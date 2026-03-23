El Kremlin habría recibido información europea de la Hungría de Orbán y propuso simular un intento de asesinato

Las claves nuevo Generado con IA El ministro de Exteriores húngaro habría filtrado información en tiempo real a Moscú sobre las discusiones privadas del Consejo Europeo. Funcionarios europeos acusan a Hungría de proporcionar datos secretos a Rusia, lo que ha generado preocupación en la Comisión Europea y críticas de líderes como Donald Tusk. El Washington Post revela que asesores rusos propusieron simular un intento de asesinato de Orbán para favorecer su campaña electoral. El Gobierno húngaro niega todas las acusaciones, calificándolas de "fake news" y atribuyéndolas a maniobras para apoyar a la oposición antes de las elecciones.

El ministro de Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, habría estado proporcionando información en tiempo real a Moscú sobre las discusiones que tenían los 27 países miembros de la UE en las cumbres del Consejo Europeo celebradas en Bruselas.

Según ha revelado el diario estadounidense The Washington Post, que cita a un responsable europeo de seguridad bajo condición de anonimato, las autoridades húngaras llevarían años filtrando regularmente a Moscú información secreta sobre las conversaciones privadas mantenidas en las reuniones del Consejo Europeo.

El citado medio asegura contar también con testimonios de funcionarios europeos de seguridad que acusan al titular de exteriores húngaro de proporcionar información privada a Rusia.

Estas revelaciones contra Ucrania suceden en un momento de debilidad de Orbán, el principal socio de Putin en la Unión Europea, debido a los vínculos entre ambos mandatarios.

Hungría, bajo la administración Orbán, es el país europeo que más trabas pone para la financiación de Ucrania de cara a la guerra.

La publicación del periódico norteamericano coincide con un momento de máxima tensión entre Bruselas y Budapest. Hungría sigue vetando el préstamo de 90.000 millones de euros para que Ucrania pueda seguir haciendo frente a la invasión rusa y el paquete número 20 de sanciones contra intereses rusos.

El medio estadounidense afirma que los contactos entre Szijjártó y el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, son frecuentes, ya que el ministro de exteriores húngaro haría continuamente resúmenes de las negociaciones entre los dirigentes comunitarios a su homólogo ruso.

De acuerdo con la fuente anónima a la que cita el periódico, "desde hace años prácticamente cada reunión de la UE se celebra con Moscú sentada a la mesa".

La información publicada por el Washington Post ha tenido recorrido entre algunos de los líderes europeos, que se han manifestado críticos con el Ejecutivo húngaro.

Desde la Comisión Europea calificaron hoy como "muy preocupantes" las revelaciones sobre el posible traspaso de datos del ministro de exteriores húngaro a su homólogo del Kremlin.

"Las informaciones sobre el ministro de Exteriores húngaro, presuntamente revelando a su homólogo ruso discusiones a puerta cerrada del Consejo, son muy preocupantes", dijo en rueda de prensa la portavoz de Exteriores del Ejecutivo comunitario, Anitta Hippe".

En paralelo, agregó que "la relación de confianza entre los Estados miembros, así como entre estos y las instituciones, es fundamental para el funcionamiento de la UE".

"Esperamos que el Gobierno húngaro aporte aclaraciones", añadió la portavoz, que en reiteradas ocasiones declinó aportar mayor contenido sobre este asunto.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, fue el primer líder europeo en pronunciarse sobre el asunto, señalando este domingo que "esto no debería sorprender a nadie", ya que según Tusk, es "sabido" que Hungría coopera con Putin y que "se conoce desde hace mucho tiempo".

The news that Orbán’s people inform Moscow about EU Council meetings in every detail shouldn’t come as a surprise to anyone. We’ve had our suspicions about that for a long time. That’s one reason why I take the floor only when strictly necessary and say just as much as necessary. — Donald Tusk (@donaldtusk) March 22, 2026

En paralelo, ha admitido que "no interviene salvo cuando es necesario" en un Consejo Europeo, debido a este motivo, con el objetivo de dar la menor cantidad de datos.

Desde su regreso al poder en 2024, Tusk ha sido uno de los líderes europeos más críticos con Orbán y la posición mantenida por Hungría respecto a la invasión rusa, al apoyo militar a Ucrania y diferentes temas relacionados con el rechazo a la política migratoria en Europa.

Por su parte, el titular de exteriores polaco, Radosław Sikorski ha señalado que "esto explica muchas cosas", en relación a la postura mantenida por Hungría respecto a Ucrania en las últimas fechas y el rechazo al nuevo paquete de ayudas a Ucrania, sumado a no apoyar las nuevas sanciones a Rusia.

Hungría dice que son "Fake news"

Ante la gravedad de las acusaciones, desde el Ejecutivo húngaro no podían permanecer en silencio. De este modo, el jefe de la diplomacia húngara ha reaccionado en X a las informaciones calificándolas de falsas. "Fake news, como siempre", ha explicado.

En paralelo, ha lamentado que este tipo de publicaciones falsas solo tienen como objetivo "apoyar a TISZA", el partido opositor que disputa, según las últimas encuestas, la posibilidad de terminar con el mandato de Viktor Orbán en Hungría, primer ministro del país magiar desde 2010.

Además, Szijjártó ha lamentado que desde diferentes instituciones de la UE están tratando de "colocar un Gobierno títere", alineado con los intereses de Bruselas. "No lo lograréis", ha rematado en su mensaje.

Fake news as always. You are telling lies in order to support Tisza Party to have a pro-war puppet government in Hungary. You will not have it! https://t.co/pNb1dLUSmM — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) March 22, 2026 Fake news as always. You are telling lies in order to support Tisza Party to have a pro-war puppet government in Hungary. You will not have it! https://t.co/pNb1dLUSmM — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) March 22, 2026

Desde el Gobierno húngaro están poniendo toda la maquinaria en funcionamiento de cara a las elecciones legislativas que se celebrarán el 12 de abril, en las que el futuro de Orbán está en juego, frente a la irrupción del candidato conservador Péter Magyar.

Según las últimas encuestas publicadas en el país, la distancia a favor de Magyar sigue siendo superior a los 10 puntos, un equilibrio que se mantiene desde hace meses, cuando el líder opositor empezó a alejarse del actual mandatario húngaro.

A este respecto, desde el Ejecutivo han tratado de hacer una campaña de dura crítica hacia Ucrania y el Gobierno encabezado por Volodímir Zelenski, en una estrategia para cambiar el enfoque de la campaña, que estaba centrado en la desfavorable situación económica del país.

Orbán, por su parte, siempre trata de mostrarse como un líder contrario a las tesis de la Unión en política migratoria, ayuda a Ucrania y rechazo a Rusia, y al que, según el propio Orbán tratan de hacer caer desde Europa para colocar un gobernante títere.

Escenificar un intento de asesinato

Según lo publicado en el Washington Post, la conexión entre Rusia y Hungría no solo se quedaría en el flujo de información entre ambos gabinetes.

El citado medio explica que asesores rusos del servicio de inteligencia SVR, sugirieron que para alterar las encuestas contrarias a Orbán podría ser necesario lo que se conoce como una estrategia de "cambio de juego", para orientar la campaña electoral hacia otra temática diferente.

De este modo, siempre según la información del Post, la alternativa era cambiar la estrategia, para que el paradigma de la campaña electoral fuese el de escenificar un intento de asesinato contra el presidente húngaro.

En este sentido, el medio estadounidense recuerda como esto funcionó para Donald Trump tras sobrevivir al intento de magnicidio producido en Pensilvania, en un mitin previo a las elecciones de 2024.

Trump, tras sobrevivir a los disparos y ser herido en una oreja, empezó a subir en las encuestas, hasta regresar a la Casa Blanca.

Estos asesores rusos le habrían afirmado que simular esto le ayudaría a ganar las elecciones parlamentarias, como sucedió en Estados Unidos con el candidato republicano.

Por su parte, desde el Gobierno húngaro han calificado toda la información publicada en el Post como noticias falsas y han asegurado que se trata de propaganda favorable al candidato opositor.