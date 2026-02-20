Francia aborta un nuevo Bataclan: detenidos dos jóvenes de 16 años que preparaban un inminente atentado yihadista

Imagen de archivo de un Policía junto a la puerta de la sala Bataclan días después del ataque terrorista. Efe

Dos jóvenes de 16 años fueron arrestados en el norte de Francia el martes bajo sospecha de preparar un inminente ataque yihadista contra un centro comercial o una sala de conciertos, desveló este viernes la Fiscalía Nacional Antiterrorista.

Uno de los arrestados había comenzado a seguir propaganda yihadista recientemente.

El presunto cabecilla del dúo planeaba robar un arma de fuego y también admitió haber adquirido sustancias químicas para realizar pruebas de combustión en su domicilio.

El otro menor, informado de los planes de su cómplice, es sospechoso de haber contribuido a reforzar sus convicciones radicales violentas.

Las detenciones se produjeron en el marco de una investigación preliminar abierta por la PNAT a principios de febrero de 2026, cuyas investigaciones fueron encomendadas a la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI).

La Fiscalía ha solicitado que ambos sean imputados formalmente por "concierto para delinquir en contra de las personas".

Ha solicitado que uno de ellos, el presunto cabecilla, sea puesto en prisión preventiva y el otro bajo supervisión judicial.

El último ataque a una sala de conciertos fue el de Bataclan en 2015, un ataque que sacudió a la sociedad francesa y al resto del mundo.