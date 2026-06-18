Hegseth carga contra los aliados que no ayudaron en la guerra de Irán y anuncia una revisión de las bases de EEUU en Europa

España, junto a otros países europeos, denegó a EE.UU. el uso de bases y espacio aéreo durante el conflicto con Irán, lo que ha generado fuertes críticas desde Washington.

EE.UU. reducirá su contribución financiera a la OTAN hasta que los aliados presenten planes creíbles para aumentar el gasto militar al 5% del PIB.

Estados Unidos revisará la presencia de tropas en Europa y podría retirar más soldados tras el descontento con sus socios europeos.

Trump y su secretario de Guerra, Pete Hegseth, critican a los aliados europeos de la OTAN por no apoyar a EE.UU. durante la guerra con Irán.

Aunque haya sellado un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra, Donald Trump no parece dispuesto a pasar página. El presidente de EEUU no olvida lo que considera agravios de sus socios europeos de la OTAN -las críticas a su actuación unilateral, la negativa a implicarse en el conflicto y el veto al uso de sus bases militares- y amenaza con pasarles factura.

Ese es el aviso que el secretario de Guerra norteamericano, Pete Hegseth, ha trasladado este jueves a sus homólogos de la Alianza Atlántica reunidos en Bruselas para preparar la cumbre de líderes prevista en Ankara los próximos 7 y 8 de julio. Una cita que, de materializarse ese pulso con Washington, podría convertirse en una de las más tormentosas de los últimos años.

Ante lo que considera un comportamiento inadecuado de los aliados europeos, Hegseth ha anunciado además en Bruselas una revisión en profundidad (que durará seis meses) del nivel de tropas norteamericanas en Europa, que podría desembocar en nuevos repliegues más allá de los 5.000 soldados que ya se han retirado de Alemania.

Además, Estados Unidos reducirá su contribución financiera a la OTAN hasta que todos los aliados presenten planes creíbles para aumentar el gasto militar hasta el 5% del PIB, tal y como se comprometieron en la cumbre de La Haya hace ahora un año.

En una intervención pública ante los otros 31 ministros de Defensa de la OTAN, Hegseth ha arremetido -eso sí, sin nombrar directamente a ningún país- contra los aliados europeos que denegaron o limitaron a EEUU el uso de sus bases durante la guerra de Irán, precisamente cuando, según Washington, más las necesitaba para sus operaciones en Oriente Próximo.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha sido el que más se ha significado en Europa al oponerse desde el principio a la guerra de Irán y ha denegado a EEUU tanto el uso de las bases como del espacio aéreo. Pero otros países europeos -como Italia, Reino Unido o Francia- impusieron restricciones al empleo de sus instalaciones militares, mientras que ninguno ha querido involucrarse directamente en el conflicto.

"El presidente Trump, y con razón, puso a prueba a nuestros aliados para comprobar si respaldarían a Estados Unidos cuando les pidiéramos ayuda. Y demasiados suspendieron esa prueba", ha criticado Hegseth en su discurso ante el Consejo Atlántico.

"Estados Unidos ha defendido a Europa durante generaciones. Y lo único que pidió el presidente fue que nuestros aviones pudieran despegar desde bases europeas y que nuestros buques pudieran zarpar desde puertos europeos para atacar objetivos en Oriente Próximo: objetivos iraníes que amenazan los intereses europeos de manera incluso más directa de lo que amenazan los nuestros".

"Pero demasiados aliados dijeron que no; o intentaron ahogarnos en enrevesados debates jurídicos; o nos criticaron públicamente por hacer aquello que ellos mismos no están dispuestos o no son capaces de hacer", ha lamentado el secretario de Guerra.

"Fue vergonzoso. Esos aliados pusieron en riesgo a los hijos e hijas de Estados Unidos, a nuestros hijos e hijas, al negarles un acceso previsible y los permisos de sobrevuelo que nunca deberían haber estado en cuestión. En algunos casos tuvimos incluso que trasladar capacidades de un país a otro o sacarlas por completo del territorio de países aliados de la OTAN. No hay excusa para ello", insiste Hegseth.

El secretario de Guerra ha denunciado además que "algunos países" de la Alianza Atlántica "aún no han presentado una senda creíble" para cumplir el compromiso de aumentar el gasto militar al 5% del PIB. En el caso de España, Pedro Sánchez ya anunció en la cumbre de La Haya el año pasado que no pensaba llegar a ese nivel y se plantaba en el 2%, algo que le ha criticado el propio Trump en múltiples ocasiones.

"Hay mucha palabrería. Algunas de las mayores economías de la OTAN, algunos de nuestros países más ricos, aliados que no se cansan de invocar el orden internacional basado en reglas y la unión de las potencias medias, siguen creyendo que la época de vivir a costa de los demás continúa vigente", ha denunciado Hegseth.