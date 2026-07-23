Marco Rubio y Serguéi Lavrov se reúnen para tratar de desencallar las negociaciones de paz en la guerra de Ucrania

Las claves

Las claves Generado con IA Marco Rubio y Serguéi Lavrov se reunieron en Manila para tratar de desbloquear las negociaciones de paz en la guerra de Ucrania. Durante el encuentro, Lavrov insistió en la inadmisibilidad de seguir armando al gobierno de Kiev y criticó a los países europeos por sus políticas "desestabilizadoras". Rubio destacó la importancia de mantener el diálogo entre Estados Unidos y Rusia, subrayando que ambos países tienen capacidad para influir en el fin del conflicto. Las negociaciones de paz entre Moscú y Kiev, con mediación de Washington, permanecen estancadas desde febrero tras la ofensiva estadounidense contra Irán.

Los jefes de la diplomacia de Estados Unidos y Rusia, Marco Rubio y Serguéi Lavrov, se han reunido este jueves en Manila para hablar de la guerra en Ucrania y abordar posibles maneras de zanjar un conflicto que dura ya más de cuatro años y medio.

Moscú ha apuntado en un comunicado que durante la conversación sobre la cuestión ucraniana, "Lavrov informó a su homólogo sobre la situación real a lo largo de la línea de contacto y enfatizó la inadmisibilidad de seguir armando al régimen de Kiev".

El Kremlin también ha indicado que ambos cancilleres mantuvieron un exhaustivo intercambio de opiniones sobre una amplia gama de asuntos bilaterales e internacionales y ha acusado a los países europeos de impulsar políticas "desestabilizadoras" que "buscan infligir una 'derrota estratégica'" a Moscú.

El cara a cara entre Rubio y Lavrov se ha desarrollado en los márgenes de la reunión de cancilleres de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), organizada este año por Filipinas, que ostenta la presidencia rotatoria del bloque, y en la que ambos participan como socios externos.

En la víspera, el secretario de Estado estadounidense dijo que la guerra en Ucrania "ha dificultado en muchos sentidos la capacidad de Rusia y Estados Unidos para encontrar puntos en común", aunque no descartó buscar "otras áreas de posible cooperación".

"Somos los dos países con mayores armas nucleares del planeta. Para nosotros, no hablar sería imprudente e irresponsable. Tenemos que tener una relación con el Gobierno ruso, aunque tengamos áreas de desacuerdo, y en el caso de Ucrania, tal vez una oportunidad, si podemos desempeñar un papel constructivo, para poner fin" al conflicto, subrayó Rubio ante los medios.

Por su parte, Lavrov aseguró que Moscú considera que "por el momento" EEUU no ha renunciado a las propuestas planteadas en la cumbre de agosto de 2025 entre los presidentes de ambos países, Vladímir Putin y Donald Trump.

Negociaciones estancadas

Aunque esas proposiciones no son públicas, algunas informaciones en los últimos meses han apuntado la disposición de Trump a aceptar que Rusia se quede con todo el Donbás siempre que se comprometa a detener los combates en el resto de Ucrania.

El canciller ruso ha "reafirmado la disposición de Rusia a una solución política y diplomática", según el texto remitido tras el cara a cara con Rubio.

En los últimos meses, el estadounidense se ha mostrado mucho más crítico con la campaña militar rusa, aduciendo que es un "fracaso estratégico" y que Rusia no tiene opciones de ganar la guerra. Unas declaraciones que han sentado mal en el Kremlin y han molestado a Lavrov.

Las negociaciones de paz entre Moscú y Kiev, con mediación de Washington, están estancadas desde febrero pasado, cuando Estados Unidos lanzó su ofensiva contra Irán.

Desde entonces, los ucranianos han incrementado sus ataques contra la retaguardia rusa, ante lo cual Moscú ha intensificado sus bombardeos contra Kiev y el puerto de Odesa, en el mar Negro.

Rubio expresó el miércoles su deseo de que la guerra entre Ucrania y Rusia, iniciada en febrero de 2022, termine y se volvió a postular como mediador entre las partes.

"Estados Unidos sigue abierto y dispuesto a desempeñar un papel constructivo para poner fin a esa guerra (...) creemos que ahora mismo —y creo que los rusos estarían de acuerdo— probablemente somos el único país del mundo que puede desempeñar ese papel", remarcó.