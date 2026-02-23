Zelenski advierte a Occidente: "Putin ya ha empezado la Tercera Guerra Mundial y es necesario detenerlo"

Las claves nuevo Generado con IA Zelenski advierte que Putin ya ha iniciado la Tercera Guerra Mundial y pide a Occidente aumentar la presión militar y económica para frenarlo. El presidente ucraniano rechaza la retirada de sus tropas y el reconocimiento de la anexión rusa de cuatro regiones, calificando esas exigencias como inaceptables. Zelenski afirma que ceder a las demandas de Putin sólo traerá una paz temporal y pondrá en riesgo la seguridad de Europa. Las negociaciones de alto el fuego cuentan con el apoyo de Trump, quien presiona a Ucrania para aceptar concesiones territoriales como vía para la paz.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha concedido este lunes una entrevista a la BBC desde su cuartel general en Kiev. "Putin ya ha empezado la Tercera Guerra Mundial y hay que pararlo. La única respuesta era una intensa presión militar y económica para obligarlo a retroceder", declaró.

El líder ruso Vladimir Putin exige, entre otras cosas, que Ucrania retire sus tropas y reconozca la anexión de las cuatro regiones que Moscú reclama (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia), incluyendo las partes que aún no controla plenamente.

Este es un precio que Zelenski no está dispuesto a pagar: "No vamos a retirarnos de territorios estratégicos que Rusia no ha podido capturar a pesar de sacrificar decenas de miles de soldados", admitió.

Bajo la visión del líder ucraniano, Putin quiere "imponer al mundo un estilo de vida diferente". Acceder a sus pretensiones territoriales sería una forma de abandonar a cientos de miles de compatriotas a los designios de Moscú: "Puede que a corto plazo llegue la paz, pero en un par de años, en cuanto Rusia se haya recuperado, la guerra continuará", aseguró.

Las conversaciones de alto el fuego en Ginebra cuentan con el respaldo del presidente Trump que empuja a las partes a negociar. "Es mejor que Ucrania se siente a la mesa rápido", declaró recientemente. Los analistas creen que presiona más a este país que a Rusia. Diplomáticos occidentales han indicado desde el verano pasado que Trump está de acuerdo con Putin en que las concesiones territoriales son la clave para el alto el fuego.

¿Qué es la victoria?

En la mente de todos están los reproches que le dedicó al mandatario ucraniano en su primera visita a la Casa Blanca, pero Zelenski no quiere darse por vencido. "¿Perderemos? ¡Por supuesto que no! Estamos luchando por nuestra independencia", afirmó. Otra cuestión es cómo se define la victoria.

En primer lugar, es poner fin a la matanza y recuperar la vida normal en las calles, pero hay una visión más amplia que gira en torno a la amenaza global que, según él, proviene de Putin: "Creo que detener a Putin hoy es una victoria para todo el mundo, porque no parará aquí. Europa está amenazada", aseguró.

Cuando se plantea la cuestión de volver a las fronteras iniciales, las que había antes de la invasión del 24 de febrero de 2022, Zelenski admite que el coste en vidas humanas sería inasumible en este momento. Además, Ucrania depende completamente de sus socios para el suministro de armamento y las relaciones con Estados Unidos se han enfriado en el último año.

Desde el encuentro en la Casa Blanca de febrero de 2025, Zelenski ha evitado las confrontaciones públicas con Trump. El presidente de Estados Unidos ha detenido casi todos los envíos de ayuda militar a Ucrania, aunque su país sigue proporcionando inteligencia vital para el desarrollo de la guerra.

Además, Europa está gastando miles de millones en comprar armas a los estadounidenses para dárselas a Ucrania: "El problema es la defensa aérea. Nuestros socios no nos conceden licencias para producir los sistemas nosotros mismos, por ejemplo, los Patriot", denunció el líder ucraniano.

El propio Trump declaró en febrero pasado a través de su red social que Zelenski era un "dictador sin elecciones". Esta cuestión se ha planteado repetidas veces, como vía para garantizar la transparencia en un proceso de paz.

"Si esta es una condición para poner fin a la guerra, hagámoslo", dijo el presidente ucraniano. "Si quieren celebrar elecciones, entonces celebren estas elecciones de forma honesta, de manera que el pueblo ucraniano y ustedes mismos reconozcan que son legítimas", agregó.

La cuestión definitiva es si considera que Putin está dispuesto a poner fin a esta guerra: "Sí y no", dijo. "Ya veremos. Él no quiere, pero no querer no significa que no lo vaya a hacer", concluyó.