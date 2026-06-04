Zelenski se cobra la revancha y frustra con sus drones el inicio del 'Davos ruso', el foro insignia de Putin en San Petersburgo

Las claves

Las claves Generado con IA Ucrania lanzó un ataque con drones contra San Petersburgo, afectando una refinería, una base naval y un buque de guerra, en respuesta a recientes bombardeos rusos. El ataque coincidió con la víspera del Foro Económico Internacional, evento clave para Putin, causando daños y la suspensión temporal del aeropuerto de Púlkovo. El gobierno ruso responsabilizó a los aliados occidentales de Ucrania por los ataques, mientras que Zelenski celebró los resultados y advirtió que podrían aumentar la escala de las ofensivas. Zelenski afirmó que estos golpes permiten negociar el final de la guerra en igualdad de condiciones con Rusia y expresó su disposición a dialogar directamente con Putin.

Rusia descargó esta semana sobre Ucrania uno de los ataques aéreos más intensos desde que existen registros. Sus drones y misiles cayeron con inusitada violencia sobre Kyiv, Dnipró, Járkov, Kramatorsk y otras ciudades del país, causando la muerte de 23 personas. Ucrania no se quedó de brazos cruzados y devolvió el golpe sobre una de las zonas más sensibles para el Kremlin.

Sus drones atacaron San Petersburgo la víspera del Foro Económico Internacional celebrado en la antigua capital zarista (SPIEF, por sus siglas en inglés), uno de los grandes escaparates de Vladímir Putin. Los aparatos impactaron contra una refinería de petróleo, contra una base naval en la isla de Kronstadt y contra el buque de guerra ruso Boiky, una corbeta portamisiles varada.

El gobernador de San Petersburgo, Alexander Beglov, confirmó daños en "varias instalaciones", no sólo de Kronstadt, sino también de los distritos periféricos de Kírovski y Krasnoselski, sin aportar más detalles, y deslizó que "varias personas" habían resultado heridas, sin dar cuenta de víctimas mortales.

El aeropuerto de Púlkovo, a las afueras de San Petersburgo, suspendió de manera temporal sus operaciones, y una treintena de vuelos tuvieron que ser retrasados o cancelados. Además, las autoridades cortaron el internet móvil en toda la ciudad para evitar la difusión de imágenes, sin demasiado éxito, porque las imágenes proliferaron.

"San Petersburgo, bajo ataques de drones. El humo es visible desde el centro de la ciudad", tituló el medio independiente ruso Bumaga. En la prensa oficialista, en cambio, la noticia quedó ensombrecida por la escalada en Oriente Próximo o el inicio del propio foro económico, que inauguraron la hija menor de Putin, Katerina Tíjonova, y Yelena Fisenko, su sobrina nieta en segundo grado.

“Path to a stable future” - the #StPetersburg Economic Forum edition 🫡 pic.twitter.com/jIFgDk4jYl — Aurora Borealis 🤫 (@aborealis940) June 3, 2026

Golpe al orgullo de Putin

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, celebró en su canal de Telegram los "buenos resultados de las sanciones de largo alcance de nuestros soldados" y los ataques contra "objetivos estrictamente militares en la base de Kronstadt", pero el Kremlin atribuyó el grueso de la responsabilidad a los países occidentales.

"Vemos tras ellos a un conjunto de patrocinadores del régimen de Kyiv que continúan subiendo las apuestas", declaró el viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Riakov, quien lamentó que los aliados de Ucrania no se detuvieran "ante ninguna provocación" y se mantuvieran "decididos a reducir la intensidad de los intentos de dificultarnos la existencia".

"Pero esos intentos están condenados al fracaso", remató la mano derecha del veterano Serguéi Lavrov, jefe de la diplomacia rusa.

El pasado 9 de mayo, Zelenski permitió a Putin conmemorar sin sobresaltos el Día de la Victoria en la Plaza Roja de Moscú. Esa misma semana, el propio Putin le había pedido a Donald Trump un alto el fuego de tres días para organizar su desfile. Trump convenció a Zelenski de la necesidad de cumplir la tregua y Zelenski la aceptó a cambio del intercambio de 1.000 prisioneros de guerra.

En esta ocasión, sin embargo, el presidente ucraniano prefirió golpear el orgullo de Putin. Y es que la ciudad natal del jefe del Kremlin acoge estos días el 'Davos ruso', un evento que busca atraer inversión extranjera para paliar los malos datos económicos.

No deja de ser curioso que el gobernador Beglov anunciara un día antes del ataque ucraniano que, en la exposición del SPIEF, la ciudad de San Petersburgo sería presentada como "la capital de los drones". No se refería a los ucranianos, claro.

En la cita, que comenzó este mismo miércoles a pesar del desconcierto, habrá representantes de un centenar de países y acudirán los jefes de otros organismos internacionales de enorme trascendencia como la OPEP o la APEC. Entre los principales invitados figura, además, el príncipe Abdulaziz bin Salmán, ministro de Energía de Arabia Saudí, país invitado en esta edición.

A San Petersburgo también acudirá una delegación estadounidense poco ortodoxa. No se trata de congresistas, gobernadores u otros cargos electos. No. Se trata, más bien, de representantes de segundo grado del mundo MAGA. En la ciudad donde Putin comenzó su carrera política esperan con los brazos abiertos al actor Steven Seagal, un viejo conocido, y la agitadora ultra Candace Owens.

Owens fue quien difundió el bulo de que Brigitte Macron, esposa del presidente francés Emmanuel Macron, es transexual, y los Macron respondieron presentando una demanda por difamación en su contra.

Otro de los invitados es el diseñador Rodney Mims Cook Jr., que recibió de manos de Trump el encargo de dirigir la Comisión de Bellas Artes, organismo encargado de supervisar la construcción del Salón de Baile de la Casa Blanca. Rodney Mims Cook Jr. será el primer funcionario estadounidense en activo que asiste al foro desde 2018.

🔥 This is what St. Petersburg looks like just two hours before the opening of the St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) and Vladimir Putin's keynote speech.



Bahaahaahaaa!



Notably, a representative of the Trump administration is reportedly attending the forum as… pic.twitter.com/dOakPHgCME — Shaun Pinner (@ShaunPinnerUA) June 3, 2026

"Cuestión de tiempo"

Zelenski adelantó este miércoles que "sólo es cuestión de tiempo" que Ucrania aumente la escala de los ataques, y al mismo tiempo reiteró que estaba "preparado" para mantener "conversaciones directas con Putin" para encontrar una salida negociada.

El líder ucraniano considera que es mejor eso que "esperar a que se resuelvan todos los conflictos del mundo antes de que finalmente llegue nuestro turno". Su jefe de gabinete, Kyrylo Budánov, cree "correcto, oportuno y realista" la orden de Zelenski de intentar poner fin a la guerra "lo antes posible... preferiblemente antes del invierno".

Para Zelenski, contragolpes como el que realizó su Ejército en la pasada madrugada contra San Petersburgo permiten a Ucrania negociar "en igualdad de condiciones" el final de la guerra, hablar de tú a tú a Rusia, algo casi impensable en la madrugada del 24 de febrero de 2022.

"Gracias a Dios, hoy contamos con garantías de seguridad que nos permiten poner fin a esta guerra en igualdad de condiciones con los rusos, en cualquier formato diplomático", declaró Zelenski este mismo miércoles, en presencia del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, de visita en Kyiv.