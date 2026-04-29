Merz resta importancia a su choque con Trump y asegura que la relación entre EEUU y Alemania "sigue siendo buena"

Las claves

Las claves Generado con IA El canciller alemán Friedrich Merz asegura que la relación personal con Donald Trump sigue siendo buena, pese a las recientes críticas públicas. Merz ha expresado dudas desde el inicio sobre la guerra contra Irán y considera que Alemania y Europa sufren las consecuencias económicas, como el alza en los precios de la energía. Trump ha criticado a Merz por no apoyar a EEUU en el conflicto con Irán y ha cuestionado la posición alemana respecto al programa nuclear iraní. Merz subraya que las conversaciones con Estados Unidos continúan siendo fluidas y que ambos países mantienen comunicación constante sobre la situación.

El canciller alemán Friedrich Merz ha asegurado este miércoles que, en su opinión, su relación con Donald Trump, presidente de EEUU, sigue siendo buena a pesar de las críticas que ambos mandatarios se han intercambiado con motivo de la guerra contra Irán.



"La relación personal entre el presidente estadounidense y yo sigue siendo, al menos desde mi punto de vista, invariablemente buena", señaló en una rueda de prensa sobre la adopción en el gabinete de la reforma del sistema sanitario alemán.



El canciller germano dijo el lunes que Teherán está "humillando" a EEUU en las negociaciones de paz y reiteró que él no veía ninguna "estrategia clara" de salida del conflicto por parte de Washington, algo que comparó con las anteriores guerras de Afganistán e Irak.

Merz ha destacado este miércoles que "ha tenido desde el principio dudas" sobre la guerra en Irán y que nunca ha dejado de expresarlo.



Trump respondió que Merz "no sabe de lo que habla" y le preguntó retóricamente si considera que "está bien que Irán tenga un arma nuclear".

De nuevo, el presidente de Estados Unidos reprochó a Alemania no haber apoyado a Washington en la guerra contra Irán.



El mandatario estadounidense insistió además en su mensaje en su red Truth Social en que "¡con razón a Alemania le va tan mal, tanto en lo económico como en otros aspectos!".

Sin embargo, no se extendió sobre qué aspectos concretos de la realidad alemana le parecen reprobables.



Merz recalcó al respecto que Alemania y Europa sufren "considerablemente las consecuencias" de la guerra y puso como ejemplo el aumento de los precios de la energía por el cierre del estratégico estrecho del Ormuz.



"Esto tiene efectos directos sobre nuestro suministro energético y también un impacto masivo en nuestra capacidad económica", enfatizó.

"Por eso, insisto en que este conflicto debe resolverse, y seguimos manteniendo buenas conversaciones", indicó.



El canciller aseguró que su ministro de Exteriores, Johann Wadephul, acaba de regresar de Nueva York y le ha informado de varias conversaciones que mantuvo allí, también con el Gobierno estadounidense.



"Así que seguimos, por decirlo en inglés, en 'good speaking terms'" con la parte estadounidense, concluyó Merz.