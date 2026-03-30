Más de 1.000 ucranianos han sido apresados en 2025 tras caer en la desinformación rusa: "Admiro a Putin, es un gran líder"

Organizaciones de derechos humanos critican la rigidez de las leyes ucranianas, que no siempre distinguen entre colaboración voluntaria y forzada.

Ucrania ha implementado un programa que permite a colaboradores condenados solicitar traslado a Rusia, a cambio de la liberación de ciudadanos ucranianos retenidos por Moscú.

Algunos condenados, como Viktoriia Khvyl y Iryna Landiga, expresan admiración por Putin y repiten discursos propagandísticos, pese a los daños causados por la invasión.

Más de 1.000 ucranianos han sido condenados en 2025 por colaborar con Rusia, influidos por la propaganda y desinformación de los medios rusos.

Desde la invasión rusa iniciada en 2022, miles de ciudadanos ucranianos han sido condenados por colaborar con Moscú, en un fenómeno que mezcla propaganda, convicciones ideológicas y decisiones personales que han terminado con penas de prisión, incluso de por vida.

Uno de esos casos es el de Viktoriia Khvyl, una mujer de 52 años que cumple cadena perpetua tras facilitar información sobre posiciones militares ucranianas en la región de Cherkasy en 2023, una zona que pese a no estar en el centro de la batalla, ha sido blanco frecuente de ataques rusos con drones y misiles.

La historia de Khvyl refleja una pauta constante en muchos de los condenados, que han sido seducidos por los efectos de los mensajes propagandísticos emitidos por los medios rusos, en clara consonancia con los intereses del Kremlin.

Esta influencia de los medios rusos ha llevado incluso a miles de ciudadanos ucranianos a idolatrar al presidente ruso, Vladimir Putin, pese al daño causado en territorio ucraniano desde el inicio de la guerra.

En una entrevista realizada en una cárcel ucraniana por el medio inglés The Times, Khvyl reconoció haber construido su visión a partir de documentales emitidos por la televisión estatal rusa, sin haber visitado el país en décadas. "Admiro a Putin, es un gran líder", afirmó.

El presidente ruso, Vladimir Putin, en una discurso en televisión. Reuters

En paralelo, esta presa, acusada de haber colaborado con el ejército ruso, explicó que no ha visitado el país durante la presidencia de Putin, en el poder desde hace 26 años, ya que su última visita a Rusia fue antes de los años 2000.

Sin embargo, el de Khvyl no es un caso aislado. Según la fiscalía ucraniana, solo en el último año se han registrado más de 1.100 condenas por colaboración.

Entre los condenados, hay perfiles diversos. Desde los que lo hicieron por dinero hasta ciudadanos que colaboraron con el Kremlin por cuestiones ideológicas.

Propaganda rusa

La desinformación propiciada por los medios rusos ha jugado un papel fundamental en estos testimonios. Iryna Landiga, otra reclusa condenada a cadena perpetua por colaboración con el ejército ruso, es un buen ejemplo de hasta qué punto pueden calar estos discursos.

Landiga, de 60 años y antigua residente de Donetsk, ciudad del este de Ucrania ocupada por las fuerzas rusas desde 2014, fue condenada por filtrar información sobre la ubicación de las fuerzas de Kiev.

Esta mujer, también entrevistada por The Times en otra cárcel para mujeres, repitió uno de los eslóganes más repetidos por la desinformación rusa, acusando al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, de ser un "nazi", algo repetido por Putin constantemente desde el inicio de la guerra.

Además de acusar al líder ucraniano de ser "nazi", también llegó a expresar su admiración por figuras históricas como Josef Stalin, considerado uno de los dictadores más brutales de la historia, a pesar de que deportó a su abuelo de Crimea hasta Asia Central.

En todo caso, Landiga justificó la decisión tomada por el dictador soviético, que lideró el país desde la revolución rusa hasta su muerte en 1953. "Mi abuelo fue un traidor, Stalin hizo lo correcto", aseguró.

Landiga, exempleada de una mina de carbón en la región del Donbás, también afirmó haber visto con frecuencia medios de comunicación afines al Kremlin.

En paralelo, denunció que su nieto de un año había muerto a causa de los bombardeos ucranianos sobre Donetsk durante los combates que estallaron después de que Putin enviara tropas para apoyar un movimiento separatista en 2014. Esta afirmación no pudo ser verificada.

Su relato personal, marcado por la guerra en el este del país, se mezcla con una visión profundamente alineada con Moscú, debido a la propaganda emitida por los medios estatales rusos.

Un programa de intercambio

Para gestionar esta realidad, Kiev ha desarrollado un mecanismo singular: el programa “” (“Quiero volver con mi gente, en español”). A través de esta iniciativa, los colaboradores condenados solicitan su traslado a Rusia.

A cambio de estos ciudadanos condenados por colaborar con el Kremlin, Ucrania logra la liberación de ciudadanos retenidos por Moscú, en un contexto en el que al menos 16.000 civiles ucranianos permanecen detenidos en territorio ruso.

El sistema, sin embargo, no es un intercambio de prisioneros en sentido estricto. Los colaboradores no son combatientes, sino civiles condenados, por lo que legalmente no pueden ser canjeados como prisioneros de guerra.

La fórmula adoptada consiste en permitir que abandonen Ucrania de forma voluntaria; una vez en Rusia, sus condenas quedan anuladas. Más de 70 personas han sido ya transferidas bajo este esquema, mientras que cerca de un millar han solicitado acogerse al programa.

Las autoridades ucranianas defienden su utilidad tanto para recuperar a sus ciudadanos como para desprenderse de individuos considerados desleales en plena guerra.

Además, sostienen que la iniciativa tiene un efecto disuasorio para colaborar con Moscú, ya que estos cooperadores descubren que Rusia no cumple las promesas de recompensas o protección.

No obstante, este programa ha suscitado críticas por parte de organizaciones de derechos humanos que advierten de que la legislación ucraniana sobre colaboración con el enemigo puede ser demasiado rígida.

Para estas ONG ucranianas no siempre se distingue entre quienes actuaron voluntariamente y quienes lo hicieron bajo presión o incluso obligados en los diferentes territorios ocupados.

El Gobierno ucraniano, por su parte, mantiene una postura firme, ya que considera que todos los condenados han pasado por procesos judiciales y deben responder ante la ley por sus actos.

Reclutado por Putin

El caso de Vladimir Muzyk, de 24 años, que cumple una condena de 12 años por apoyar públicamente la invasión de Moscú, añade una capa más compleja a la difícil situación que se vive en Ucrania con estos partidarios de la invasión rusa.

Muzyk, en palabras recogidas por The Times, afirmó tener raíces familiares en Rusia y su intención de "servir a la Madre Patria", incluso si esto le llevaba a ser reclutado por las Fuerzas Armadas rusas para enfrentarse a su propio país.

Soldados rusos en un tanque en suelo ucraniano. Reuters

Este joven licenciado en derecho explicó que, antes de la invasión a gran escala, un agente del Kremlin le encargó la tarea de elaborar perfiles de funcionarios de su ciudad natal, Sverdlovsk, una localidad del este de Ucrania.

Al ser preguntado en la entrevista si aceptaría un intercambio por un prisionero retenido en Rusia, incluso si esto significaba su incorporación al ejército de Putin y enviado de regreso a Ucrania con un arma en las manos, respondió estar dispuesto a hacerlo "si es el precio de mi libertad".