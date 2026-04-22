La UE aprueba el crédito de 90.000 millones a Ucrania y las nuevas sanciones a Moscú tras el fin del veto de Orbán

Los embajadores de los Veintisiete en Bruselas han aprobado este miércoles de forma definitiva tanto el crédito de 90.000 millones de euros para mantener a flote a Ucrania como el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, después de que el Gobierno húngaro saliente de Víktor Orbán retirara por sorpresa su veto.

En Bruselas nadie contaba con desbloquear ninguno de los dos expedientes antes de la toma de posesión del nuevo Ejecutivo del popular Péter Magyar, que se impuso en las elecciones del 12 de abril, pero Orbán ha terminado dando su visto bueno a ambas decisiones clave a pocos días de abandonar el cargo.

El movimiento llega después de que el Gobierno de Volodímir Zelenski comunicara que el oleoducto Druzhba, que abastece de petróleo ruso a bajo coste a Hungría y Eslovaquia a través de territorio húngaro y que había sido dañado por un bombardeo ruso a finales de enero, ha sido reparado y está listo para reanudar el suministro.

Aunque ya había aprobado el préstamo de 90.000 millones en el Consejo Europeo de diciembre, Orbán renegó de su palabra y bloqueó todas las ayudas a Kiev por los problemas con Druzhba. Zelenski se resistía a repararlo porque lo había dañado Moscú y ponía en peligro a sus hombres, pero al final acabó cediendo tras presionarle también Bruselas.