Al menos cinco muertos y varios heridos tras el incendio de un edificio con 200 vecinos en la ciudad belga de Amberes

Los equipos de rescate trabajan en el lugar donde se ha producido un incendio en un edificio de viviendas en Amberes. Yves Herman Reuters Bélgica

Las claves

Las claves Generado con IA Al menos cinco personas han muerto y varias han resultado heridas en un incendio en un edificio de apartamentos en Amberes, Bélgica. El incendio afectó a un edificio de diez plantas donde residen unas 200 personas, obligando a evacuar a todos los vecinos. Las autoridades han pedido a los vecinos de la zona que mantengan puertas y ventanas cerradas debido a la gran cantidad de humo. Equipos de emergencia y bomberos trabajan en el lugar con dificultades para sofocar las llamas y rescatar a los residentes atrapados.

Al menos cinco personas han muerto este miércoles y varias han resultado heridas en un grave incendio en un edificio de apartamentos en la ciudad belga de Amberes, donde residen unas 200 personas, según informó la cadena de televisión flamenca VRT.

La policía se encuentra evaluando la situación y han evacuado los diez pisos del edificio.

Además, han advertido a los vecinos de otros edificios que mantuvieran las ventanas y puertas cerradas y que apagaran los ventiladores debido a la gran cantidad de humo en el aire.

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Multiple people dead, several others seriously injured after an apartment building fire in Antwerp, Belgium. pic.twitter.com/7wvxCdb8qI — Aiden Reports (@AidenReports) July 1, 2026

Los equipos de emergencia se han trasladado a la zona y están trabajando en sofocar las llamas, aunque con gran dificultad debido a la gran humareda que ha provocado el incendio.

El departamento de bomberos de la ciudad recibió una llamada por la mañana que reportaba que había un "incendio voraz" en el octavo piso de un edificio de diez plantas.

"Por el momento, aún no podemos facilitar cifras al respecto, ya que ahora mismo nuestras prioridades están en otra parte", declaró a los periodistas la portavoz de la policía local, Kim Bastiaens. "Así que, en estos momentos, nos estamos centrando principalmente en la búsqueda de víctimas", añadió.

"Hemos pedido a los vecinos afectados por el humo que cierren puertas y ventanas y, si es necesario, que apaguen la ventilación", añadió la policía.

"Primero se fue la luz y, tres minutos después, sonó la alarma de incendios. Para entonces, ya había humo en los pasillos", explicó Geert Dewulf, que vive en la décima planta, a la cadena belga VRTNWS.

"Intentamos bajar por nuestra cuenta, pero ya no pudimos seguir adelante. Nos atrincheramos en nuestro piso y esperamos en la terraza. Unos 10 minutos más tarde, los bomberos vinieron a rescatarnos de la terraza con su escalera", contó a los medios.

Noticia en actualización

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