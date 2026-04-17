Buscan a unos ladrones huidos tras el atraco de un banco en Nápoles con unos 25 rehenes: pudieron salir por un agujero

Las claves

Las claves Generado con IA Un grupo de ladrones asaltó una sucursal bancaria en el barrio Vomero de Nápoles, tomando unos 25 rehenes entre empleados y clientes. Los atracadores se atrincheraron durante dos horas y escaparon por un agujero en el suelo que conectaba con las alcantarillas. Todos los rehenes fueron liberados sanos y salvos tras una intervención de la policía italiana. El monto robado es incierto, ya que los ladrones accedieron a cientos de cajas de seguridad cuyo contenido exacto se desconoce.

Las autoridades italianas buscan a un grupo de ladrones que ha conseguido fugarse tras asaltar este jueves una sucursal bancaria en la ciudad de Nápoles (Italia) y atrincherarse durante dos horas con rehenes, que fueron rápidamente liberados por los agentes.



El atraco ha tenido lugar en torno a las 11:30h de este 16 de abril en una sucursal de 'Crédit Agricole' del barrio napolitano del Vomero, el más prestigioso de la ciudad.



Los ladrones, cuyo número aún se desconoce, accedieron al banco con armas y máscaras de actores y se atrincheraron en su interior con unos 25 rehenes entre trabajadores y clientes, según ha confirmado la Delegación del Gobierno en Nápoles.

Los atracadores habrían escapado a través de un agujero en el suelo que conectaba con las alcantarillas de la zona, según informan medios locales.

A pesar de que durante la operación se escucharon varios disparos, todas las personas fueron rápidamente liberadas sanas y salvas por la Unidad de Intervención Especial de los Carabineros, policía militarizada italiana, que rompieron las ventanas para poder entrar en el edificio.

Tras la salida de los rehenes, los agentes accedieron a la oficina para buscar a los criminales, que ya habían escapado. Se les busca tanto por la red de alcantarillado como por la superficie, con ayuda de helicópteros.

“Gracias a la rápida respuesta… todos los rehenes fueron liberados poco después de la 1:30 de la tarde, sin heridas graves”, declaró Michele di Bari, prefecto de Nápoles.

Rapina in banca a Napoli: le immagini della liberazione degli ostaggi.#DentrolaNotizia pic.twitter.com/3naOuXYyeq — Dentro la Notizia (@dentronotiziatv) April 16, 2026

No está claro que los ladrones hayan conseguido salir con algún botín. Según informa el diario italiano Fanpage, los atracadores tenían como objetivo las cientos de cajas de seguridad que se encontraban en la bóveda del banco. Muchas de ellas han sido abiertas. Al desconocerse qué había en esas cajas -ni siquiera por el banco- el monto robado es actualmente incalculable.



La policía científica está tomando muestras en la sucursal y en un vehículo aparcado a su puerta. La zona ha sido acordonada ante la presencia de numerosos curiosos y vecinos, que siguen las pesquisas y el rastro en torno al banco.