La UE dice haber mantenido contactos diplomáticos con el Kremlin de cara a una futura negociación de paz en Ucrania

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, caminan junto al presidente de Ucrania , Volodymyr Zelenskyi, a su llegada a la cumbre de líderes de la Unión Europea en Bruselas, Bélgica, el 18 de junio de 2026. Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA El gabinete del presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha mantenido contactos diplomáticos con el Kremlin para preparar futuras negociaciones de paz en Ucrania. Estos contactos buscan defender los intereses de la UE y se presentaron a los jefes de Estado y Gobierno durante la cumbre en Bruselas. Algunos países europeos se oponen a abrir canales con Moscú por considerar que el Kremlin no muestra un interés real en la paz. Líderes europeos insisten en que cualquier negociación debe darse bajo condiciones ucranianas y con una posición unificada de la UE frente a Rusia.

El gabinete del presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha llevado a cabo breves contactos diplomáticos con el Kremlin con vistas a abrir una vía de diálogo de cara a unas futuras negociaciones de paz en Ucrania, según confirmaron este jueves fuentes comunitarias.



Estos contactos se llevaron a cabo por parte del equipo de Costa con el único objetivo de preparar el terreno de cara a defender los intereses de la UE una vez llegara el momento de sentarse a negociar, señalaron las mismas fuentes.



Costa explicó estos movimientos a los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete durante la sesión de trabajo dedicada a Ucrania en la primera jornada de la cumbre que se celebró este jueves en Bruselas.

Estos contactos van en línea con los esfuerzos de la UE para apoyar a Ucrania y poner más presión sobre Rusia con la vista en futuras negociaciones de paz, según las mismas fuentes, que señalaron también que algunos Estados miembros reconocieron que Costa es la figura adecuada para llevar a cabo esa labor de representar los intereses comunitarios en ese proceso.



La UE lleva meses debatiendo en privado la posibilidad de nombrar un negociador europeo para cualquier eventual proceso de paz, sin que hasta la fecha haya consenso entre los Estados miembros sobre quién debería ocupar ese papel.

Algunos países, además, han expresado su firme rechazo a la idea de abrir canales de comunicación abiertos con Moscú, debido a lo que consideran una falta de interés real en negociar la paz por parte del Kremlin, y son partidarios en cambio de una línea más dura centrada en elevar la presión sobre Moscú y ampliar el apoyo a Kiev.



"Antes que nada, tiene que haber alguien en el otro lado queriendo la paz. No hay sentido en contactar si la otra parte no quiere", resumió el primer ministro letón, Andris Kulbergs.

El primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, insistió por su parte en que la prioridad debe ser fortalecer a Ucrania en el campo de batalla. "Tenemos que pensar qué ponemos sobre la mesa cuando lleguemos a esa mesa de negociaciones. Es demasiado pronto para determinar quién podría ser el negociador europeo", declaró Jetten.



El propio Putin condicionó en junio cualquier diálogo con Bruselas a que Moscú dé el visto bueno al candidato europeo, descartando de entrada a la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, figura "indeseable" para el Kremlin por su apoyo explícito a Ucrania.

No obstante, Europa debe hablar "con una sola voz", valoró por su parte el presidente lituano, Gitanas Nausėda, quien recordó que "algunos líderes quisieron iniciar conversaciones con Putin en el pasado y fracasaron, porque solo podían representar a sus países. Europa tiene que estar unida en sus relaciones con Rusia".



El primer ministro de Estonia, Kristen Michal, fue tajante en que cualquier negociación debe darse "bajo términos ucranianos": "No hay que darle a Putin el menú para elegir con quién habla".



El primer ministro luxemburgués, Luc Frieden, cerró filas con sus socios: "No podemos dejar que los estadounidenses hablen con Rusia sobre Ucrania y Europa".



Rusia recibió el 11 de junio a los embajadores de Francia, Alemania y Reino Unido en el primer contacto diplomático de este nivel en meses.



El viceministro de Exteriores ruso, Mijaíl Galuzin, recordó entonces a los diplomáticos "las políticas destructivas de los líderes de sus países" y reiteró que Moscú busca eliminar "las causas originales" del conflicto, en alusión a la expansión de la OTAN