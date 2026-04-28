Bielorrusia libera al periodista Andrzej Poczobut, Premio Sakharov, en un intercambio de prisioneros con Polonia

Ha sido liberado en un canje con Polonia junto con varias personas acusadas de espionaje. EEUU habría intercedido ante el régimen de Lukashenko. Más información:

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Las claves Generado con IA Bielorrusia ha liberado al periodista Andrzej Poczobut, Premio Sájarov 2025, tras un intercambio de prisioneros con Polonia. Poczobut, crítico del régimen de Lukashenko y líder de la minoría polaca en Bielorrusia, cumplía una condena de 8 años por cargos políticos. El canje incluyó a otras cuatro personas condenadas en Bielorrusia por espionaje y cinco individuos entregados por Polonia. Organizaciones internacionales consideran a Poczobut un símbolo de la lucha por la libertad de prensa y denuncian la persecución a periodistas en Bielorrusia.

Las autoridades bielorrusas han liberado al periodista Andrzej Poczobut, galardonado con el Premio Sájarov 2025 y que cumplía 8 años de cárcel. El KGB bielorruso lo liberó junto a otras cuatro personas condenadas por espionaje, en un canje con Polonia, que entregó a su vez a cinco individuos condenados en diferentes países de la Unión Europea.



Poczobut, ensayista, periodista, poeta y músico perteneciente a la minoría polaca en Bielorrusia, y conocido por ser un duro crítico del régimen bielorruso de Alexander Lukashenko, fue recibido tras cruzar la frontera por el primer ministro polaco, Donald Tusk.

Bielorruso de nacimiento y de ascendencia polaca, Poczobut encabezó en 2005 el Consejo de la Unión de Polacos en Bielorrusia. Las autoridades bielorrusas no lo reconocieron y designaron a nuevos dirigentes de la organización de la minoría polaca, la segunda mayor en Bielorrusia después de la rusa.



El canje tuvo lugar en la frontera polaco-bielorrusa, a la altura del bosque Bialowieza. Ha sido resultado, según la agencia BELTA, de un largo proceso de negociación entre los servicios secretos de ambos países por orden directa de Lukashenko.



Entre los canjeados por parte polaca, figura el arquéologo ruso Alexandr Butiaguin, a quien Varsovia quería extraditar a Ucrania para ser juzgado bajo cargos de dañar el patrimonio de la anexionada península de Crimea.



El FSB también informó en un comunicado sobre la liberación de la esposa de un militar ruso que sirve en la república separatista moldava de Transnistria.



Según la prensa, el emisario de la Casa Blanca para Bielorrusia, John Cole, intercedió para que Lukashenko liberara a decenas de presos políticos a cambio del levantamiento de sanciones.

Poczobut es un luchador indomable por la libertad de prensa y los derechos humanos. Perteneciente a la minoría polaca en Bielorrusia, es conocido por ser un duro crítico del presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, en el poder desde 1994.

Recibió en octubre de 2025 el premio Sájarov a la libertad de conciencia, y compartió entonces el galardón con la periodista georgiana Mzia Amaglobeli.

"Ambos son periodistas actualmente en prisión bajo cargos inventados, simplemente por hacer su trabajo y por alzar su voz contra la injusticia. Su valentía les ha convertido en símbolos de la lucha por la libertad y la democracia", dijo entonces Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo.

Hasta su liberación este martes, se desconocía su estado de salud, ya que las autoridades penitenciarias habían impedido las visitas familiares. El PE había pedido insistentemente su liberación inmediata e incondicional.

Un polaco en Bielorrusia

Con 20 años, fue cofundador del grupo Deviation, una influyente banda de punk considerada pionera del movimiento anarcopunk de su región de Grodno. Ocupó el cargo de redactor jefe de 'Magazyn Polski na uchodźstwie' y desde 2006 era corresponsal del polaco 'Gazeta Wyborcza', el segundo rotativo más leído de Polonia.

Encabezó en 2005 el Consejo de la Unión de Polacos en Bielorrusia, y en 2011 recibió el Premio Andrzej Wojciechowski, que se otorga al mejor trabajo periodístico que haya tenido un impacto significativo en la conciencia de los polacos.

Ese mismo año, un juez le condenó a tres años de cárcel por "insultar" y "calumniar" a Lukashenko, pero finalmente fue absuelto y puesto en libertad.

Una protesta a favor de la liberación del periodista bielorruso Andrzej Poczobut

Condena de cárcel

Diez años después (2021), fue arrestado de nuevo en Grodno e ingresó en el Centro de Detención Preventiva nº 1 de Minsk. El 8 de febrero de 2023, el Tribunal Regional de Grodno le condenó a ocho años de prisión, por atentar contra la seguridad nacional e incitar "a la discordia nacional, religiosa y social".

Entre los agravantes, se consideró el hecho de que se había referido a la invasión soviética de Polonia en 1939 como un acto de "agresión". Ese mismo año, el Ministerio del Interior incluyó a Poczobut en la "Lista de ciudadanos bielorrusos, ciudadanos extranjeros o apátridas involucrados en actividades extremistas".

Miembro de la Asociación Bielorrusa de Periodistas y dirigente de la Unión de Polacos en Bielorrusia, el reportero es autor del libro 'System Belarus' (2013), en el que disecciona los mecanismos con que Lukashenko se ha hecho con el control total de la antigua república soviética.

Bielorrusia, una cárcel para la prensa libre

El 20 de junio de 2024, el Ayuntamiento de Varsovia le otorgó el título de Ciudadano Honorario de esa ciudad. Dos meses antes, el semanario 'Newsweek Poland' había nombrado a Poczobut "Figura de la Década".

El caso de Poczobut, según Reporteros sin Fronteras, es un claro ejemplo de persecución política contra periodistas críticos. Amnistía Internacional (AI) consideraba al periodista una víctima del acoso del Gobierno bielorruso a la sociedad civil y los periodistas.

Según el informe de AI de 2024 sobre la situación de los presos políticos en Bielorrusia, "cinco víctimas de enjuiciamiento por motivos políticos murieron bajo custodia, entre ellas Vadzim Khrasko e Igor Lednik, que padecían problemas de salud conocidos por las autoridades" desde antes de su detención.

Bielorrusia, país aliado del Kremlin en la guerra de Ucrania, es el país de Europa con más reporteros detenidos, por delante de Rusia, según la Federación Europea de Periodistas.

A cambio del levantamiento de sanciones económicas por parte de EE.UU., Lukashenko ha dado el visto bueno al KGB bielorruso para liberar a decenas de presos políticos en los últimos meses