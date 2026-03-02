Al menos dos personas heridas en un ataque con cuchillos en una zona residencial de Edimburgo

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre armado con dos cuchillos atacó a varias personas en una zona residencial de Edimburgo. Al menos dos personas resultaron heridas en el incidente, según fuentes policiales. La policía confirmó que el agresor portaba un arma blanca y descartó que se trate de un atentado terrorista. Los agentes permanecen en la zona para tranquilizar a los residentes y continuar con la investigación.

Un hombre armado con dos cuchillos ha atacado este lunes a varias personas en la ciudad escocesa de Edimburgo, según ha informado el Daily Mail. Al menos dos personas han resultado heridas en el incidente, que tuvo lugar en una zona residencial de la ciudad. La Policía de Escocia ha confirmado que el agresor portaba un arma blanca.

Scott Kennedy, inspector jefe de la fuerza policial, ha explicado en declaraciones recogidas por Reuters que los oficiales habían recibido un aviso sobre un hombre armado con un cuchillo durante la mañana del lunes. Las autoridades han indicado que el disturbio ya había sido contenido, que no se consideraba que existiera un riesgo adicional para la población y que lo sucedido no se estaba tratando como un atentado terrorista.

Asimismo, la Policía ha informado de que los agentes permanecen en la zona para tranquilizar a los residentes y garantizar la seguridad mientras continúa la investigación.

