Cuatro muertos tras chocar un autobús escolar contra un tren en Bélgica al acceder a las vías con el paso a nivel cerrado

Imagen del accidente que ha tenido lugar en la localidad de Buggenhout. X

Las claves

Las claves Generado con IA Un autobús escolar chocó con un tren en Buggenhout, Bélgica, dejando al menos cuatro muertos y varios heridos. El accidente se produjo cuando el minibús accedió a las vías con el paso a nivel cerrado, pese a que las señales funcionaban correctamente. En el autobús viajaban siete estudiantes, un adulto responsable y el conductor; entre los fallecidos hay dos adolescentes, el conductor y otro adulto. El tren transportaba a un centenar de pasajeros, quienes resultaron ilesos en el accidente.

Una colisión entre un tren y un autobús escolar en la localidad belga de Buggenhout el martes por la mañana dejó, al menos, cuatro muertos y varios heridos, según informó a Reuters una fuente presente en el lugar.

Aún se desconoce el estado de las víctimas, si bien la prensa flamenca informa de que el centenar de pasajeros del tren han salido ilesos. En el minibús viajaban siete estudiantes, un adulto responsable y el conductor, entre quienes se encuentran los cuatro fallecidos —según informa RTL, el ministro de Transportes de Bélgica afirma que dos adolescentes, el conductor del autobús y otro adulto que se encontraba en el interior—.

"No queremos pronunciarnos al respecto todavía", declaró An Berger, de la policía federal. "Primero se está informando a los familiares; están recibiendo atención médica en una escuela cercana".

El accidente tuvo lugar entre un tren de pasajeros y un minibús escolar en la localidad belga de Buggenhout, en el norte del país, después de que el vehículo escolar accediera a las vías del tren cuando el paso a nivel estaba cerrado, informaron la empresa operadora de la infraestructura ferroviaria Infrabel y medios locales.

Según explicó el alcalde de la localidad, Geert Hermans, al diario flamenco Het Laatste Nieuws, las barreras y señales luminosas del paso a nivel funcionaban correctamente, por lo que las circunstancias del accidente aún se están investigando.

La furgoneta prestaba servicio en una escuela de educación especial, principalmente para alumnos de secundaria. La policía ferroviaria realizó las primeras pesquisas. La fiscalía, un perito de tráfico y el laboratorio forense se encuentran en el lugar.

La colisión tuvo lugar en torno a las 8:15 hora local y se han desplazado al escenario del accidente múltiples servicios de emergencia, vehículos de bomberos y ambulancias.

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