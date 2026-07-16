Condenados los principales responsables del puente de Génova por el derrumbe en 2018 que provocó 43 muertos

Una vista del puente Morandi colapsado en Génova en agosto de 2018. Efe

Las claves

Las claves Generado con IA El Tribunal de Génova ha dictado la primera sentencia por el derrumbe del puente Morandi en 2018, que causó 43 muertos. Giovanni Castellucci, exconsejero delegado de Autostrade per l'Italia, ha sido condenado a 12 años de prisión. Varios responsables de la gestión y mantenimiento del puente han sido condenados a prisión por el trágico suceso. El colapso del puente dejó, además de víctimas mortales, a cientos de vecinos sin hogar y provocó graves daños materiales.

El Tribunal de la ciudad italiana de Génova ha dictado este jueves la primera sentencia por el trágico derrumbe del puente Morandi en 2018, en el que murieron 43 personas, y ha condenado a prisión a varios de los responsables de su gestión y mantenimiento.

El principal imputado de los 57 que se han sentado en el banquillo es Giovanni Castellucci, exconsejero delegado de la concesionaria del puente, Autostrade per l'Italia (ASPI), y que ha sido condenado a 12 años de prisión, según avanzan los medios.

El derrumbe del puente Morandi se produjo en la mañana del 14 de agosto de 2018 mientras por su superficie circulaba el tráfico: el colapso causó la muerte de 43 personas así como graves daños materiales, dejando a cientos de vecinos sin hogar.

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