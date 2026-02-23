Kallas apoya levantar las sanciones a Delcy Rodríguez pero impondrá requisitos para normalizar relaciones

La UE mantiene sanciones a otros 68 altos cargos venezolanos y un embargo total de armas, pero estudia modificar su enfoque si el Gobierno venezolano sigue avanzando en reformas democráticas.

Delcy Rodríguez figura en la 'lista negra' de la UE desde 2018 por su papel en la represión; las sanciones incluyen prohibición de entrada, congelación de activos y restricciones financieras.

El ministro español José Manuel Albares respalda el levantamiento de sanciones a Rodríguez como reconocimiento a la aprobación de la ley de amnistía en Venezuela y para facilitar el diálogo UE-Venezuela.

Kaja Kallas, jefa de la diplomacia europea, propone levantar las sanciones de la UE contra Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, pero condiciona la normalización de relaciones a avances en democratización.

La Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, ha anunciado este lunes que propondrá levantar las sanciones comunitarias que pesan sobre la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, tal y como había pedido el Gobierno de Pedro Sánchez.

No obstante, la jefa de la diplomacia europea ha explicado, tras el Consejo de Exteriores de la UE, que todavía no sabe si existe el consenso necesario entre los 27 Estados miembros para sacar a la antigua número dos de Nicolás Maduro de la 'lista negra' europea.

En todo caso, Kallas defiende que, tras la intervención militar de Donald Trump en Venezuela, la UE debe definir una nueva estrategia hacia este país latinoamericano, en la que el levantamiento del resto de sanciones y la normalización de relaciones deben condicionarse a que el Gobierno de Rodríguez avance en la democratización.

A su llegada al Consejo de Exteriores, el ministro José Manuel Albares ha defendido el levantamiento a corto plazo de las sanciones contra Rodríguez como premio por la reciente aprobación de la ley de amnistía de presos políticos, pero también para facilitar el diálogo entre la UE y Venezuela.

Delcy Rodríguez fue incluida en la 'lista negra' de la UE en junio de 2018 como responsable de la represión en Venezuela. Como resultado, tiene prohibida la entrada en territorio comunitario, se le han congelado todos sus activos en Europa y no se pueden realizar transacciones financieras con ella.

"Propondré que levantemos las sanciones a Delcy Rodríguez como actual presidenta interina en funciones. Si habrá consenso o no, está por verse; todavía no lo sabemos", ha señalado la Alta Representante en Rueda de prensa.

En paralelo, la UE pretende "abrir un debate más amplio sobre cuál debe ser nuestra nueva aproximación a las autoridades venezolanas".

"Ahí creo que podríamos establecer ciertos parámetros: lo que queremos ver por parte de Venezuela, para que también nosotros demos pasos por nuestra parte", ha indicado Kallas.

Aparte de Delcy Rodríguez, la ‘lista negra’ de la UE incluye actualmente a otros 68 altos cargos del régimen venezolano señalados por su implicación en la manipulación electoral y en la persecución de la disidencia. Además, el bloque europeo mantiene un embargo total de armas y de equipos susceptibles de ser utilizados para la represión.

Las sanciones se renovaron por última vez en diciembre del año pasado -antes de la intervención militar de Trump para detener a Maduro- y en principio iban a estar en vigor al menos hasta enero de 2027.

Albares ha explicado que había hablado previamente tanto con Kallas como con un gran número de ministros de Exteriores de la UE y que confía en que el levantamiento de las sanciones a Delcy Rodríguez se apruebe con celeridad.

"La UE no puede quedarse fuera de ese diálogo, que por supuesto EEUU pero también España están impulsando" en Venezuela, ha insistido el ministro de Exteriores.

"Si el actual Gobierno de Venezuela, en esta nueva etapa, está dando pasos en la línea que nosotros queremos, la UE tiene que mandar una señal clara de que esa es la vía correcta", aduce Albares.

El ministro de Exteriores ha destacado además que Nicolás Maduro nunca fue incluido en la 'lista negra' europea porque, como regla general, se deja fuera a los jefes de Estado y de Gobierno y a los ministros de Exteriores para mantener canales diplomáticos abiertos.

Finalmente, Albares ha pedido al Gobierno venezolano dar "más pasos" para que la amnistía llegue "hasta sus últimas consecuencias", de manera que los venezolanos que se han exiliado -200.000 de ellos en España- "si así lo desean, puedan volver con todas las garantías a Venezuela"