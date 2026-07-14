La policía antiterrorista de Reino Unido sigue el rastro del asesino de Ann Widdecombe, la líder 'tory' que se unió a Farage

Widdecombe fue una política británica conocida por sus posturas conservadoras, su participación en televisión y su apoyo al Brexit y a Nigel Farage.

La muerte de Widdecombe ha generado conmoción política en Reino Unido, con homenajes de líderes como Keir Starmer y Nigel Farage.

La política y presentadora de televisión británica Ann Widdecombe, de 78 años, fue asesinada el pasado jueves en su domicilio de Haytor (Devon, suroeste de Inglaterra). Desde entonces, la investigación policial ha dado varios giros. En el último, la Policía Antiterrorista se ha hecho cargo de la investigación.

El cuerpo sin vida de Widdecombe, exdiputada conservadora y miembro del populista Reform UK, fue hallado sin vida el mediodía del pasado jueves con heridas descritas como "fatales". Desde el primer momento, la Policía de Devon determinó que se trataba de un caso de homicidio.

Pocas horas después del hallazgo, la Policía detuvo a un ciudadano británico de 26 años en la localidad de Newton Abbot, a 15 km de la casa de Widdecombe. Sin embargo, el sábado fue puesto en libertad. Las autoridades aseguraron que ya no formaba parte de las investigaciones.

En un primer momento, se descartaron motivos políticos o terroristas. Pero, en un giro de los acontecimientos, la ministra de Interior, Shabana Mahmood, declaró en las redes este lunes que "siguiendo las nuevas informaciones disponibles, la Policía Antiterrorista se hará cargo de la investigación".

El sábado por la tarde se produjo una nueva detención: un ciudadano británico de 28 años, fue detenido bajo sospecha de comisión, preparación o instigación de actos de terrorismo en la localidad de Rotherham, a más de 400 km del lugar donde fue descubierto el cadáver. En estos momentos, sigue en custodia policial.

El jefe de la Policía Antiterrorista, Laurence Taylor aseguró que "se siguen múltiples líneas de investigación abiertas para establecer las motivaciones del ataque". "Nuestra prioridad es avanzar rápidamente en la investigación", añadió. Pidió la ayuda ciudadana para esclarecer los hechos.

Aunque no existe una versión oficial sobre la forma en que se descubrió el cadáver de la dirigente conservadora, algunos medios, como la BBC, especulan con la posibilidad de que un canal de TV estuviera intentado ponerse en contacto con ella durante horas. Al no conseguirlo se dio aviso a las autoridades.

Flores junto a una imagen de Ann Widdecombe depositadas en el Parque Nacional de Dartmoor. Jack Taylor. Reuters.

Al parecer, una ambulancia se desplazó hasta el domicilio de la exparlamentaria y encontró el cuerpo sin vida tendido en la cocina con signos evidentes de violencia. La noticia cayó como un mazazo en la tranquila comunidad de 200 vecinos en la que vivía Widdecombe desde hace 18 años.

La muerte de Ann Widdecombe provocó una ola de reacciones en la política británica: el primer ministro Keir Starmer calificó la noticia como "realmente impactante". Rindió homenaje a su dedicación "durante sus muchos años de servicio público". Pidió a la ciudadanía "permanecer vigilantes" y evitar especular sobre posibles motivaciones políticas del crimen.

El líder populista Nigel Farage dedicó un emotivo homenaje en vídeo a través de redes sociales. Describió a Widdecombe como "la política británica más conocida desde Margaret Thatcher". También se preguntó abiertamente si detrás del crimen pudo haber motivaciones políticas o si, por el contrario, se trató de "un robo que salió mal".

May her soul rest in peace. pic.twitter.com/RPPfpeqECL — Nigel Farage (@Nigel_Farage) July 11, 2026

Starmer contactó personalmente con Andy Burnham, su previsible sucesor al frente del Partido Laborista y del Gobierno, como con el propio Nigel Farage. Reclamó colaboración conjunta con la investigación policial en un momento de tensión política.

Ann Widdecombe (Bath, 1947) era una de las figuras carismáticas del conservadurismo británico. Se licenció en Filosofía, Política y Economía en Oxford, donde se vinculó a la política en el ámbito universitario.

Fue elegida diputada por el Partido Conservador en 1987 y formó parte de la Cámara de los Comunes hasta 2010. Fue ministra de Empleo con John Major. Luego, ocupó la cartera de Prisiones. Tras la derrota electoral de los Tories en 1997, fue 'ministra en la sombra' de Sanidad y de Interior, el papel de representante de su partido en la Cámara para esas materias.

A pesar de ser una de las pocas diputadas del Parlamento en la década de los ochenta, no tenía paciencia con las feministas, a las que tachaba de "quejicas". Al hacer balance de su carrera política en 2016, afirmó: "Nunca fui buscando problemas, así que nunca los encontré. El único problema que tuve como diputada fue que no había suficientes baños".

Ferviente amante de los animales, también fue una de las pocas parlamentarias conservadoras que se opuso a la caza del zorro. Creó una sección en su página web dedicada a los gatos, con los que convivía. Fue madrina de un santuario de burros.

Tras su retiro parlamentario, se convirtió en una estrella de la televisión, participando en programas de audiencia masiva. Su popularidad alcanzó máximos cuando participó como concursante en el programa de baile Strictly Come Dancing 2010, una versión británica de Bailando con las estrellas.

Reapareció en política en 2019 como firme defensora del Brexit, adoptando posturas euroescépticas, hasta que en 2023 se unió al partido Reform UK liderado por Nigel Farage, a quien apoyaba incondicionalmente. De hecho, el día de su muerte, la BBC emitía una entrevista con Widdecombe apoyando la reciente dimisión de Farage.

Era una mujer de convicciones firmes: contraria al aborto, al matrimonio igualitario y escéptica sobre el cambio climático, fue una de los cinco diputados que votaron en contra de la Ley de Cambio Climático de 2008.

En 1993 se convirtió al catolicismo tras la decisión de la Iglesia Anglicana de ordenar mujeres. Nunca se casó y vivía sola desde 2010 en su casa rural de Haytor, en Dartmoor. Asistía con regularidad a los oficios religiosos y mantenía una relación cordial con sus vecinos.