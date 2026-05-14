Un tribunal ordena la detención de Andrí Yermak, exmano derecha de Zelenski, por la trama de sobornos a gran escala

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Las claves Generado con IA Un tribunal anticorrupción de Ucrania ha ordenado el arresto de Andrí Yermak, exjefe de gabinete de Zelenski, por una trama de sobornos en el sector energético. Yermak está acusado de lavado de dinero y podría quedar en libertad bajo fianza de más de tres millones de dólares hasta la sentencia. La investigación del caso Midas implica también a otros altos cargos y empresarios por blanquear fondos obtenidos de contratos con la energética estatal Energoatom mediante la construcción de residencias de lujo. El empresario Timur Míndich, exsocio de Zelenski, es señalado como presunto líder de la trama y se encuentra actualmente fugitivo en Israel.

Un tribunal anticorrupción de Ucrania ha ordenado el arresto de Andrí Yermak, el que fuera mano derecha y jefe de gabinete de Volodímir Zelenski hasta su caída en desgracia al verse implicado en una operación de sobornos a gran escala en el sector energético.

La principal agencia anticorrupción de Ucrania, NABU, había anunciado este lunes la imputación de Yermak por un presunto delito de lavado de dinero. El juez ha solicitado su arresto durante dos meses y le ha impuesto una fianza de más de tres millones de dólares que permitiría al exjefe de gabinete de Zelenski seguir en libertad hasta que haya una sentencia firme.

La investigación del llamado caso Midas, en la que también se han visto implicadas varios miembros del Gobierno y un antiguo aliado del mandatario ucraniano, sostiene que los sospechosos blanquearon fondos obtenidos de contratos con la energética estatal Energoatom, en plena guerra con Rusia, a través de la construcción de residencias de lujo, una de ellas reservada para el propio Yermak en la provincia de Kiev.

Andrí Yermak durante una audiencia en Kiev. Alina Smutko Reuters

Zelenski prescindió de Yermak en octubre del año pasado después de que investigadores de la NABU registraran sus oficinas en el marco de la operación contra la trama de sobornos, pero hasta ahora no estaba entre los acusados. Sin embargo, ahora se le acusa de participar en el lavado de cerca de 9 millones de euros.

El proyecto para la construcción de su "complejo residencial de lujo", a juicio de los investigadores, "fue financiado parcialmente" con dinero de los sobornos que la trama del caso Midas cobraba a las compañías que querían trabajar con la empresa estatal de energía nuclear ucraniana, según la NABU.

Entre los procesados por invertir supuestamente dinero obtenido de forma ilegal en la construcción de viviendas de lujo están el exviceprimer ministro Oleksí Chenishov y uno de los empresarios que presuntamente lideraba la trama de sobornos en torno a la compañía pública de energía nuclear.

Medios ucranianos apuntan a que el empresario en cuestión es Timur Míndich, exsocio de Zelenski en la productora de contenido audiovisual Kvartal 95 en la que triunfó como actor el hoy presidente, que actuaría como el supuesto jefe de la trama de sobornos. Míndich logró huir de Ucrania y vive como fugitivo en Israel, país del que también posee la nacionalidad.

En una conversación interceptada por la NABU a Míndich cuyo contenido fue publicado por la publicación Ukrainska Pravda este mes de abril, los beneficiarios de dos de las mansiones del complejo son identificados como "Vova" y "Andrí". "Vova" es un diminutivo de Volodímir, y la publicación del material desató las especulaciones sobre la posibilidad de que las dos propiedades fueran para Zelenski y Yermak.

El jefe de la NABU, Semén Krivonos, dijo este martes que Zelenski "no aparecía ni aparece en el marco de esta investigación previa al juicio". Medios ucranianos han recordado al informar sobre esta aclaración del jefe de la agencia anticorrupción que la ley ucraniana prohíbe llevar a juicio a un presidente en ejercicio.