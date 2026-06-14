Suiza rechaza en referéndum frenar la inmigración y mantiene sus acuerdos de libre circulación con la UE

Una persona sostiene papeletas de votación el día de la votación sobre un plan respaldado por el Partido Popular Suizo (SVP), para limitar el crecimiento demográfico a 10 millones de habitantes, en Herisau. Michaela Stache REUTERS Suiza

Las claves

Las claves Generado con IA Suiza ha rechazado en referéndum, con un 54,8% de votos, la iniciativa que buscaba imponer restricciones a la inmigración para frenar el crecimiento demográfico. La propuesta, impulsada solo por el partido Unión Democrática de Centro (UDC), pretendía activar medidas si el país alcanzaba los 9,5 millones de habitantes antes de 2050. El acuerdo de libre circulación con la UE, clave para la economía suiza, se mantiene y permite a los ciudadanos europeos vivir y trabajar en Suiza en igualdad de condiciones. El 27% de la población en Suiza es extranjera y la dependencia de mano de obra foránea es especialmente notable en sectores como sanidad, construcción y restauración.

Suiza rechazo, con un 54,8% de los votos, en referéndum la iniciativa "No a una Suiza de diez millones".

La medida planteaba imponer medidas para frenar el crecimiento demográfico, principalmente a través de más restricciones a la inmigración y al derecho al asilo, si antes de 2050 el país llegaba a los 9,5 millones de habitantes.



Propuesta y defendida en solitario por el partido populista Unión Democrática de Centro (UDC), un 55 % de votantes se han opuesto a la iniciativa, según los resultados preliminares y que tienen un margen de error de más o menos 3 %.

Esta iniciativa ha sido presentada como medida ante el crecimiento demógrafico que presenta el país, uno de los más rápidos de Europa Occidental: pasó de 7,3 millones de habitantes en 2002 a más de 9,1 millones en 2026, un aumento de casi el 25% en 24 años.

De ese crecimiento, cerca del 80 % se debe a la inmigración neta, ya que la tasa de fertilidad local ronda los 1,3 hijos por mujer



Actualmente, el 27 % de la población a nivel nacional (más de 2 millones de personas) es extranjera, con tasas más elevadas en cantones fronterizos, como Ginebra.

El mensaje subyacente de la medida era que se necesitaba limitar la inmigración, incluida la de los países vecinos de la Unión Europea, así como endurecer las normas de asilo.



En materia de migración, el mayor temor ha sido el daño que un "Sí" a la iniciativa podía causar a las relaciones entre Suiza y la Unión Europea.

Ambos bloques mantienen vínculos políticos, económicos y comerciales vitales para la economía helvética, los cuales tienen como un pilar fundamental el Acuerdo de Libre Circulación de Personas.

Ese acuerdo otorga a los ciudadanos de la UE el derecho a entrar, residir y ejercer una actividad profesional en territorio suizo en condiciones de igualdad con los nacionales.



Con excepción de la UDC, todo el resto de los partidos políticos se unieron contra la iniciativa, destacando la rara alianza del Partido Socialista con la patronal para convencer a la ciudadanía de sus consecuencias negativas.

Este esfuerzo conjunto se intensificó sobre todo cuando los sondeos realizados durante la campaña apuntaban a que la propuesta podía ser aceptada.

Los argumentos que usaron destacaron la fuerte dependencia de la mano de obra extranjera en ciertos sectores, en particular en la sanidad, la construcción o la restauración.

Asimismo, hicieron hincapié en la necesidad que tiene el importante tejido empresarial de Suiza de poder contratar a trabajadores altamente calificados de otros países.



Sin embargo, el debate también expuso el malestar que existe en Suiza por lo que se percibe como una inmigración excesiva y la presión que crea en los servicios públicos y en el sector inmobiliario, con precios de alquileres entre los más caros de Europa.