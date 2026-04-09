Rusia continúa con su ataque a la prensa: registros en la sede de Novaya Gazeta por "usar ilegalmente datos personales"

Las claves nuevo Generado con IA Agentes enmascarados del servicio de seguridad ruso registraron la sede de Novaya Gazeta en Moscú por un supuesto uso indebido de datos personales. Novaya Gazeta, medio independiente ruso, trasladó su sede a Estonia para evitar la censura del Gobierno de Putin tras el inicio de la guerra en Ucrania. El Servicio Federal de Seguridad ruso también ha detenido a un periodista independiente acusado de traición por compartir información clasificada con Ucrania. Desde el inicio del conflicto bélico, al menos cinco periodistas de medios occidentales han sido detenidos en Rusia.

Este jueves agentes enmascarados del servicio de seguridad ruso han registrado la oficina del periódico ruso independiente Novaya Gazeta en Moscú, según ha informado el propio medio. Se ha producido como parte de una investigación no especificada por las autoridades.

En un principio, lo único que el medio ruso conocía del registro producido en sus oficinas es que los servicios de seguridad del Kremlin se encontraban revisando su sede en la capital rusa, aunque no conocían más detalles.

Novaya Gazeta es uno de los medios independientes rusos, cuya sede cambió tras el inicio de la guerra en Ucrania, al desplazar su sede hasta Estonia, para 'burlar' la censura del Gobierno de Putin, especialmente tras el inicio de la 'Operación Especial' decretada por el mandatario ruso.

En un comunicado publicado en Telegram por el propio medio, han afirmado desconocer el motivo de la operación y que a sus abogados no se les permitía acceder al edificio.

Según ha adelantado la agencia de noticias rusa RIA Novosti, este registro se ha producido debido a un "uso indebido de datos personales", por parte de este periódico ruso.

Detención de periodistas

En todo caso, no deja de ser otro episodio más en el ataque a la libertad de prensa y al ejercicio periodístico por parte del Kremlin, con al menos cinco periodistas de medios occidentales detenidos desde el inicio del conflicto bélico.

Este mismo jueves, el Servicio Federal de Seguridad ‌de Rusia (FSB) ha informado de la detención de ​un periodista independiente que hizo colaboraciones con el medio estadounidense Radio Free Europe, ilegalizado por Putin en 2024.

Moscú sostiene para justificar su detención que el reportero dio información clasificada a Ucrania, por lo que ha sido acusado de traición, un delito especialmente grave en el contexto de guerra, que puede significar hasta 20 años en prisión.

Pese a que no han difundido la identidad del periodista arrestado, la descripción coincide con la del reportero Alexánder Andréyev, ciudadano ruso nacido en 1960.

El antiguo colaborador de Radio Free Europe fue detenido en la ciudad siberiana de Chitá el 1 de abril, según ha publicado un diario local. La investigación le acusa de haber compartido con un canal de Telegram ucraniano “información clasificada” sobre una instalación estratégica de su región.

Según las autoridades, el supuesto objetivo del periodista a la hora de compartir esta información privada a Ucrania, es que esta instalación fuera objetivo de ciberataques.

En un vídeo difundido este jueves por el FSB se muestra la irrupción de las fuerzas de seguridad rusas en un modesto piso, propiedad del reportero, cuyo rostro es difuminado en la imagen.

El FSB ha mostrado también su posterior registro e interrogatorio en la cocina del inmueble, donde se produjo su detención. Andréyev también había trabajado para portales críticos con el Kremlin, como Kasparov y MBJ Media.