La UE aprueba el crédito de 90.000 millones a Ucrania y las nuevas sanciones a Moscú tras el fin del veto de Orbán
El primer ministro húngaro saliente ha desbloqueado por sorpresa las ayudas a Kiev y las medidas de castigo al Kremlin antes de dejar el poder.
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Las claves
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La Unión Europea ha aprobado un crédito de 90.000 millones de euros para sostener a Ucrania y un nuevo paquete de sanciones contra Rusia.
La decisión fue posible después de que el gobierno húngaro de Viktor Orbán retirara su veto a ambas medidas poco antes de dejar el cargo.
El desbloqueo coincide con la reparación del oleoducto Druzhba, dañado en enero y crucial para el suministro de petróleo ruso a Hungría y Eslovaquia.
Ucrania accedió a reparar el oleoducto tras presiones de Bruselas, pese a sus reticencias iniciales por los riesgos para sus fuerzas.