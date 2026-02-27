Starmer hunde al laborismo: queda tercero, por detrás de los Verdes y la ultraderecha, en unas elecciones parciales

Hannah Spencer, la candidata de los Verdes, celebra su victoria este jueves en Manchester. Efe

Revés para el laborismo. El Partido Verde ha asestado un duro golpe al primer ministro británico, Keir Starmer, al ganar este jueves las elecciones de la circunscripción de Gorton & Denton, en Manchester, un escaño hasta ahora sólido del Partido Laborista.

Los Verdes han logrado por primera vez ganar en una elección parcial y hundieron hasta el tercer lugar a los laboristas de Starmer, mientras que la formación populista de extrema derecha Reform UK quedó en segunda posición.

Y lo han conseguido con Hannah Spencer, una fontanera de tan solo 34 años, que logró el 40,7% de los votos, 27 puntos más que en las anteriores elecciones.

Esto coloca a Starmer en una difícil situación, ante el auge de la ultraderecha, segunda en todas las encuestas, y la división del voto laborista, cuyos partidarios ya no ven al partido, en plena crisis del caso Epstein, como una opción para sacar a Reino Unido de la crisis social y económica.

El escaño de los laboristas, en su poder desde los últimos 15 años, había quedado vacío en enero cuando su diputado Andrew Gwynne dimitió por motivos de salud, tras lo cual se inició en el Partido Laborista una disputa interna sobre la designación de su candidato.

El alcalde de Manchester, el laborista Andy Burnham, que no ha dudado en desafiar públicamente el liderazgo de Starmer, pidió al partido presentarse, pero no se lo permitieron.

Hannah Spencer

La gran sorpresa de estas elecciones parciales ha sido Hannah Spencer, la fontanera y candidata del Partido, que logró 14.980 votos, seguida de Matt Goodwin, de Reform UK, que obtuvo un total de 10.578 apoyos.

Tercera quedó Angeliki Stogia, del Partido Laborista, con 9.364, prácticamente la mitad de los 18.555 votos de las elecciones generales de 2024.

La participación electoral fue del 47,5%.

BREAKING: "I knew it was always possible."



New Green MP Hannah Spencer says 'there was an appetite for change' as she headed into the Gorton and Denton by-election.https://t.co/TN5ctRJjRu



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/BBdztrd1u8 — Sky News (@SkyNews) February 27, 2026

La candidata conservadora Charlotte Cadden recibió tan solo 706 votos, mientras que los Demócratas Liberales obtuvieron 653.



Con la victoria, Spencer, de 34 años, se convierte en la quinta diputada del Partido Verde en el Parlamento.



"No crecí queriendo ser política. Soy fontanera", ha dicho tras confirmarse su victoria. "No soy diferente a todos los habitantes de esta circunscripción. Trabajo duro. Eso es lo que hacemos", añadió.



El líder de los Verdes, Zack Polanski declaró: "Si vemos un cambio como este en las próximas elecciones generales, habrá una oleada de nuevos diputados verdes".



El laborismo, hundido

Este escaño había sido centro de atención de los medios el mes pasado por la decisión de Burnham de ser candidato.



El alcalde de Manchester es una figura en ascenso entre las filas laboristas y ha sido visto como posible aspirante al liderazgo del partido en caso de una salida de Starmer del poder, pero primero debe ser diputado en la Cámara de los Comunes.



Ante el rechazo de la ejecutiva del laborismo a la candidatura de Burnham, la formación colocó a Angeliki Stogia como candidata, algo que no le ha salido nada bien.