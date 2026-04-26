Macron pide el "wake up" militar de la UE: Trump, Putin y Xi "están a muerte contra Europa, es un momento único"

Tanto Macron como el primer ministro griego insisten en que el refuerzo de la defensa europea debe complementar, y no sustituir, a la OTAN.

Macron destaca la reacción europea en casos como el ataque a Chipre y las amenazas a Dinamarca para ejemplificar la solidaridad y capacidad de respuesta de la UE.

El presidente francés subraya que la cláusula de defensa mutua de la UE es inequívoca y, a su juicio, incluso más contundente que el artículo 5 de la OTAN.

Emmanuel Macron insta a la Unión Europea a un "despertar" militar ante la amenaza de Trump, Putin y Xi Jinping contra Europa.

"Este es el momento adecuado para que los europeos despertemos". Este mensaje sobre la necesidad de un "wake up" militar europeo es el que trasladó el presidente francés, Emmanuel Macron, durante su visita de dos días a Grecia para sellar la renovación, precisamente, de un pacto clave de defensa.

"No debemos subestimar que este es un momento único en el que un presidente estadounidense , un presidente ruso y un presidente chino están totalmente a muerte contra Europa. Los europeos tenemos que dar un paso al frente y defender nuestros propios intereses", defendió el mandatario francés el viernes durante un debate con el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, organizado por el periódico Kathimerini en Atenas.

En este sentido, Macron advirtió este sábado que la cláusula de defensa mutua de la UE es "inequívoca". "Sobre el artículo 42, párrafo siete (...), sabemos que para nosotros es claro y no hay lugar para la interpretación ni la ambigüedad, si se me permite decirlo, en esta cláusula", señaló Macron durante una rueda de prensa junto a Mitsotakis.

El artículo 42.7 del Tratado de la UE establece que, si un país de la Unión es objeto de una agresión armada en su territorio, los demás Estados miembros le deberán prestar ayuda y asistencia "con todos los medios a su alcance".

El mandatario galo afirmó que incluso considera la cláusula comunitaria aún "más contundente" que el artículo 5 de la OTAN -un acuerdo de asistencia mutua que vincula a los países miembros de la alianza militar- porque contempla "la solidaridad europea sin condiciones".

"No es solo palabras (la cláusula de la UE) y lo demostramos cuando Chipre se convirtió en objetivo de Hezbolá", señaló Macron en alusión al reciente ataque con drones a una base británica en la isla lanzado en marzo por la milicia chií desde el Líbano a raíz del conflicto en Oriente Medio, frente a lo cual Francia reforzó su despliegue naval en el Mediterráneo.

"Inmediatamente decidimos reaccionar. Las fuerzas navales se acercaron inmediatamente a la isla", recordó Macron.

"También cuando se vio amenazada Dinamarca, reaccionamos inmediatamente", añadió en alusión a la reacción europea a las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de invadir Groenlandia.

A diferencia del artículo 5 del pacto de defensa colectiva de la OTAN, la cláusula de asistencia mutua de la UE no está respaldada por planes operativos ni estructuras militares. Solo se ha activado una vez, por Francia en 2015, después de que terroristas islamistas mataran a 130 personas en París.

Tanto Macron como el primer ministro griego afirmaron que los esfuerzos por reforzar la defensa a nivel de la UE deben considerarse un complemento de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en lugar de un sustituto de la alianza.

"Diría que la OTAN y Estados Unidos deberían estar satisfechos de que Europa se tome en serio la autonomía estratégica e invierta más en defensa. De esta forma, estamos reforzando el pilar europeo de la OTAN", declaró Mitsotakis.

Estas declaraciones del presidente francés tienen lugar después de participar en la cumbre del Consejo Europeo, en la que los líderes de los Veintisiete pidieron a la Comisión Europea preparar un plan detallado sobre cómo funcionaría la cláusula de defensa mutua del bloque, en medio de dudas sobre el compromiso de Estados Unidos con la alianza militar de la OTAN.