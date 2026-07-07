Marine Le Pen anuncia que se presentará a las presidenciales en Francia tras rebajar la Justicia su inhabilitación

Las claves

Las claves Generado con IA Marine Le Pen anuncia su candidatura a las elecciones presidenciales de Francia tras la reducción de su inhabilitación por parte de la Justicia. El tribunal rebajó la inhabilitación de Le Pen de 45 a 30 meses, permitiéndole presentarse a los comicios de 2027 tras haber cumplido ya 15 meses. Le Pen fue condenada por malversación de fondos del Parlamento Europeo, pero asegura que agotará todas las vías legales para defender su inocencia. Jordan Bardella, líder del Reagrupamiento Nacional, expresó su total apoyo a Le Pen, reafirmando la fortaleza del tándem político que forman.

Francia permanecía en vilo desde que el Tribunal de Apelación de París ratificó esta misma mañana la condena por malversación de fondos del Parlamento Europeo contra Marine Le Pen y otros once dirigentes del antiguo Frente Nacional, germen del Reagrupamiento Nacional (RN).

La sentencia rebajaba de 45 meses a 30 el periodo de inhabilitación para la líder del partido de extrema derecha, y ésta había cumplido ya 15 meses que no estaban suspendidos desde su condena inicial, dictada el 31 de marzo del año pasado.

El fallo dejaba en el tejado de Le Pen la decisión de concurrir por cuarta vez consecutiva a las próximas elecciones presidenciales, previstas para el 18 de abril de 2027. Tenía que elegir entre esta opción o despejar el camino a su delfín, Jordan Bardella, que lidera con holgura las encuestas.

Hubo dudas hasta el último momento, pero Le Pen no renunció al Elíseo en la que puede ser su última oportunidad. "Esta noche soy candidata a las elecciones presidenciales", declaró este martes en el programa 20 heures del canal de televisión TF1.

La líder del RN celebró que los tribunales hubieran devuelto a los franceses "su libertad de votar" y a ella su "elegibilidad", defendió su inocencia y dejó claro que su intención es "agotar todas las vías de recurso" a su disposición.

El tribunal había decretado no cinco, sino tres años de cárcel para Le Pen. Dos con suspensión de la pena y uno de cumplimiento efectivo bajo vigilancia mediante un brazalete electrónico. Ella misma había dejado claro que, en caso de tener que portar brazalete electrónico, delegaría en Bardella porque eso le impediría hacer campaña con normalidad.

"Como tengo la posibilidad de presentar un recurso de casación (...) y dado que el recurso de casación suspende los efectos de la sentencia, haré campaña sin brazalete electrónico", argumentó la líder del RN, que prometió no cambiar de opinión.

Horas antes de conocer la sentencia, Bardella había publicado en sus redes sociales un mensaje de apoyo a Le Pen en el que recordaba que había sido ella quien le transmitió hace catorce años "el gusto por el compromiso" y el deseo de dedicar su vida a la política. Elogió su "fortaleza", su "resiliencia" y su "convicción de que Francia merece que se luche por ella".

"Nada justifica que Marine Le Pen sea excluida de la elección del pueblo francés y se le impida presentarse ante él", escribió el presidente del RN, que aseguró que su respaldo a la dirigente es "total" y que su lealtad "jamás dependerá de las circunstancias".

Le Pen le devolvió el gesto durante la entrevista en TF1 y reivindicó el "tándem ganador" que conforma con este joven eurodiputado, de 30 años, a quien describió como "equilibrado, coherente, sólido".

El presidente del RN, Jordan Bardella, después de conocer la sentencia contra Marine Le Pen. Stephane Mahe Reuters

"Creo que esta pareja política que formamos puede realmente cambiar las cosas. Puede representar un nuevo impulso para nuestro país y cambiar la vida cotidiana de los franceses", aseguró Le Pen, que se rindió en elogios ante su sucesor justo después de cerrarle la puerta.

"Bardella siempre ha asumido que era la segunda opción detrás de Le Pen y que sólo habría podido avanzar gracias a una decisión de los jueces", explica en conversación con este periódico el consultor político Julien Hoez. "En ese aspecto, siempre han mantenido una posición común".

"Después, no sabemos si Bardella ha desarrollado un poco de ego debido a los buenos resultados que le atribuyen las encuestas, pero eso no significa que sea el mejor candidato", añade el analista.

Hoez considera probable que Bardella "tenga una imagen más 'limpia' porque no arrastra problemas judiciales, pero es más débil en los debates. En cambio, Le Pen está más 'marcada' por las condenas judiciales, aunque cuenta con mucha más experiencia y sabe lo que significa ser candidata a la presidencia de la República".

El caso

En marzo de 2025, el Tribunal Penal de París declaró culpables a 25 acusados de haber participado en un sistema organizado para emplear fondos del Parlamento Europeo destinados a asistentes parlamentarios en la financiación del partido de forma fraudulenta entre 2004 y 2016. Estimó el perjuicio económico en 3,2 millones de euros, una vez descontadas las cantidades ya reembolsadas.

Le Pen fue condenada entonces a cuatro años de prisión —dos de ellos firmes, con posibilidad de cumplimiento mediante brazalete electrónico—, una multa de 100.000 euros y cinco años de inhabilitación con aplicación inmediata. Sólo once condenados recurrieron la sentencia, además de Le Pen y el partido.

Durante el juicio de apelación, Le Pen volvió a rechazar la existencia de un "sistema" y defendió su "buena fe". La Fiscalía pidió mantener la pena de cinco años de inhabilitación, junto con cuatro años de prisión y una multa de 100.000 euros.