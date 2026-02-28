Rachida Dati intenta recuperar la Alcaldía de París para la derecha francesa con apoyo de Macron tras salir del Gobierno

Por primera vez, los ciudadanos de París podrán votar directamente al alcalde, en un sistema electoral renovado que añade incertidumbre al resultado final.

Candidatos de partidos centristas y extremistas, como Pierre Yves Bournazel, Sophia Chikirou y Sarah Knafo, complican el panorama electoral con opciones de pasar a la segunda vuelta.

La izquierda presenta una candidatura unitaria encabezada por el socialista Emmanuel Grégoire, que lidera las encuestas con el 32% de los votos.

Rachida Dati, exministra de Cultura y apoyada por Macron, busca recuperar la Alcaldía de París para la derecha tras 25 años de dominio socialista.

Tan polémica como popular, Rachida Dati intenta recuperar para la derecha la alcaldía de París, en manos socialistas desde hace 25 años. Su candidatura tiene el respaldo de Los Republicanos (LR, derecha) así como de los centristas de la UDI y del Modem, el partido del ex primer ministro François Bayrou.

También tiene el respaldo del presidente de la República, Emmanuel Macron, quien la fichó para el Ministerio de Cultura en 2024 en un intento de extender su poder hacia la derecha. A cambio se comprometió a apoyarla en este nuevo asalto a la alcaldía de la capital, objetivo de esta hija de inmigrantes magrebíes que, para muchos, encarna el chic parisino.

El paso de Dati por el Ministerio de Cultura le ha aportado exposición mediática a falta de resultados tangibles en un momento de restricciones presupuestarias.

Macron la recibió esta semana en una audiencia de más de una hora y permitió que ella misma anunciara su salida del Gobierno. Fue oficial el jueves dentro de un retoque del Gabinete que incluía cuatro cambios más de cartera.

El jueves Macron ha sustituido a Dati por su consejera de Cultura, Catherine Pégard, 71 años, expresidenta del Palacio de Versalles de 2011 a 2024. Experiodista política, consejera de Nicolas Sarkozy en el Elíseo, discreta y eficaz. "Soy una vaca normanda que mira como pasan los trenes", ha dicho de sí misma.

Tiene el reto de pacificar el Louvre y de la espinosa reforma de los medios audiovisuales públicos, un dossier que Dati no ha sabido llevar a buen puerto.

Dati ha sobrevivido en Cultura a cuatro primeros ministros, Gabriel Attal, Michel Barnier, François Bayrou y Sébastien Lecornu. Indestructible y temida por sus rivales y compañeros de la mayoría presidencial, es célebre por sus SMS amenazadores como el que envió a Attal: "Convertiré tu perro en kebab".

Su popularidad es inoxidable a los escándalos. Será juzgada en septiembre por tráfico de influencias y corrupción pasiva tras recibir 900.000 euros de la filial holandesa de Renault en tiempos de Carlos Ghosn, prófugo de la justicia japonesa.

Además, ha sido señalada por una investigación periodística del semanario de izquierdas Nouvel Obs por percibir de la compañía energética GDF Suez 300.000 euros por presentar enmiendas y preguntas favorables a la compañía en el Parlamento Europeo.

Libération reveló que había omitido declarar sus joyas (valoradas en 420.000 euros) ante la Alta Autoridad para la Transparencia de la Vida Pública.

Pese a todo, su tirón entre los parisinos se mantiene.

La izquierda, unida

Alcaldesa del distrito VII, podría recoger el 30% de los sufragios en la primera vuelta a celebrar el 15 de marzo. Sólo la superaría el candidato socialista Emmanuel Grégoire al que endosan su apoyo los ecologistas, el Partido Comunista y Plaza Pública, formación del socialista crítico Raphaël Glucksman.

La unidad de la izquierda no extremista es novedad en estas elecciones. Normalmente, este pacto se producía tras la primera vuelta que medía las fuerzas de cada grupo antes de que se negociara la fusión de listas de cara a la segunda vuelta.

Ahora mismo, esto sitúa a la lista de Grégoire en cabeza con 32% del voto, según un sondeo Ifop para l’Opinion realizado entre el 16 y el 19 de febrero.

Las listas que superen el 10% de los votos en primera vuelta pueden mantenerse una semana después.

En el sondeo mencionado de París son tres. En tercera posición con un 12% figura Pierre Yves Bournazel, candidato de Renacimiento —la formación de Attal— y Horizontes —el partido de Édouard Philippe, otro ex primer ministro de Macron—.

Estos dos gerifaltes de la mayoría presidencial se han distanciado del presidente de la República y ponen en riesgo la jugada de Dati y Macron.

Bournazel jura y perjura estos días que no piensa desistir en segunda vuelta. Propone una tercera vía entre "la derecha de la marcha atrás" (Dati) y "la izquierda del fracaso" (Grégoire), entre el "todo coche" de la aspirante y el "todo bici" del continuador de la política verde de la saliente Anne Hidalgo.

Bournazel quiere crear 80.000 plazas de aparcamiento subterráneo gratuito para residentes y trabajadores financiado con los mil millones que espera obtener vendiendo el Parque de los Príncipes al Paris Saint Germain, el equipo de Catar que entrena Luis Enrique.

Bournazel ha reunido su programa en un libro La Batalla por París en el que revela su admiración por su abuelo gaullista y su llegada a París desde su Cantal nativo "para vivir mejor como homosexual".

Entre 2007 y 2009 fue consejero de prensa de Dati, ministra de Justicia con Sarkozy en el Elíseo. Desde entonces su relación personal ha ido de mal en peor. Él la considera "su mejor enemiga", una "persona en estado de ebriedad narcisista". Las tropas de Dati se refieren a él como "el tonto útil de los socialistas".

Para complicar la jugada, las encuestas dan posibilidades de calificarse para la segunda vuelta a dos candidatas extremistas: Sophia Chikirou, que representa la extrema izquierda de La Francia Insumisa —el partido de Jean Luc Mélenchon—, y Sarah Knafo, eurodiputada de la extrema derecha y candidata de Reconquista, el partido del rival de Marine Le Pen que dirige el ultrapolémico Eric Zemmour, amante de Knafo.

Ambas figuran en la encuesta de Ifop con un 11% de votos.

Pese a estar en las antípodas ideológicas del alcalde de Nueva York, el musulmán demócrata Zohran Mamdani, es el prototipo de la campaña de Knafo, dirigida hacia el público joven a través de las redes sociales.

Dirime, además, una rivalidad con el candidato de la extrema derecha oficial de Le Pen, Thierry Mariani, que no supera el 4%, probando una vez más que París es terreno refractario a Le Pen.

Chikirou ha demostrado ser una insumisa de pura cepa. En lo ideológico sostiene que "China no es una dictadura sino un sistema de partido dominante" y que Francia "no puede dar lecciones a China sobre la libertad de expresión".

Autora de SMS homófobos, está imputada por estafa agravada en el caso de las cuentas de campaña de Mélenchon en las presidenciales de 2017.

Un cuarto de siglo de PS

Estas son los protagonistas de la batalla de París una ciudad que no pudo elegir a su alcalde hasta 1977 cuando ganó Jacques Chirac.

El gaullista no abandonó el Hotel de Ville hasta 1995 cuando fue elegido presidente de la República. Su sucesor, Jean Tiberi, heredó las corruptelas de Chirac pero no su carisma y dio paso a 25 años de socialismo en la capital de Francia.

En caso de que se mantengan las cinco listas en segunda vuelta, el socialista Grégoire se impondría frente a Dati por los pelos (33% -32%).

Dati conquistaría la alcaldía en caso de triangular (49%) contra el socialista (40%) y la insumisa Chikirou (11%). Si el tercero en discordia fuera el centrista Bournazel éste podría sumar hasta un 15% y convertirse en el hacedor de reyes ya que Dati se quedaría en el 43% y Grégoire en el 42%.

La candidata Dati recuperaría París para la derecha en la hipótesis de un mano a mano contra el socialista (53% a 47%).

Los pronósticos son más inciertos que nunca porque además del inusitado número de candidatos que pueden superar el umbral del 10%, el sistema de elección ha cambiado.

Por primera vez, los electores de las tres ciudades más pobladas de Francia —París, Marsella y Lyon— pueden elegir al alcalde con su voto. Hasta ahora se votaba por listas de partido pero luego los concejales votaban al alcalde.

Además, en París hay dos urnas que pueden estar en edificios diferentes, para elegir a concejales metropolitanos, un ente intermedio con escaso poder pero que suma cinco millones de habitantes, el doble que el municipio parisino y un poco menos que la región parisina, Isla de Francia.