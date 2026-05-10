Victoria Bonya, la 'influencer' que doblega al Kremlin: su crítica viral logra disculpas públicas y destituciones

Expertos consideran que la reacción fue espontánea y destacan que Bonya está movilizando a un nuevo segmento de la sociedad rusa hacia la oposición.

Putin destituyó al jefe de Daguestán tras el vídeo de Bonya, generando teorías sobre si el Kremlin utiliza estas críticas para mostrar sensibilidad ante el descontento popular.

El portavoz del Kremlin reconoció la relevancia del vídeo, mientras que el presentador Vladímir Soloviov insultó a Bonya y luego se disculpó públicamente tras la polémica generada.

Victoria Bonya, influencer rusa, publicó un vídeo crítico dirigido a Putin que se hizo viral, mencionando problemas como inundaciones, contaminación y presión fiscal.

La oposición a Vladimir Putin en Rusia pasa por sus horas más bajas debido a su cruenta política de represión, exacerbada tras el comienzo de la invasión de Ucrania. Sin embargo, la influencer Victoria Bonya emerge como una voz que ni él puede acallar.

Todo comenzó con un vídeo que Bonya publicó en su cuenta de Instagram en abril dirigido al presidente ruso. La antigua presentadora de TV enumeraba una serie de problemas que, según ella, ningún gobernador regional "se atrevería" a plantear directamente al líder ruso.

Bonya es una figura muy conocida en Rusia que saltó a la fama en 2006 con Dom-2, el reality ruso equivalente a Gran Hermano. Tiene 46 años y vive en Mónaco con su hija de 14.

Mencionó las inundaciones en Daguestán, la contaminación petrolera en la costa del Mar Negro, cortes de internet y la presión que sufren las pequeñas empresas debido al aumento de precios e impuestos.

No mencionaba asuntos peliagudos como el hasta medio millón de muertos por la guerra en Ucrania. Pero el vídeo sumó decenas de millones de visualizaciones y recibió el respaldo tanto de personalidades cercanas al Kremlin como de opositores y activistas en el exilio.

Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin. Ramil Sitdikov. REUTERS.

Victoria Bonya afirma que las autoridades tienen demasiado miedo de plantear los problemas a Putin, cuya popularidad está en declive. "Pero Usted es el presidente de nuestro país y creo que no debemos tener miedo", dijo la influencer.

"¿Sabe cuál es el riesgo?", preguntó Bonya. "Que la gente deje de tener miedo, que están siendo comprimidos como un muelle y que un día ese muelle salte".

Los ataques desde la TV

El propio portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, reconoció el "éxito" del vídeo y la "relevancia" de los temas a los que aludía. Pero no todos en el entorno del Kremlin lo recibieron con el mismo candor.

Vladímir Soloviov, estrella de la televisión pública y gran propagandista, descalificó a Bonya en su programa Polni Kontakt y le dedicó insultos como "mujerzuela".

Soloviov , galardonado recientemente en el Kremlin por el propio Putin, es conocido por sus manifestaciones sistemáticas contra las mujeres.

A Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, la calificó de "puta" y "vergüenza de la humanidad", causando así un incidente diplomático entre Rusia e Italia.

Sin embargo, Bonya respondió amenazando con una denuncia conjunta. En paralelo, el regulador ruso de las comunicaciones, Roskomnadzor, abrió una investigación contra el presentador.

Soloviov hizo entonces algo inusitado: disculparse en público. Admitió que debe controlar de manera mucho más estricta el vocabulario que emplea en directo por la televisión.

Soloviov con el presidente ruso Putin Mikhail Metzel. REUTERS.

Incluso invitó a la influencer a su programa para ofrecerle sus disculpas en directo. "Me alegro de que se haya disculpado", contestó Bonya, enterrando el hacha de guerra.

Días después, Putin anunció la destitución del jefe de la república rusa de Daguestán, Serguéi Melikov, a quien responsabilizaba de la mala gestión de los efectos de las inundaciones en este territorio ruso.

Además de provocar seis víctimas mortales y dejar miles de evacuados y desplazados, Melikov era uno de los señalados -sin mencionar su nombre- en el vídeo de Bonya.

Teorías de conspiración

Sin embargo, la influencer no atacó directamente a Putin ni habló de la guerra en Ucrania . Esto generó especulaciones sobre si el Kremlin lo habría utilizado para escenificar que escucha las quejas ciudadanas antes de las elecciones parlamentarias de este año.

Victoria Bonya posa en Cannes en 2018. Stephane Mahe. REUTERS.

Este enfoque encaja con una estrategia habitual: presentar a Putin como el 'buen zar' mantenido en la ignorancia por asesores corruptos.

Esta narrativa desviaría la culpa del presidente de los problemas del país hacia sus subordinados, preservando así su posición personal incluso ante el creciente descontento.

No obstante, analistas políticos afirmaron que era improbable la teoría de la coordinación, y se inclinan más hacia una reacción espontánea al creciente descontento en todo el país.

"El cansancio por la guerra está empezando a hacerse sentir", declaró Andrei Kolesnikov, politólogo moscovita y autor de un libro reciente sobre la ideología de Putin. "La gente empieza a asociar las dificultades cotidianas a la guerra".

Abbas Gallyamov, exasesor de Putin exiliado, afirmó que los llamamientos públicos de celebridades rusas como Bonya podrían generar aún más descontento en la sociedad. "Bonya está atrayendo a un público completamente nuevo a la oposición, un público que antes no existía", concluyó.