Starmer comunica a su gabinete que no dimitirá pese a la presión de más de 70 de sus diputados y varias ministras

Las claves

Las claves Generado con IA Keir Starmer comunica a su gabinete que no dimitirá pese a la presión de más de 70 diputados laboristas y la dimisión de varias ministras. Starmer asume la responsabilidad por la derrota laborista en las elecciones municipales y regionales de Escocia y Gales, pero defiende que el mecanismo para reemplazarle no se ha activado. La secretaria de Estado de Vivienda, Miatta Fahnbulleh, dimite y pide a Starmer que establezca un calendario para una transición de poder ordenada. Entre las críticas al Gobierno se citan recortes al subsidio de combustible para pensionistas y el descontento por la gestión de ayudas a personas con discapacidad.

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha comunicado a su gabinete que no va a dimitir pese a las crecientes voces en su contra en su propio partido. Más de 70 laboristas han pedido su cese y la secretaria de Estado de Vivienda, Miatta Fahnbulleh, ha dimitido por este motivo, marcando su crisis de Gobierno más importante hasta la fecha.

En una reunión en Downing Street, Starmer ha insistido en que asume la responsabilidad de la derrota laborista en las elecciones municipales y regionales en Escocia y Gales de la semana pasada. Sin embargo, se aferra al hecho de que el mecanismo político para reemplazarle al mando "no se ha activado todavía".

"Las últimas 48 horas han supuesto una desestabilización para el Gobierno y un coste real para la economía de este país y sus familias", ha comunicado el premier a sus ministros. "El país espera que sigamos gobernando. Eso es lo que estoy haciendo, y lo que debemos seguir haciendo como Gabinete".

Los resultados desgranados este fin de semana han confirmado que el partido laborista ha sufrido una sonora derrota a manos del populista Reform UK y de los nacionalistas tanto galeses como escoceses. Además, Starmer arrastra el escándalo del nombramiento de Peter Mandelson, socio de Jeffrey Epstein, como embajador para EEUU.

Al menos 72 diputados laboristas han pedido abiertamente a Starmer que renuncie mientras las ministras de Exteriores e Interior, Yvette Cooper y Shabana Mahmood, han pedido al primer ministro que establezca una transición de poder ordenada, según adelanta hoy el diario The Guardian.

El desafío de Starmer a sus críticos se produce en paralelo a la dimisión de Miatta Fahnbulleh, secretaria de Estado de Vivienda, Comunidades y Gobierno Local, pidiendo al primer ministro que "haga lo correcto" para el Reino Unido, estableciendo un calendario para su retirada del poder.



En su carta de dimisión enviada a los medios, la secretaria de Estado expresa su orgullo por el trabajo realizado en el Gobierno y afirma que ha sido "un privilegio formar parte de un gobierno que trabaja arduamente en todos los niveles para lograr el cambio que nuestro país necesita".



"Si bien se han logrado avances, no hemos actuado con la visión, el ritmo y la ambición que exige nuestro mandato de cambio. Tampoco hemos gobernado como un Partido Laborista con valores claros y firmes en nuestras convicciones", añadió la política.





Entre los errores del Ejecutivo, Fahnbulleh menciona el recorte del subsidio al combustible para los pensionistas o los sufridos por las personas con algún tipo de discapacidad, asuntos que "han generado dudas en muchos de mis electores sobre nuestra misión".



"El mensaje que recibí fue claro. Usted, primer ministro, ha perdido la confianza de la población. Nuestro país afronta enormes desafíos y la gente clama por la magnitud del cambio que esto requiere", añadió.



"El pueblo no cree que usted pueda liderar este cambio, y yo tampoco. Por lo tanto, le insto a que haga lo correcto por el país y el partido, y establezca un calendario para una transición ordenada, de modo que un nuevo equipo pueda llevar a cabo el cambio que le prometimos al país", concluye en su misiva.