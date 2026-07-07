Trump insiste en que EEUU debería controlar Groenlandia y amenaza con retirar todas sus tropas de Europa

Trump elogia al presidente turco Recep Tayyip Erdogan y afirma que solo asistió a la cumbre de la OTAN por celebrarse en Turquía con él como anfitrión.

Trump amenaza con retirar todas las tropas estadounidenses de Europa si los aliados de la OTAN no colaboran más con EEUU.

Donald Trump insiste en que Groenlandia debería estar bajo control de Estados Unidos, argumentando que Dinamarca no invierte lo suficiente en la isla.

La cumbre de la OTAN en Ankara comienza en un ambiente de máxima tensión entre Donald Trump y sus aliados europeos. Apenas aterrizado en la capital turca, el presidente de Estados Unidos ha aprovechado una comparecencia junto a Recep Tayyip Erdogan para insistir en su intención de hacerse con Groenlandia, territorio autónomo del Reino de Dinamarca, y amenazar con retirar las tropas estadounidenses desplegadas en Europa.

Groenlandia "es lo que dañó mi relación con la OTAN, porque Groenlandia no es de ayuda para Dinamarca, Dinamarca no invierte dinero para ayudar realmente a Groenlandia. Pero es algo importante para EEUU. Y está rodeada de barcos chinos y rusos (...) Groenlandia debería estar bajo el control de EEUU, no de Dinamarca", ha alegado Trump en la rueda de prensa.

"Y si ellos no aceptan eso, teniendo en cuenta todo el dinero que gastamos para ayudarles frente a Rusia, no tendríamos por qué seguir gastándolo. Podríamos retirar a todos nuestros soldados de Europa", asegura el inquilino de la Casa Blanca.

"Europa es un lugar muy distinto de lo que era hace veinte años. Muy distinto, muchísimo más distinto. Y más les vale tener cuidado con la inmigración y con la energía. Si no tienen cuidado con esas dos cuestiones, dejará de haber una Europa", ha afirmado Trump.

Groenlandia es, junto con la guerra de Irán, uno de los principales motivos de choque entre el inquilino de la Casa Blanca y sus aliados europeos. A principios de año, Trump amenazó con hacerse con el control de la gran isla del Ártico, sin descartar siquiera el uso de la fuerza. Fue la mediación del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, la que llevó al presidente norteamericano a abandonar temporalmente sus planes.

En cuanto al conflicto en Oriente Próximo, el inquilino de la Casa Blanca ha vuelto a cargar contra la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, por no haber apoyado la intervención de EEUU e Israel en Irán, aunque esta vez ha evitado los insultos personales y la ha definido como una "buena persona".

"En realidad siempre hemos tenido una buena relación, aunque se deterioró un poco porque volvió a negarse a ayudarnos. No la presioné demasiado, pero decidió no implicarse en la operación contra Irán. Eso enfrió un poco nuestra relación".

"Aun así, me cae bien y creo que es una buena persona, aunque pienso que cometió un error. Muchos países dependen del petróleo de esa región. Nosotros no; Estados Unidos tiene más petróleo que nadie. Hicimos lo que hicimos porque consideramos que era importante. Ella simplemente no estuvo a nuestro lado y eso me decepcionó", alega Trump.

Una decepción que ha extendido a los principales países de la OTAN, aunque en esta ocasión no ha nombrado a España. "Reino Unido, Italia, Alemania y Francia rechazaron implicarse. Está bien, pero entonces uno se pregunta por qué EEUU debe gastar cientos de miles de millones de dólares si luego esos aliados no están a nuestro lado. Nosotros siempre hemos estado con ellos", ha lamentado.

"Nuestros aliados no nos trataron bien después de lo que hicimos en Irán. No necesitábamos la ayuda de nadie; ni siquiera la pedimos. Sin embargo, antes incluso de solicitarla ya nos habían dicho que no estarían con nosotros", se queja el presidente norteamericano.

"EEUU ha invertido billones de dólares en la OTAN para proteger a los países europeos y a otros aliados. Antes era frente a la Unión Soviética; ahora, frente a Rusia. Me parece bien. Pero uno esperaría que esos países también estuvieran dispuestos a ayudarnos cuando lo necesitáramos. Y, en realidad, no fue así", ha proseguido su diatriba.

El único que se salva de la furia de Trump es el presidente turco, al que define como "líder fuerte". De no haber sido él el anfitrión de la cumbre de la OTAN, el inquilino de la Casa Blanca ni siquiera hubiera acudido a la reunión.

"Estaba muy decepcionado con la OTAN. Francamente, si esta cumbre no se hubiera celebrado en Turquía, con un líder tan fuerte como el presidente Erdogan, creo que incluso podría haber decidido no asistir", ha confesado.