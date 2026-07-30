Un nuevo ataque masivo ruso con drones y misiles contra toda Ucrania mata a al menos 8 personas en varias ciudades

Las claves

Las claves Generado con IA Rusia lanzó un ataque masivo con más de 70 misiles y casi 300 drones contra diversas ciudades ucranianas, causando al menos 8 muertos, incluidos dos niños. El impacto más grave se produjo cerca de Kriví Rig, donde un misil balístico destruyó una casa familiar, dejando seis fallecidos y varios heridos. Los bombardeos también afectaron Kiev, Leópolis y Poltava, dañando infraestructuras civiles y obligando a la Fuerza Aérea polaca a desplegar cazas por la posible incursión de un dron. Ucrania respondió atacando un almacén de Wildberries en Rusia, lo que ha afectado a la principal tienda online del país y profundizado la crisis logística rusa.

El Ejército ruso lanzó en la madrugada de este jueves un nuevo ataque masivo con más de 70 misiles y casi 300 drones que impactaron en diversas ciudades de Ucrania como Kiev y Leópolis. Al menos ocho personas, entre ellas dos niños, han muerto y más de una treintena han resultado heridas a consecuencia de los bombardeos, de los que el presidente Volodímir Zelenski había advertido unas horas antes.

El mayor número de fallecidos se ha registrado cerca de Kriví Rig, una ciudad industrial situada en la parte centro-este del país de la que es natural el presidente ucraniano. Seis personas, entre ellas dos niñas de 5 y 12 años, han perdido la vida en el ataque, según el balance de las autoridades locales.

El gobernador militar de Kriví Rig, Oleksandr Vikul, ha explicado que un misil balístico Iskander-M impactó directamente en la casa en la que vivía una familia numerosa, aunque no ha aclarado si todos los fallecidos estaban emparentados.

Під завалами будинку на вулиці Патона залишаються люди.



Триває рятувальна операція. Мешканці допомагають рятувальникам розбирати завали. pic.twitter.com/ONybxmj7hk — Андрій Садовий (@AndriySadovyi) July 30, 2026

Además de Kiev, donde ha muerto al menos una persona y se han desatado incendios en zonas no residenciales, otra de las regiones atacadas ha sido la de Poltava, en Ucrania central, donde se ha contabilizado otra víctima mortal.

"Docenas de casas, negocios e infraestructuras civiles resultaron destruidas o dañadas", ha denunciado Zelenski en un mensaje en redes sociales, que una vez más ha subrayado la "grave escasez" de proyectiles de defensa aérea. "La asistencia tardía y los retrasos en la entrega de misiles antibalísticos provocan este tipo de destrucción, este tipo de bajas que, lamentablemente, estamos viendo hoy".

Last night, a Russian missile strike on Radushne in the Dnipro region killed parents and three children. Two more children were pulled alive from under the rubble. It was an ordinary home, blown into smithereens by a ballistic missile... Rescue efforts are also underway in Lviv… pic.twitter.com/htxpbenMrA — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 30, 2026

El ataque ruso también ha alcanzado la región de Leópolis, en el extremo occidental de Ucrania y fronteriza con Polonia, donde, al igual que en las otras regiones afectadas, se han producido daños en zonas residenciales. Al menos seis personas han resultado heridas en esta localidad.

El nuevo ataque masivo ruso ha obligado a la Fuerza Aérea polaca a desplegar varios cazas de combate. Una de las aeronaves detectó un objeto no identificado, probablemente un dron, que impactó cerca del pueblo de Tarnawa-Kolonia, en la provincia de Lublin.

Golpe a la logística rusa

Ucrania, por su parte, ha continuado golpeando a la logística de Rusia. Un almacén de Wildberries, la principal tienda online rusa, en la ciudad occidental de Penza ha empezado a arder tras un ataque con drones ucranianos, según ha confirmado el gobernador regional, Oleg Melnichenko.

Una persona ha resultado herida y cerca de 200 han sido evacuadas del lugar, apenas un día después de que la empresa, que se ha convertido en un objetivo frecuente de los ataques ucranianos, evacuara otra instalación en el centro de Rusia.

Footage of a Ukrainian attack drone diving into another Russian Wildberries e-commerce distribution center in Udmurtia this morning. pic.twitter.com/BrSizy02RJ — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 30, 2026

Estas pérdidas agravan la difícil situación de los ciudadanos rusos, algunos de los cuales dependían principalmente de las ventas online, mientras Ucrania continúa atacando instalaciones energéticas y refinerías, profundizando la crisis del combustible a la que se enfrenta el Kremlin.

Los ataques con drones han dañado recientemente casi una docena de almacenes de Wildberries, destruyendo cerca del 10% de su capacidad de almacenamiento y causando pérdidas a decenas de miles de pequeños negocios que utilizan la plataforma, según han confirmado la empresa y las autoridades locales.

El mayor banco de Rusia, Sberbank (SBER.MM), ha advertido de que podría tener que aumentar sus provisiones para pérdidas crediticias ya que los ataques contra Wildberries están afectando las finanzas de los minoristas en línea y sus proveedores.

Rusia ha derribado un total de 258 drones durante la noche, según ha informado su Ministerio de Defensa. Esta cifra incluye las zonas de Ucrania ocupadas por Rusia.