Israel rompe "todo contacto" con la jefa de la diplomacia de la UE por acusarle supuestamente de "apartheid" hacia los palestinos

Kaja Kallas durante una reunión en Bruselas con el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, en febrero de 2025 Unión Europea

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Las claves Generado con IA Israel ha roto todo contacto con Kaja Kallas, jefa de la diplomacia de la UE, tras acusaciones de que comparó la situación palestina con el apartheid sudafricano. La decisión fue anunciada por el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, quien exige una retractación pública de Kallas. Kallas no ha confirmado ni desmentido las declaraciones atribuidas, y ha reiterado la voluntad de la UE de mantener el diálogo y una relación constructiva con Israel. La reacción de Israel llama la atención, ya que Kallas es vista en Bruselas como cercana a los países europeos que apoyan a Israel.

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, anunció este jueves que corta "todo contacto" con la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, por unas supuestas declaraciones en las que acusó a Israel de imponer a los palestinos un régimen de "apartheid" comparable al que imperó en Sudáfrica hasta 1991.

Para justificar esta ruptura, el Gobierno de Benjamin Netanyahu se remite a una información publicada en el portal bruselense Euractiv, según la cual Kallas aprovechó una reunión de alto nivel a puerta cerrada en Ciudad de México para comparar el trato de Israel a los palestinos con la era del apartheid en Sudáfrica.

El medio atribuye esta versión a funcionarios y diplomáticos conocedores de la conversación. Ni la Alta Representante de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad ni sus portavoces han confirmado estas palabras, pero tampoco las han desmentido.

"La señora Kaja Kallas lleva tiempo actuando con una obsesión y una falta de imparcialidad escandalosas contra el Estado de Israel. Recientemente se hizo público que, durante su visita a México, comparó a Israel con el régimen racista del apartheid que imperó en Sudáfrica", ha escrito Saar en su cuenta de la red social X.

"Agradezco a los numerosos representantes públicos europeos que se han desmarcado y han condenado estas graves declaraciones. Sin embargo, hasta la fecha, Kallas ha evitado desmentirlas, responder o pronunciarse sobre ellas".

"Por ello, como ministro de Exteriores del Estado de Israel, no me queda más remedio que romper todo contacto con la señora Kallas hasta que se retracte de la difamación que ha vertido contra el único Estado judío y, al mismo tiempo, la única democracia de Oriente Próximo. Y eso es exactamente lo que voy a hacer", ha subrayado el ministro de Exteriores.

La jefa de la diplomacia europea ha recurrido a la misma red social para intentar rebajar la tensión con Israel, aunque ha evitado de nuevo desmentir las supuestas declaraciones que le atribuye Euractiv, un silencio que no ha servido para reconducir la crisis abierta con el Gobierno de Benjamin Netanyahu.

"Estimado Gideon: como sabes, hay muchas cosas que unen a la UE e Israel. Valoro nuestro diálogo y nuestra interlocución, y estoy dispuesta a seguir manteniéndolos en ese mismo espíritu, con respeto y de forma constructiva. El diálogo es la base de la diplomacia, especialmente cuando surgen diferencias. La UE mantiene siempre su compromiso con una relación constructiva con Israel", ha afirmado Kallas.

"Para lograr la paz en Oriente Próximo, la solución de los dos Estados sigue siendo la única vía viable. La UE ha condenado los asentamientos israelíes ilegales en Cisjordania, que dificultan cada vez más la consecución de ese objetivo. Esa es la posición de la UE", insiste la Alta Representante.

Pero lo único que ha logrado esta respuesta es enfurecer todavía más al ministro de Exteriores israelí, que ha replicado a Kallas con otro tuit cortante en el que se dirige a ella como "señora": "Con todos los respetos, incluso en su respuesta evita desmentir o condenar lo que se le ha atribuido y se ha publicado públicamente. Eso habla por sí solo".

"Hasta donde alcanza mi conocimiento, las declaraciones que se le atribuyen sobre el "apartheid" no reflejan la posición de la Unión Europea. El asunto es sencillo: si realmente hizo esas declaraciones viles y difamatorias, asúmalas y respáldelas. Si no las hizo, desmiéntalas. Hasta que este asunto no se aclare, mi decisión permanecerá inalterada", zanja Saar.

Lo cierto es que la jefa de la diplomacia de la UE es percibida en Bruselas como más cercana a los países que defienden a Israel, como Alemania o Italia, que a aquellos que abogan por sanciones contra el Gobierno de Benjamin Netanyahu, lo que hace aún más llamativa la dura reacción del ministro de Exteriores israelí.

En la última reunión del Consejo de Exteriores de la UE, celebrado el lunes en Luxemburgo, los Veintisiete no lograron ponerse de acuerdo para sancionar a los ministros israelíes Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich por incitar a la violencia contra los palestinos en Cisjordania. Tampoco hubo acuerdo para prohibir la entrada a la UE de productos procedentes de los territorios palestinos ocupados por Israel.