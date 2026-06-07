Zelenski busca con Macron, Starmer y Merz estrategias para presionar a Putin tras el "vil" ataque cercano a Chernóbil

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski a su llegada a Reino Unido. Redes sociales de Zelesnki

Las claves

Las claves Generado con IA Zelenski se reúne en Londres con Starmer, Macron y Merz para coordinar estrategias de presión contra Putin tras un ataque ruso cerca de Chernóbil. Un dron ruso impactó en un edificio del depósito de residuos nucleares en la zona restringida de Chernóbil, calificado por Zelenski como un ataque "vil". El presidente ucraniano exige mayor firmeza y colaboración europea para reforzar la defensa y la seguridad del continente ante la escalada del conflicto. Zelenski busca endurecer las medidas internacionales contra Rusia y fortalecer el escudo antimisiles europeo tras el incidente nuclear.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha aterrizado este domingo en Londres en una jornada de máxima tensión internacional.

El mandatario ucraniano mantendrá conversaciones bilaterales con el primer ministro británico, Keir Starmer, en las que participarán también el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz.

La reunión se produce apenas unas horas después de que Kiev denunciara un peligroso ataque deliberado con drones rusos en el entorno de la central nuclear de Chernóbil.

Zelenski ha utilizado sus redes sociales para alertar de la gravedad de la última ofensiva de Moscú: "Los rusos volvieron a atacar hoy la zona restringida alrededor de la central nuclear de Chernóbil.

Un dron Shahed impactó contra un edificio del depósito temporal de residuos nucleares", detalló el líder ucraniano en su cuenta de X.

Today, the Russians again struck the special territory around the Chornobyl Nuclear Power Plant. A “shahed” hit one of the buildings of the Centralized Spent Fuel Storage Facility. An extremely critical infrastructure facility – and an extremely vile Russian strike. The Ministry… pic.twitter.com/94I0YncYpD — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 7, 2026

El líder ha calificado la acción como "un ataque ruso extremadamente vil" contra una infraestructura "altamente crítica".

A pesar de que los equipos de emergencia ucranianos lograron sofocar el incendio provocado por el impacto del dron y de que, afortunadamente, no se han registrado niveles de radiación anormales, el presidente ha denunciado el acto.

Zelenski ha insistido en que "Rusia ha atacado deliberadamente una infraestructura nuclear".

Por ello, ha confirmado que sus ministerios de Exteriores y de Energía ya trabajan para que todos sus socios internacionales tengan absoluta claridad sobre lo sucedido.

En busca de la colaboración europea

Este grave incidente nuclear ha marcado la agenda del viaje de Zelenski a suelo británico, donde buscará endurecer de forma inmediata las medidas de presión contra el Kremlin.

El presidente ucraniano ha dejado claro que el eje de las conversaciones con Starmer, Macron y Merz será la protección del continente.

"El principal objetivo es nuestra defensa en la guerra, una mayor cooperación para la seguridad de toda Europa en el ámbito de la defensa aérea y nuestra visión compartida de las perspectivas diplomáticas", ha subrayado.

Ante la escalada del conflicto, Zelenski ha exigido un papel mucho más firme del viejo continente tanto en la resistencia militar como en el tablero geopolítico, sentenciando que "Europa debe participar en las negociaciones y debe ser fuerte".

Con esta cumbre de urgencia, Ucrania no solo busca un escudo antimisiles más robusto, sino forzar a que la comunidad internacional tome nuevas y severas represalias para "que los rusos sientan que su guerra terrorista es un golpe también contra Rusia".