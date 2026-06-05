Armenia, el nuevo 'campo de batalla' entre la UE y la Rusia de Putin que aspira a mantener un equilibrio imposible

Estados Unidos, bajo la administración Trump, impulsa proyectos estratégicos como el corredor TRIPP y respalda abiertamente a Pashinián para su reelección.

Rusia responde apoyando a la oposición armenia y aplicando sanciones económicas, mientras la UE promete apoyo financiero para reforzar la independencia de Armenia.

Tras los conflictos en Nagorno Karabaj y la falta de apoyo ruso, el primer ministro Pashinián ha fortalecido lazos con la UE y EE.UU., alejándose de Moscú.

Las elecciones en Armenia generan expectación internacional por la tensión entre las relaciones con Rusia y la búsqueda de alianzas con Occidente.

Nunca unas elecciones en Armenia habían generado tanta expectación fuera de sus fronteras. El interés, en realidad, está más que justificado porque el país del Cáucaso decidirá este domingo su futuro bajo un clima marcado por los roces con la Rusia de Vladímir Putin, las muestras de complicidad con las capitales occidentales y los proyectos comerciales con la Administración Trump.

Es cierto que Ereván acusa su enorme dependencia económica de Moscú, que conserva profundos lazos culturales con la antigua metrópoli y que, además, alberga una base militar rusa en su territorio, pero sus relaciones bilaterales comenzaron a deteriorarse a marchas forzadas tras las guerras en Nagorno Karabaj.

Putin se cruzó de brazos cuando el vecino Azerbaiyán descongeló el conflicto y trató de conquistar el enclave de mayoría armenia encajado en territorio azerí. Bakú asestó el primer golpe en 2020, y esperó otros tres años para dar la estocada valiéndose de su superioridad militar. Más de 100.000 armenios emprendieron el camino del exilio.

Decepcionado con la pasividad de Putin, llamado a hacer la paz, el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, decidió congelar su membresía en la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), una suerte de OTAN postsoviética, y empezó a diversificar las compras de armamento. Otros países como India o Francia entraron en escena.

En paralelo, el desafiante Pashinián exploró alianzas diplomáticas alternativas con Estados Unidos y la Unión Europea. Un movimiento que no sentó bien en el Kremlin. Desde Moscú comenzaron a percibirle como un líder hostil. Anotaron su nombre en la lista que encabeza el presidente ucraniano Volodímir Zelenski y en la que también aparece el expresidente georgiano Mijeíl Saakashvili, otro dirigente caucásico.

Hay una razón que explica la inquietud de Putin. En mayo, Pashinián sacó la alfombra roja para que los líderes europeos y sus principales aliados occidentales desfilaran por Ereván. Fue el anfitrión de la Cumbre de la Comunidad Política Europea. Entonó La Bohème de Charles Aznavour con el presidente francés Emmanuel Macron sentado en el piano, se abrazó con el propio Zelenski y compartió cena con Mark Carney, el primer ministro canadiense.

Pashinián estaba enviando un mensaje de puertas hacia fuera, pero también de puertas hacia adentro. El primer ministro estaba a punto de jugarse la reelección para conseguir un tercer mandato consecutivo. Su partido, Contrato Cívico, aspira a mantener la mayoría en la Asamblea Nacional, y lidera con cierta holgura las encuestas frente a una oposición fragmentada.

Convertido en fenómeno viral, y no sólo geopolítico, Pashinián encadena en su cuenta de Instagram reels con cientos de miles de visualizaciones de usuarios procedentes de todos los rincones del mundo. Roza el millón de seguidores en esta red social cuando su país ni siquiera supera los tres millones de habitantes.

Mientras su imagen crece extramuros, Rusia impulsa a la oposición interna a través de engrasadas campañas de influencia que probó con anterioridad —y sin demasiado éxito, a decir verdad— en países como Rumanía o Moldavia.

En Armenia, el Kremlin cierra filas con Samvel Karapetyan, un magnate armenio que amasó su fortuna en Rusia, que tiene nacionalidad rusa, que permanece bajo arresto domiciliario en Ereván por incitar a la toma violenta del poder. Es el líder de la coalición Armenia Fuerte.

Otra de las bazas políticas de Putin es el expresidente Robert Kocharián, que encabeza un bloque homónimo, mientras que el magnate Gagik Tsarukyan, cuyo partido está hermanado con Rusia Unida, es la última bala en la recámara.

En vista de la debilidad de las alternativas a Pashinián, la injerencia rusa pasa sobre todo por castigar la economía armenia a base de cancelar las importaciones de flores, frutas, brandy, agua mineral y otros productos.

"Al extender las restricciones a la exportación de productos armenios, Moscú está utilizando las relaciones económicas como arma de presión política", declaró este jueves la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. "Conocemos muy bien este manual, por eso Europa apoya firmemente a Armenia". La jefa del Ejecutivo comunitario aprovechó la ocasión para llamar por teléfono a Pashinián y para prometerle más de 50 millones de euros en forma de apoyo financiero inmediato.

La UE quiere evitar que Armenia siga los pasos de la vecina Georgia. Tiflis llegó a firmar un acuerdo de asociación con Bruselas y recibió el estatus de país candidato junto con Ucrania y Moldavia. Su deriva prorrusa y autoritaria bajo el mando del partido Sueño Georgiano del magnate Bidzina Ivanishvili abortó esta posibilidad.

Armenia podría ser diferente, sin embargo. Por eso, Putin dio un toque de atención a Pashinián durante su reciente visita a Moscú. Entonces le vino a decir que era incompatible formar parte de la UE y pertenecer a la Unión Económica Euroasiática (UEE) liderada por Rusia, y le amenazó con imponer aranceles a Armenia y establecer nuevas trabas legales para sus ciudadanos que trabajan en Rusia.

Trump sostiene las manos de Aliyev y Pashinián mientras se estrechan la mano en la Casa Blanca, el 8 de agosto de 2025. Kevin Lamarque Reuters

El corredor Trump

Otro actor clave en el sur del Cáucaso es Estados Unidos. La Administración Trump también tiene intereses en esta zona del mapa. Más económicos que políticos, en realidad, pero intereses al fin y al cabo.

A muchos les sorprendieron las recientes visitas a Ereván del vicepresidente J. D. Vance y del secretario de Estado, Marco Rubio, destinadas a firmar un acuerdo de asociación estratégica entre ambos países. A los observadores, no tanto. Unos meses antes, Trump había sentado las bases para firmar un acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán.

El mandatario republicano recibió en la Casa Blanca a Pashinián y al presidente azerí Ilham Aliyev, les enseñó su sala de souvenirs, les regaló un par de gorras rojas MAGA y se anotó un tanto que, en realidad, le hubiera correspondido a Putin.

De paso, Trump se adjudicó la construcción de una ruta clave en el sur de Armenia. Es el corredor Zangezur o Corredor Trump para la Paz y la Prosperidad Internacional (TRIPP, por sus siglas), una vía comercial para transportar personas y mercancías sin atravesar territorio ruso o iraní.

Trump no tardó en bendecir a Pashinián como su candidato favorito, claro. A finales de mayo, escribió en su plataforma Truth Social que "Nikol comparte completamente mi visión de PAZ y PROSPERIDAD para Armenia y toda la región del Cáucaso Sur… Nikol tiene mi respaldo COMPLETO y TOTAL para su reelección el 7 de junio de 2026".

"Pronto, Estados Unidos y Armenia comenzarán juntos las obras de la Ruta Trump para la Paz y la Prosperidad Internacional (TRIPP), que transformará el Cáucaso Sur y ayudará a nuestras maravillosas empresas energéticas estadounidenses a tener acceso desde Asia Central hasta Estados Unidos", remató el inquilino de la Casa Blanca.