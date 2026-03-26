La Eurocámara aprueba rebajar los aranceles a EEUU tras las presiones renovadas de la administración Trump

Muchos dirigentes europeos consideraron humillantes las concesiones de la UE, ya que no respondieron con represalias a los aranceles de Trump.

El Parlamento Europeo exige que EEUU reduzca del 50% al 15% los recargos al acero y aluminio europeos antes de aplicar la rebaja arancelaria.

El acuerdo incluye cláusulas para que el arancel cero solo entre en vigor si EEUU cumple sus compromisos y permite suspenderlo si Trump impone nuevas tasas.

La Eurocámara ha aprobado la eliminación total de aranceles a productos industriales estadounidenses y ciertos bienes agroalimentarios tras presiones de la administración Trump.

Tras varios aplazamientos, el pleno de la Eurocámara ha ratificado este jueves uno de los pilares clave del acuerdo comercial firmado por Ursula von der Leyen y Donald Trump en julio del año pasado: la eliminación total de los aranceles a los productos industriales estadounidenses y a determinados bienes agroalimentarios, como la langosta.

El Parlamento Europeo ha tomado esta decisión tras las presiones renovadas de la administración Trump a través de su embajador permanente en Bruselas. En plena guerra de Irán, Andrew Puzder había avisado avisado de que la UE podría perder su acceso "favorable" al gas natural licuado norteamericano si la Eurocámara no aprobaba el pacto.

Aunque el Tribunal Supremo de EEUU ha anulado la mayoría de los aranceles de Trump y la Casa Blanca ha mantenido constantes vaivenes comerciales, también el comisario de Asuntos Económicos, Valdis Dombrovskis, ha recomendado este jueves a la Eurocámara ratificar el pacto de julio.

"Pese a estas preocupaciones legítimas, hay una verdad que sigue siendo válida: nuestros intereses económicos exigen que avancemos (...) Un acuerdo es un acuerdo, y nuestra credibilidad depende de mantener nuestra palabra", ha alegado.

En el pacto de Turnberry (Escocia), la UE no sólo se resignó a aceptar un arancel general del 15% contra los productos comunitarios sin responder con represalias contra Trump, sino que se comprometió a recortar las tasas aplicables a EEUU. Unas concesiones que fueron tachadas de "humillación" por un gran número de dirigentes europeos.

Aún así, el presidente de EEUU ha seguido amenazando a Bruselas con nuevos recargos, por ejemplo a raíz de la crisis de Groenlandia, o contra España por no ceder sus bases para la guerra de Irán.

Además, cuando el Tribunal Supremo anuló en febrero la mayoría de sus aranceles por considerar que la competencia le corresponde al Congreso, Trump aprobó con una base legal distinta una nueva ráfaga de tasas, que en algunos casos superan el tope del 15% pactado con la UE.

Pese a toda esta incertidumbre, el Parlamento Europeo ha aprobado este jueves las rebajas arancelarias a los productos de EEUU, aunque con salvaguardas: una cláusula de entrada en vigor, que establece que el arancel cero solo se aplicará cuando EEUU cumpla sus compromisos; y una cláusula de suspensión en caso de que Trump imponga nuevas tasas.

Además, el Parlamento Europeo exige que EEUU reduzca del actual 50% al 15% sus recargos contra el acero y el aluminio europeos antes de que el reglamento entre en vigor. La votación de este jueves no es todavía el final del procedimiento, ya que la legislación aún debe acordarse con los Gobiernos europeos.

En su intervención ante el pleno previa a la votación, el comisario de Asuntos Económicos se ha mostrado convencido de que EEUU respetará el acuerdo de julio, recurriendo a una base legal diferente, aunque también ha dicho que Bruselas se mantendrá vigilante y tomará medidas en caso de incumplimiento.

"Permítanme ser claro en un punto: aunque continuaremos esforzándonos por mantener relaciones constructivas y evitar la volatilidad, no cerraremos los ojos ante ningún riesgo para nuestros intereses", asegura Dombrovskis.