Varios muertos y al menos seis desaparecidos por un incendio ya controlado en un edificio en obras del centro de Bruselas

Un agente de policía camina cerca de un camión de bomberos tras un incendio en el edificio Oxy Brussels en Bruselas , Bélgica, el 14 de julio de 2026. Reuters.

Las claves

Las claves Generado con IA Un incendio en el edificio OXY en obras, en el centro de Bruselas, ha causado varias muertes y la desaparición de al menos seis personas. El fuego se originó en la segunda planta y se propagó rápidamente por el hueco del ascensor, bloqueando al menos dos elevadores. Las víctimas mortales fueron halladas en uno de los ascensores; los bomberos continúan buscando a los desaparecidos en otras áreas del edificio. Dos personas con quemaduras fueron trasladadas al hospital y más de 200 trabajadores fueron desalojados del edificio, antiguo Ayuntamiento del distrito, ahora en proceso de rehabilitación.

Un incendio registrado a primera hora de este martes en un edificio en obras en el centro de Bruselas ha provocado la muerte de "varias personas" que se encontraban en un ascensor, y la desaparición por el momento de otras seis, según confirmó la Fiscalía de Trabajo belga a la prensa local.

Según las primeras informaciones ofrecidas por las autoridades, el fuego se inició en el segundo piso del edificio OXY, pero se propagó por el hueco del ascensor, bloqueando al menos dos ascensores.



Las labores de búsqueda de las personas desaparecidas continúan, según informó la Fiscalía de Trabajo de Bélgica a la agencia de noticias Belga, que sostuvo que estas podrían encontrarse en un ascensor al que aún no han podido acceder los bomberos.

"Los bomberos lograron encontrar una pequeña abertura en uno de estos ascensores y allí descubrimos a varias víctimas. Aún no sabemos con exactitud cuántas personas hay. Podrían ser las seis personas desaparecidas, pero también podría haber más en otro ascensor o en otro lugar", dijo a los medios locales Brecht Speybrouck, portavoz de la Fiscalía.



El fuego, del que aún se desconocen las causas, comenzó como un pequeño foco en la segunda planta del edificio, y, a pesar de haber sido extinguido, las llamas lograron colarse por el hueco del ascensor, lo que afectó a esta estructura.



Dos personas con quemaduras han sido trasladadas al Hospital Militar de Neder-over-Heembeek, mientras que un bombero que sufrió hipertermia fue atendido en el lugar.

El edificio OXY, antiguamente sede del Ayuntamiento del distrito de Bruselas centro, está siendo rehabilitado para ser convertido en un edificio de apartamentos y locales de ocio, por lo que en el momento del suceso se encontraban más de 200 trabajadores en el interior, en su mayoría desalojados antes de que se propagara el fuego por los ascensores.