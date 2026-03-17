La negativa europea a colaborar en el control militar de Ormuz desata la ira de Trump y pone en riesgo el futuro de la OTAN

El presidente estadounidense prioriza ahora alianzas con potencias como China, India, Rusia e Israel, dejando a Europa en un segundo plano.

Trump critica duramente a sus socios europeos y amenaza con consecuencias negativas para la Alianza Atlántica si no colaboran.

Las tensiones entre Estados Unidos y sus aliados europeos aumentan, poniendo en riesgo la cohesión y el futuro de la OTAN.

Europa rechaza la petición de Trump para formar una coalición militar que libere el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán.

El ministro de alemán de Defensa, Boris Pistorius, rechazó este lunes la petición del presidente Donald Trump de formar una coalición que libere el estrecho de Ormuz, cerrado al comercio petrolífero por el régimen iraní desde hace ya diez días.

"No es nuestra guerra", afirmó contundente el conservador, "no la empezamos nosotros". Las palabras de Pistorius reflejan a la perfección el sentir actual entre los aliados de Estados Unidos, especialmente en Europa.

Durante más de un año, la Administración Trump ha ninguneado y atacado a la Unión Europea con todas sus armas diplomáticas.

Desde la tormentosa intervención del vicepresidente J. D. Vance en la Conferencia de Seguridad de Múnich de 2025, donde criticó a los líderes europeos por su falta de compromiso militar y su poco respeto a la libertad de expresión, animando de paso a los electores a "liberarse" votando opciones de extrema derecha como la Alternativa para Alemania (AfD), al reciente desprecio de Trump al premier británico, Keir Starmer.

Todo han sido ofensas que Europa ha asumido esperando el momento de poder cobrárselas.

La frase "no necesitamos a nadie que se una a las guerras que ya hemos ganado nosotros" sentó como una puñalada en Downing Street.

Es cierto que Starmer se mostró reacio en un principio a ceder la base de Diego García, en las islas Mauricio, pero posteriormente cambió de opinión solo para recibir el exabrupto de Trump.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ofreció sus interceptores de drones Shahed, los mismos que utiliza Rusia, y la respuesta desde la Casa Blanca fue "no necesitamos ayuda de nadie y menos de Zelenski".

Sin socios para la Coalición de Ormuz

Y, sin embargo, Trump se ha pasado el fin de semana pidiendo precisamente ayuda a todo el mundo.

"Hay que acabar el trabajo", dice, y prefiere que esa parte, que implica probablemente despliegue de soldados y presencia de navíos con un riesgo evidente de sufrir bajas, se la hagan otros.

En concreto, el sábado mencionó a Francia, Reino Unido, China, India, Corea del Sur y Japón. A Reino Unido, ya decimos, viene de humillarlo públicamente, mientras que la relación con Emmanuel Macron es gélida, y el presidente francés ya ha dicho que sí, que enviará un barco a la zona… pero solo para proteger a los países vecinos.

La respuesta de China y de India ni siquiera ha llegado. Ambos son aliados de Rusia y por extensión de Irán, sobre todo en el caso de Beijing.

Corea del Sur y Japón sí podrían estar interesados porque el comercio en el estrecho de Ormuz les interesa, pero ambos países están demasiado centrados en las tensiones con China y con Corea del Norte como para plantearse mandar buques de guerra a miles de kilómetros de distancia para ayudar a un aliado que también les ha tildado de pedigüeños en numerosas ocasiones.

En definitiva, no parece que vaya a haber una "Coalición de Ormuz", como pretende la Casa Blanca, y ni siquiera la sugerencia de Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea, de extender una misión de la OTAN en el mar Rojo hacia el Golfo Pérsico ha encontrado el apoyo de los países miembros.

Es lógico que Kallas no quiera romper por completo los lazos con Estados Unidos: sabe que su país, Estonia, es el siguiente en la lista imperialista rusa… y que Putin se está enriqueciendo con el aumento del precio del petróleo por encima de los cien dólares el barril.

Trump entra en furia

¿Cuál ha sido la reacción de Trump ante este desaire? La ira esperable junto a la confusión también predecible. Por un lado, ha asegurado que "muchos países" le han asegurado que están "mandando barcos a la zona", aunque no haya ninguna constancia de ello.

Por otro lado, ha llamado "cobardes" a los dueños de los petroleros que no se atreven a pasar por el estrecho y, por supuesto, ha criticado a sus socios en repetidas ocasiones.

"No los necesitamos", afirmó Trump este lunes, "pero queremos ver cómo reaccionan".

El presidente estadounidense vinculó dicha reacción al futuro de la OTAN, algo que ya había hecho durante el fin de semana.

"Las consecuencias para la Alianza pueden ser muy negativas", afirmó, además de recalcar que "la OTAN somos nosotros (Estados Unidos), Rusia nos tiene miedo a nosotros, no a los europeos".

No está demasiado claro que Putin tenga un especial miedo a Trump teniendo en cuenta que el estadounidense ni siquiera se ha atrevido a criticarle por apoyar a Irán en la guerra.

La voluntad de Trump de abandonar la OTAN y dejar a Europa a su suerte viene de muy lejos.

Ya en su primer mandato, obligó a los países miembros a subir su gasto en defensa al 2% del PIB y consideró cobrarles un dinero por gastos de mantenimiento de las tropas desplegadas en el continente.

En un momento dado, incluso llegó a dar la orden a John Bolton, su por entonces consejero de Seguridad Nacional, de que preparara todo para la marcha de Estados Unidos de la Alianza. En el último minuto, cambió de opinión.

Israel y los países árabes, sus nuevos aliados

En este segundo mandato, ese 2% se ha convertido en un 5% y los plazos se han acortado.

Pese a ello, como decimos, se ha desentendido de la posición común frente a Vladímir Putin por su invasión a Ucrania y ha dedicado estos catorce meses a hostigar a Zelenski y mandar a su enviado, Steve Witkoff, al Kremlin hasta en una decena de ocasiones.

Para rematar, ha levantado buena parte de las sanciones contra el petróleo ruso, que es la manera del régimen de financiar la guerra.

Da la sensación de que Trump prioriza ahora mismo las relaciones con las otras grandes potencias —China, India y Rusia, en particular— y con aquellos que pueden ser un activo político (Israel) o comercial (los países árabes).

El resto le sobra por completo.

No consultó a nadie a la hora de meterse en Venezuela, estuvo a punto de provocar la mayor crisis en Occidente desde la Segunda Guerra Mundial con la toma por la fuerza de Groenlandia y, por supuesto, solo pactó con Benjamin Netanyahu y, probablemente, con Mohamed bin Salmán, el príncipe heredero de Arabia Saudí, el ataque a Irán.

La ruptura total con Europa parece cuestión de tiempo y es algo que se lleva buscando desde hace años.

Los aislacionistas la recibirán con alborozo, aunque es difícil congeniar esa política de distanciamiento del resto de Occidente con un intervencionismo más allá de las fronteras estadounidenses que choca con todo lo que ha defendido MAGA durante los últimos doce años.