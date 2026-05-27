España se juega perder más de 7.000M de ayudas de la PAC en la nueva guerra interna de la UE por el Presupuesto 2028-2034

El borrador actual de la Comisión prevé recortes reales en la PAC y la cohesión, afectando especialmente a España, que perdería alrededor del 15% de estas ayudas.

El 'club de los frugales', encabezado por Suecia y Alemania, exige recortes en el presupuesto y se opone a subir la aportación nacional o a emitir más deuda europea.

El grupo de los 'amigos de la cohesión', liderado por España y Polonia, pide aumentar los fondos de la PAC y la cohesión y financiarlo con deuda conjunta europea.

España podría perder más de 7.000 millones de euros en ayudas de la PAC debido a la disputa interna en la UE por el presupuesto 2028-2034.

Los dos bandos enfrentados por el presupuesto plurianual de la UE para el periodo 2028-2034 reanudan las hostilidades a lo grande en el Consejo de Asuntos Generales celebrado este martes en Bruselas. Una batalla en la que España se juega perder más de 7.000 millones de ayudas de la PAC.

Los contribuyentes netos -también conocidos como el club de los frugales- han celebrado un desayuno convocado en Suecia para exigir recortes en el borrador que presentó hace un año la Comisión de Ursula von der Leyen: 2 billones de euros para siete años, cifra equivalente al 1,26% del PIB comunitario.

En paralelo, los beneficiarios de las ayudas comunitarias -reunidos en el grupo de los amigos de la cohesión, liderado por Polonia y España- han difundido un comunicado conjunto en el que exigen aumentar las partidas destinadas a la política agrícola común (PAC) y a la cohesión.

Además, plantean financiar este incremento aplazando la devolución de la deuda generada por los fondos NextGen e incluso recurriendo a nuevas emisiones de eurobonos, un tabú para regiones como Alemania o Países Bajos.

Vuelve así en toda su potencia una guerra presupuestaria que divide a la UE cada siete años con la negociación del marco financiero plurianual, justo cuando la presidencia de turno de Chipre se prepara para presentar en junio una primera propuesta de compromiso con nuevas cifras

Pero esta vez el contexto es mucho más adverso. La UE afronta simultáneamente la guerra de Ucrania, la escalada en Oriente Próximo, la hostilidad abierta de Donald Trump y una China cada vez más agresiva.

Ni siquiera bajo esa presión existencial los europeos logran evitar las viejas batallas por el reparto del dinero.

La carta de los amigos de la cohesión está firmada por 16 Estados miembros. Además de España y Polonia, la suscriben Bulgaria, República Checa, Estonia, Grecia, Croacia, Hungría, Italia, Lituania, Letonia, Malta, Portugal, Rumanía, Eslovenia y Eslovaquia.

El bloque denuncia que, tal y como está diseñado el borrador de la Comisión, la política de cohesión, la PAC y la política pesquera común son las únicas grandes partidas que sufrirían recortes en términos reales pese al aumento global del presupuesto comunitario, ya que Bruselas plantea redirigir recursos hacia nuevas prioridades como Defensa, competitividad industrial o autonomía estratégica.

Los amigos de la cohesión

En ese reparto, España sale especialmente perjudicada: perdería en torno al 15% de las ayudas de la PAC y regionales, que pasarían de 94.300 millones en el periodo actual a 79.900 millones en 2028-2034, según los cálculos en precios constantes de las investigadoras del think tank CEPS Eulalia Rubio y Cinzia Alcidi.

"La política de cohesión y la PAC son las políticas de la UE con mayor visibilidad para sus ciudadanos. En este contexto, solicitamos un incremento en las asignaciones presupuestarias destinadas a los Estados miembros en estos dos capítulos", subraya la declaración conjunta de los amigos de la cohesión.

El secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, se ha reunido este martes en Bruselas con su homólogo italiano, Tommaso Foti, que también pertenece a los 'amigos de la cohesión' Unión Europea

En su misiva, los 16 países exigen, además, la supresión total de los cheques compensatorios que reciben los contribuyentes netos para suavizar su aportación al presupuesto comunitario, así como "un esquema más gradual de reembolso de Next Generation EU y nueva deuda conjunta para el apoyo a préstamos".

El pago de los intereses de la deuda emitida para financiar los fondos NextGen absorberá 24.000 millones de euros anuales en el próximo marco financiero.

El secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, ha reclamado un presupuesto europeo "verdaderamente ambicioso" -que, según la posición del Gobierno de Pedro Sánchez, debería alcanzar el 2% del PIB comunitario- para financiar "bienes públicos europeos" como la Seguridad y la Defensa. A esto se suma la "triple transición verde, digital y social", preservando al mismo tiempo la PAC y la política de cohesión.

Sampedro sostiene además que fue España quien logró introducir en la declaración conjunta la referencia explícita a la "emisión de deuda conjunta", pese a las reticencias de varios Estados miembros.

El club de los frugales

En el bloque opuesto, nueve Estados miembros han participado en el desayuno de trabajo del club de los frugales: Suecia, Finlandia, Dinamarca, Irlanda, Alemania, Austria, Países Bajos y Bélgica, además de Francia, que acudió como observador pese a alinearse habitualmente con las tesis de los amigos de la cohesión.

"Necesitamos un presupuesto mejor, no uno más grande", proclamó la ministra sueca de Asuntos Europeos, Jessica Rosencrantz, anfitriona de la reunión y firme defensora de limitar las aportaciones de los contribuyentes netos.

"Todos coincidimos en que queremos una Europa fuerte. Y una Europa fuerte solo puede existir si gestionamos de manera responsable el dinero de los contribuyentes europeos", alega la representante de Austria, Claudia Bauer.

"Muchos Estados miembros se enfrentan a una situación muy similar. A nivel nacional nos vemos obligados a ahorrar y a consolidar nuestros presupuestos. Por eso no puede ser que, a nivel europeo, se actúe como si no hubiera límites".

El Consejo de Asuntos Generales de la UE, durante la reunión de este martes en Bruselas Unión Europea

"El volumen previsto en el actual marco financiero plurianual de la UE es claramente demasiado elevado. También necesitamos más eficiencia y, sobre todo, centrarnos en aquellos ámbitos en los que podamos generar un verdadero valor añadido para la UE y para los ciudadanos europeos", ha defendido la ministra austriaca de Asuntos Europeos, Beate Meinl-Reisinger.

"Los recortes son inevitables. No tenemos margen de maniobra para mantener el nivel de gasto o aumentarlo", ha dicho el embajador de Alemania ante la UE, Thomas Ossowski, que también se opone a la petición española de alargar el plazo de devolución de los créditos Next Gen porque "chocaría con obstáculos constitucionales".

En la cumbre informal celebrada en Chipre el pasado abril, los líderes europeos se comprometieron a cerrar un acuerdo sobre el presupuesto 2028-2034 antes de diciembre, conscientes de que después llegarán las elecciones en varias grandes potencias de la UE y cualquier pacto será todavía más difícil.

Pero el choque entre contribuyentes y beneficiarios de las ayudas europeas ha regresado con tal intensidad que, hoy por hoy, ese calendario parece directamente fuera de alcance.