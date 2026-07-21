Un vídeo de IA sacude la política italiana: miembros de la oposición arrojados a los leones y ejecutados ante Meloni

Montaje con varias escenas del polémico vídeo del ultraderechista El vídeo fue publicado por el exmilitar y eurodiputado Roberto Vannacci. Redes sociales

Las claves

Las claves Generado con IA Un vídeo generado por IA muestra a miembros de la oposición italiana siendo ejecutados en un circo romano ante Giorgia Meloni, causando gran polémica. El vídeo fue publicado por el eurodiputado y exmilitar Roberto Vannacci, líder del nuevo partido ultraderechista Futuro Nazionale. Meloni se ha desvinculado públicamente del vídeo, condenando la violencia y el discurso de odio en la política. Vannacci, conocido por polémicas declaraciones contra minorías y colectivos LGTBI, ha capitalizado la controversia para impulsar su perfil político.

Nueva polémica en el panorama político italiano. Todo por un vídeo generado por inteligencia artificial (IA) en el que aparece Giorgia Meloni y que acaba con varios miembros de la oposición arrojados a los leones y ejecutados en un circo de la antigua Roma.

El vídeo fue publicado por el exmilitar y eurodiputado Roberto Vannacci quien hace unos meses abandonó la Liga, el partido gubernamental liderado por Matteo Salvini para fundar un nuevo partido de ultraderecha, Futuro Nazionale.

En el vídeo se ve a Vannacci vestido de gladiador recibiendo el símbolo del poder en la Antigua Roma de manos de Meloni, vestida de romana, mientras la líder del opositor Partido Demócrata, Elly Schlein, y del Movimiento 5 Estrellas, Giuseppe Conte, observan la escena, atados a un poste, en el foso de los leones. Ambos, junto al exprimer ministro Romano Prodi y la diputada Laura Boldrini, son ejecutados con una hoz y un martillo por parte de un gladiador.

Roberto Vannacci, secretary of far-right party Futuro Nazionale, posted an AI-generated video showing him, in the guise of a Roman emperor, ordering the death of PD secretary Elly Schlein and M5S secretary Giuseppe Conte.



July 20, 2026 pic.twitter.com/n66TwYKvrg — Crazy Ass Moments in Italian Politics (@CrazyItalianPol) July 20, 2026

La propia Meloni se ha desvinculado totalmente de este vídeo a través de un mensaje en sus redes sociales.

"He leído que algunas figuras de la oposición me piden que me desvincule de un vídeo creado con inteligencia artificial, difundido por otro partido de la oposición, en el que aparezco sin mi consentimiento. Lo hago sin dudarlo. Ese vídeo no refleja mi forma de ser ni mi manera de entender el debate político", escribió la primera ministra.

Meloni agregó que siempre ha creído "que la política debe medirse por las ideas, el consenso y el voto de los ciudadanos, nunca por la intimidación, el odio o la representación violenta del adversario".

Aunque también invitó a la izquierda a ser igual de firmes "ante asuntos que aún están bajo escrutinio judicial, optan por alimentar un clima de oposición que termina deslegitimando a la policía y proporcionando un pretexto para quienes transforman las calles en lugares de violencia".

"La condena del discurso de odio, de cualquier incitación a la violencia y de cualquier forma de intimidación política no puede aplicarse solo cuando sirve a la controversia del momento. Debe aplicarse siempre. Sin excepciones. Sin doble rasero", agregó Meloni, en referencia a la muerte de Abderrahim Fakir, de 42 años, durante una intervención policial, y las protestas en las calles de Bolonia anoche, que culminaron en enfrentamientos con la policía.

Un abonado a la polémica

Vannacci se dio a conocer en la vida pública en el verano de 2023 con la publicación de su libro autoeditado Il mondo al contrario (El mundo al revés).

En esta obra, el exgeneral de paracaidistas plasmó su ideario ultraconservador arremetiendo abiertamente contra la comunidad LGTBI, el feminismo, el activismo climático y la inmigración.

En este libro lanzó duras afirmaciones sobre las personas homosexuales, a quienes llegó a dedicar comentarios despectivos asegurando que "no son normales" y acusándolas de imponer una dictadura de la corrección política a la mayoría heterosexual. Estas afirmaciones provocaron una respuesta inmediata en el estamento militar y en la política italiana.

El Ministerio de Defensa, liderado por Guido Crosetto, sancionó y destituyó a Vannacci de su cargo al frente del Instituto Geográfico Militar por considerar que sus palabras desacreditaban a las Fuerzas Armadas y a la Constitución.

Sin embargo, la controversia convirtió la obra en un fenómeno de ventas y generó una fuerte división dentro del propio Gobierno de Meloni; mientras los sectores moderados condenaron sus ataques, líderes de la extrema derecha como Matteo Salvini salieron en su defensa para capitalizar su tirón mediático.

Más allá de sus comentarios sobre la orientación sexual, el libro también suscitó duras acusaciones de racismo.

Vannacci dedicó varios pasajes a cuestionar la identidad de minorías étnicas en el país, poniendo como ejemplo a la conocida jugadora italiana de voleibol Paola Egonu, de la que afirmó que, aun siendo ciudadana italiana y de origen africano, "sus rasgos somáticos no representan la italianidad".

Este tipo de afirmaciones provocó la indignación de la oposición progresista y de diversos colectivos de derechos humanos, quienes denunciaron que un alto mando militar utilizara su posición para legitimar discursos de odio.

Lejos de rectificar, el militar aprovechó el escándalo para construir su proyección política.

Tras ser fichado por la Liga como candidato y lograr un escaño en el Parlamento Europeo, Vannacci mantuvo su tono provocador en redes sociales y apariciones públicas, atacando de forma sistemática a las figuras más visibles de la izquierda italiana.

Su estilo marcado por la continua utilización de vídeos, IA y analogías agresivas contra la oposición ha consolidado su figura como uno de los perfiles más polarizadores y polémicos de la política italiana actual.

Hace unos meses, Vannacci rompió con la Liga de Matteo Salvini para lanzar Futuro Nazionale, una formación con un ideario ultranacionalista, de marcadas posturas soberanistas, antiinmigración y contrarias a la corriente woke.