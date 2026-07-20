Andy Burnham se convierte en el nuevo primer ministro de Reino Unido, el séptimo en tan solo una década

Las claves

Las claves Generado con IA Andy Burnham ha sido nombrado nuevo primer ministro de Reino Unido tras el encargo del rey Carlos III. Burnham sustituye a Keir Starmer, convirtiéndose en el séptimo líder británico en una década marcada por la inestabilidad política. Starmer se despidió destacando logros en economía, servicios públicos, reducción de pobreza infantil y apoyo a Ucrania.

El líder laborista británico, Andy Burnham, se ha convertido este lunes en el primer ministro de Reino Unido tras recibir el encargo del rey Carlos III para formar gobierno. El exalcalde de Mánchester sucede a Keir Starmer y será el séptimo político en tomar las riendas del número 10 de Downing Street en apenas una década, marcada por la inestabilidad.

Burnham ha mantenido una audiencia con el monarca en el palacio de Buckingham, residencia de la familia real, después de que Keir Starmer presentase formalmente a Carlos III su dimisión como premier británico unos minutos antes.

Starmer, en un discurso de despedida en Downing Street, ha destacado que Reino Unido es "más fuerte y más justo" que hace dos años, cuando ganó las elecciones generales en el Reino Unido. "Mi trabajo ha terminado", ha sentenciado.

El político laborista, que el pasado 22 de junio anunció su dimisión tras perder el apoyo de su grupo parlamentario, se ha dirigido al país ante la residencia oficial antes de dirigirse a presentar formalmente su renuncia. Rodeado por los ministros de su Gobierno y el personal que trabaja en Downing Street, Starmer ha confesado que fue "el privilegio" de su vida haber servido como primer ministro en estos dos años.

También ha resaltado que la economía es más fuerte, los servicios públicos han mejorado, muchos niños han salido de la pobreza, la inmigración está disminuyendo y la reputación internacional de Reino Unido se ha visto "enormemente reforzada".

En su breve discurso, Starmer ha admitido que el país afronta un mundo en el que "nuestros enemigos no se detendrán ante nada para dividirnos por nuestros valores", al tiempo que ha reiterado el firme apoyo británico a Ucrania ante la invasión rusa. Su discurso lo ha concluido afirmando que se marcha "con dignidad, con una sonrisa y orgulloso de todo lo que hemos logrado".

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