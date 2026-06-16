Macron despliega su plan para engatusar a Trump: recepción triunfal en el G7 por el acuerdo con Irán y cena en Versalles

Protestas y disturbios han marcado el inicio de la cumbre, con enfrentamientos entre manifestantes y la policía en Ginebra y varios heridos leves y detenidos.

En la agenda de la cumbre destacan temas como la guerra en Ucrania, la inteligencia artificial y la competencia de la industria automovilística china.

El acuerdo con Irán ha sido recibido con elogios por los líderes del G7, mientras se destaca la importancia de limpiar de minas el estrecho de Ormuz para reactivar el tráfico marítimo global.

Emmanuel Macron actúa como anfitrión del G7 en Évian-les-Bains, buscando una relación cordial con Donald Trump mediante gestos como una cena de gala en Versalles.

El presidente francés Emmanuel Macron ejerce desde este lunes como anfitrión en el hotel Royal de la localidad francesa de Évian-les-Bains, donde se celebrará la cumbre del G7. El anfitrión retrasó un día la fecha de comienzo para permitir que el presidente Donald Trump participara en los actos previstos en Washington este domingo.

Macron heredó la presidencia del acontecimiento del primer ministro canadiense Mark Carney, anfitrión de la reunión de 2025 en Kananaskis, Canadá. En aquella ocasión, Trump abandonó la escena un día antes del final oficial de la cumbre afirmando que debía ocuparse de la operación de bombardeos contra Irán que realizaba en aquel momento.

El presidente francés censuró tímidamente la acción y Trump se despachó a gusto en el viaje de vuelta: "A propósito o no, Emmanuel Macron siempre se las arregla para hacer las cosas mal", afirmó. "Busca la notoriedad", añadió. Pero el inquilino del Elíseo parece haber olvidado aquellos comentarios insultantes y está dispuesto a celebrar una cumbre hecha a la medida del estadounidense.

Macron pretende que el mandatario estadounidense se quede hasta el final. Por eso ha previsto una cena de gala el miércoles por la noche en el palacio de Versalles. Sabe que a Trump le entusiasman los dorados de la ornamentación del palacio, la muestra más grandiosa del absolutismo de Luis XIV, el Rey Sol.

Robert Wellington, profesor de Historia del Arte y Teoría del Arte de la Universidad Nacional de Australia, asegura que Trump ha manifestado que el 'estilo Luis XIV' es su favorito. Se inspiró en él para decorar su apartamento en Manhattan. Lo que no aclaró el profesor Wellington es si solo se refería al estilo decorativo.

Además, los líderes del G7, con el británico Keir Starmer a la cabeza, se han deshecho en elogios por el anuncio del acuerdo con Irán. Sabedores del carácter del estadounidense, sus homólogos le preparan una recepción triunfal, aunque los detalles de memorándum no ofrecen grandes certezas por el momento.

Según medios como The Guardian, Washington afirma que el ánimo del presidente no es muy favorable hacia sus socios de la cumbre. Trump pidió ayuda reiteradamente a sus presuntos aliados para reabrir el estrecho de Ormuz por la fuerza. La negativa a inmiscuirse en una guerra que no les pertenecía se percibe en la Casa Blanca como una falta de lealtad.

Así, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido ofrecerán su colaboración para limpiar de minas el estrecho de Ormuz en cuanto cesen las hostilidades. Esa es una labor imprescindible para reabrir el tráfico desde el Golfo Pérsico y provocar un impacto favorable en la economía global.

Otras cuestiones pueden resultar más espinosas. Trump presionará a Macron para que suprima el impuesto a las compañías digitales, bajo amenaza de imponer aranceles al vino y al champán. El presidente francés anuncia su intención de presentar una negativa "firme y respetuosa".

Historia del G7

El G7 es un foro al que pertenecen los mandatarios de algunas de las naciones más influyentes del planeta. Su origen está en una reunión de ministros de Economía de los seis países más ricos del mundo convocada en 1973 para estudiar los efectos de la crisis del petróleo.

Los miembros fundacionales son Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia. En 1977 se unió Canadá y en 1998, Rusia, que fue expulsada tras la invasión de Crimea en 2014. Más allá de los asuntos económicos, desde los años 80, el foco de la cumbre se extendió a las cuestiones políticas.

Desde entonces, la clasificación ha cambiado: Japón ha cedido la segunda posición en la economía mundial a China, mientras que India ya ocupa la cuarta. No obstante, ninguna de las dos potencias forma parte de su estructura habitual, aunque se les hace hueco como invitadas.

Así, el presidente indio, Narendra Modi, también acudirá a Évian, así como Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil. Corea del Sur, Egipto y Kenia son otras de las economías convocadas en esta ocasión.

La Unión Europea participa en las reuniones, aunque no forma parte del grupo. En las conversaciones de Évian estará representada por la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

Activistas de Oxfam representando a los mandatarios de la cumbre del G7 cerca de Évian-les-Bains. Christian Hartmann. Reuters.

Los miembros del grupo son, a su vez, los anfitriones de las reuniones que se celebran cada año por estas fechas de forma rotativa. La cumbre de este año se celebra en Francia, a orillas del lago Lemán y muy cerca de Ginebra. Estados Unidos acogerá al grupo en 2027.

Es habitual que alrededor de la cumbre se produzcan disturbios. Este fin de semana, la coalición No G7, que agrupa alrededor de 60 organizaciones pacifistas, ecologistas, feministas o propalestinas convocó una protesta pacífica que reunió en Ginebra a unos 25.000 manifestantes según los medios.

G7: Police CLASH with protesters in Geneva as G7 Summit begins in France. Hundreds of black-clad protesters ran amok in the city as cops used rubber bullets and tear gas. Full video on YT. #G7 #notog7 #nog7 #Geneva pic.twitter.com/Cz9FDyFuHI — Urban Pictures (@Urban_Pictures) June 14, 2026

A última hora del viernes, unos 600 militantes del denominado Bloque Negro protagonizaron incidentes violentos que incluyeron la quema de coches y la rotura de cristales. El saldo fue de 12 heridos leves, entre ellos, dos policías, y 20 detenidos.

Macron, protagonista

La agenda de la cumbre de este año está cargada de asuntos de gran trascendencia. Para empezar, el G7 quiere ofrecer una imagen de unidad junto a Ucrania cuando se acomete el cuarto verano de la contienda sin visos de encontrar una solución a corto plazo.

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski acudirá a Évian para proponer una reunión de paz cara a cara con el líder ruso Vladímir Putin. Zelenski quiere una mayor implicación de los europeos en la guerra y estos pretenden persuadir a Trump para que adopte una postura más decidida contra los rusos, ahora que Europa sostiene económica y militarmente a Ucrania.

Otro punto crucial es el plan de paz para Irán. Se supone que Trump explicará a sus socios del G7 los términos del acuerdo. Macron ha invitado a los mandatarios de Egipto, Catar y Emiratos Árabes Unidos para que participen en ese tramo de las conversaciones. Se trata de conocer los pasos que se van a dar para garantizar el final de la amenaza nuclear iraní.

Sobre la mesa estará la propuesta francobritánica para formar una flota multinacional que colabore en las labores de desminado del estrecho. Instancias diplomáticas mencionan la resistencia iraní a facilitar la presencia militar extranjera en las aguas del estrecho de Ormuz, pero el tráfico naval no podrá recuperarse a su nivel habitual hasta que se hayan librado las aguas de minas.

La inteligencia artificial (IA) tiene una fuerte presencia en la agenda del G7 de este año. Francia ha invitado a un nutrido grupo de altos directivos de las tecnológicas más importantes del momento. Estarán presentes Sam Altman, de OpenAI, Dario Amodei, de Anthropic, Demis Hassabis, de Google DeepMind y Arthur Mensch, de Mistral AI, la campeona francesa del sector.

Macron quiere organizar un almuerzo para debatir los riesgos del uso indebido de las tecnologías. Aprovechará la oportunidad para promover iniciativas regulatorias que limiten el uso de las redes sociales a menores de 16 años.

En el ámbito económico, el notable crecimiento de la economía china estará muy presente en la agenda. Para Europa es alarmante el auge que está tomando la industria automovilista del país asiático, que amenaza a un sector capital en las economías europeas.

En el trasfondo están las acusaciones de que la poderosa economía estatal china 'subvenciona' las exportaciones de su industria. Macron prefiere no hablar de aranceles y plantear la forma de ayudar a Pekín a desarrollar su mercado interior.

Además, se tratará de la preocupación por la deuda creciente de algunas economías emergentes. No está claro si hay una propuesta de acción concreta en ese ámbito.

La reunión del G7 llega en un momento muy oportuno. La noticia del acuerdo con Irán impulsa los mercados al alza y el crudo a la baja, aunque el presidente francés avisa que tardarán semanas en notarse los efectos del alto el fuego en las economías.

Macron asume un perfil muy alto en esta cumbre. Olvida las alusiones peyorativas que el presidente Trump le ha dedicado en varias ocasiones y asume un papel de liderazgo europeo que sus colegas británico o alemán no están queriendo o sabiendo adoptar.

La cuestión es que, no importa lo que él haya anotado en la agenda. Es seguro que la delegación estadounidense, encabezada por un presidente que se cree pacificador, que ha acabado con esta guerra estéril y ha frenado al impulsivo primer ministro Benjamín Netanyahu, expondrá su particular forma de ver la realidad.

Évian-les-Bains es un reducto de paz y tranquilidad. La Sociedad de Aguas Minerales de Évian construyó el hotel Royal a principios del siglo XX para recibir a una clientela de élite. Quizá regrese la paz al lugar cuando el miércoles lo abandonen las delegaciones.