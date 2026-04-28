Zelenski arremete contra Israel por comprar grano ucraniano "robado" por los invasores rusos: "No es un negocio legítimo"

El presidente ucraniano, Volódimir Zelenski, en la cumbre de la UE en Chipre. REUTERS/Yiannis Kourtoglou

Las claves

Las claves Generado con IA Zelenski acusa a Israel de comprar trigo ucraniano recolectado en territorios ocupados por Rusia y califica estas operaciones como "grano robado". Kiev advierte que impondrá sanciones a quienes participen en la compra de este grano procedente de zonas bajo control ruso. El gobierno ucraniano convocó al embajador israelí para protestar por la supuesta inacción de las autoridades portuarias de Israel ante estas importaciones. Israel niega las acusaciones y asegura que Ucrania no ha presentado pruebas del presunto robo de grano.

El presidente ucraniano, Volódimir Zelenski, ha condenado la compra de trigo ucraniano por parte de Israel que ha sido cosechado en territorio ocupado por Rusia en la guerra que mantiene desde 2022.

El mandatario lo tacha de "grano robado" y avisa de que Kiev prepara sanciones contra quien realice estas compras

"Otro de los buques que transportan este grano ha atracado en un puerto de Israel", denuncia en su cuenta de la red social X, "y está a punto de descargar. Esto no es, y no puede ser, un negocio legítimo".

"Las autoridades israelíes no pueden alegar desconocimiento sobre los barcos que están llegando a sus puertos y la carga que transportan", añade.

El ministro de Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, anunció el lunes que habían convocado a consultas al embajador israelí para protestar por la "inacción" de sus autoridades portuarias.

Acusan a Israel de no impedir que entren el país los cargamentos de trigo originarios de las zonas de Ucrania ocupadas por Rusia.

Su homólogo israelí, Gideon Sa'ar, contestó negando que Ucrania hubiese aportado pruebas del presunto "robo" y comentando con acritud que "las relaciones diplomáticas entre países no se realizan en las redes sociales".

Kiev considera que todo el grano cultivado en las cuatro regiones anexionadas por Rusia desde la invasión y también de Crimea, que forma parte del territorio ruso desde 2014, como "robado" por Moscú.

Aunque Rusia ha reclamado como "nuevos territorios" las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, y las regiones de Jersón y Zaporoyia, la comunidad internacional las sigue considerando ucranianas.

"Rusia se apropia de forma sistemática de grano cultivado en suelo temporalmente ocupado de Ucrania y organiza su exportación a través de individuos relacionados con los propios ocupantes", prosigue Zelenski en su texto.

"Esta trama fraudulenta viola las propias leyes del Estado de Israel", concluye, instándoles a "respetar" la soberanía ucraniana y evitar las actividades que "socavan las relaciones bilaterales".