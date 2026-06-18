Robles replica a Estados Unidos que España nunca cederá sus bases para una guerra ilegal

La ministra de Defensa responde a las críticas de EEUU tras la revisión de bases y anuncia que no consta que Morón y Rota vayan a verse afectadas.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha replicado este jueves a Estados Unidos que España nunca cederá las bases de Morón y Rota para ninguna guerra que no esté amparada por el derecho internacional, como a su juicio ha ocurrido en el conflicto desencadenado por Donald Trump y Benjamin Netanyahu contra el régimen de los ayatolás.

Robles ha hecho estas declaraciones en respuesta al discurso del secretario de Guerra norteamericano, Pete Hegseth, durante la reunión de ministros de Defensa de la OTAN en Bruselas, en el que ha cargado contra los aliados europeos que no respaldaron a Trump en la guerra de Irán y ha anunciado una revisión del despliegue de tropas y bases de EEUU en Europa, que podría derivar en recortes o cierres.

La ministra de Defensa ha asegurado que no le consta que esta revisión vaya a afectar negativamente a Morón y Rota y ha defendido que España es un aliado "fiable, responsable, serio, comprometido" que siempre ha cumplido los compromisos asumidos en la Alianza Atlántica.

Sin embargo, Hegseth ha dicho en su discurso que uno de los principales objetivos de la evaluación de las bases en Europa es asegurarse de que "el acceso, los derechos de sobrevuelo y el despliegue queden claramente delimitados y garantizados".

"La vida diaria en Rota es continua y permanente porque los acuerdos están ahí. Además, se prorrogaron tácitamente y por tanto no ha habido ningún contacto en ese sentido más que la cotidianidad y la normalidad", sostiene Robles.

"No tenemos nada que decir en la posición de EEUU, pero creo que España ha sido un aliado serio, coherente con su posición. Nosotros desde el principio apoyamos a Ucrania porque era una guerra justa, porque era una guerra legítima, porque tenía el apoyo del derecho internacional y en otros casos, pues hemos entendido que no procedía el uso de las bases precisamente porque no había apoyo del derecho internacional", ha alegado la ministra de Defensa.

"Creo que no es el momento de entrar en polémica. La posición española es muy clara. Nunca apoyaremos ninguna guerra que no tenga un soporte del derecho internacional y nos felicitaremos siempre por las vías diplomáticas, por llegar a acuerdos diplomáticamente".

"Nosotros respetamos la posición de EEUU, pero pedimos también que se respete la posición de España y la posición de España es una posición muy clara: la utilización de las bases se tiene que hacer siempre con arreglo a los términos del convenio", ha subrayado Robles.

El secretario de Guerra de Trump también ha anunciado que EEUU recortará su aportación a la OTAN hasta que todos los aliados cumplan su compromiso de aumentar progresivamente hasta el 5% su gasto en Defensa. Sobre esta cuestión, Robles asegura que España no tiene previsto dar marcha atrás en su negativa a asumir este objetivo.

"Invertimos en defensa: hemos llegado al 2%, lo vamos a mantener y vamos a seguir apoyando a los demás países y cumpliendo todas nuestras capacidades. Hemos dicho siempre que esto no es un tema de de cantidad, no es un tema de porcentajes. Es un tema de cumplimiento de objetivos y hoy por hoy los estamos cumpliendo", sostiene la ministra de Defensa.

En este sentido, Robles ha puesto en valor que ahora mismo hay más de 3000 militares españoles desplegadas en diferentes misiones de la Alianza Atlántica y ha asegurado que ha recibido felicitaciones de varios países de la OTAN por la labor de las tropas de nuestro país.