Jaune Garde, la organización de extrema izquierda implicada en el crimen de Lyon que está en la órbita del partido de Mélenchon

Raphaël Arnault, cofundador de Jaune Garde y actual diputado de La Francia Insumisa, ha condenado el crimen y pedido justicia, mientras crecen las tensiones políticas en Francia.

La organización fue ilegalizada en junio de 2025 por el Gobierno francés, que la consideró una amenaza para el orden público debido a sus acciones violentas.

Jaune Garde, fundada en 2018, es conocida en Francia por su activismo antifascista y su implicación en enfrentamientos con grupos de ultraderecha.

Cinco miembros del colectivo de extrema izquierda Jaune Garde fueron detenidos por el asesinato del activista de ultraderecha Quentin Deranque en Lyon.

Las autoridades francesas continúan realizando este miércoles arrestos a nuevos sospechosos por el brutal asesinato que sufrió Quentin Deranque, un activista de la derecha radical en Francia.

En total, entre los once detenidos, se encuentran cinco miembros de la Jaune Garde, un colectivo de extrema izquierda que se autodenomina como "antifascista", conocido en Francia por su militancia activa en manifestaciones y acciones directas contra grupos de derecha identitaria.

Este brutal crimen sufrido por Deranque ha polarizado aún más la sociedad francesa, en un país acostumbrado a vivir en un clima de alta tensión en las calles, donde es habitual que se produzcan enfrentamientos entre radicales de ideología diversa.

En este contexto, la organización de extrema izquierda, la Jaune Garde, es la principal señalada por el asesinato cometido en Lyon, una asociación que se autodefine como un grupo juvenil comprometido "contra el fascismo y el racismo".

Fue fundada en 2018 en Lyon por un colectivo de jóvenes activistas, que se autodenominan antifascistas, siempre vinculada a la ideología de extrema izquierda. Entre los motivos por los que se creó, sus fundadores aludieron a una respuesta al "incremento de la violencia por parte de la ultraderecha".

Desde entonces, este grupo ha estado involucrado en enfrentamientos con activistas de la ultraderecha francesa, especialmente en contextos universitarios o protestas políticas.

Las actuaciones por parte de la organización radical la llevaron a ser ilegalizada por el Gobierno francés encabezado por Emmanuel Macron, cuando se anunció la disolución de La Jeune Garde en junio de 2025 junto con otros grupos radicales, como Lyon Populaire, de extrema derecha.

Las autoridades argumentaron que, pese a su naturaleza 'antifa', las acciones vinculadas al grupo se encontraban fuera de la legalidad de la acción política pacífica, por lo que para el Ministerio del Interior la organización “contravenía el orden público” y fue prohibida para preservar la seguridad.

Un diputado cofundador

Entre los 'miembros antifascistas' que promovieron la creación de esta organización, destaca el nombre de Raphaël Arnault, diputado de La Francia Insumisa (LFI), la formación política de extrema izquierda dirigida por Jean-Luc Mélenchon.

Arnault es un joven político de ultraizquierda que cofundó en enero de 2018 el colectivo antifascista Jeune Garde, con la idea de "oponerse a grupos de extrema derecha" mediante distintas acciones de protesta en las calles y movilización.

En la actualidad es parlamentario de la radical LFI, por Vaucluse, integrado en la alianza de izquierda Nouveau Front Populaire. Arnault, por su parte, ha calificado el homicidio de horroroso y ha solicitado que caiga el peso de la ley sobre los asesinos del joven.

Sin embargo, esta idea inicial brotó en un estilo combativo, llevando a los miembros del grupo a protagonizar enfrentamientos callejeros con grupos de extrema derecha en protestas políticas, que en algunos casos derivaron en agresiones físicas.

En 2024, ocho activistas vinculados al movimiento radical fueron imputados por supuestamente agredir a un menor de 15 años en el metro de París tras un evento político vinculado al conflicto entre Palestina e Israel, lo que contribuyó a la percepción de un estilo militante y violento.

Estos acontecimientos contribuyeron a que la organización fuera marcada por el Ministerio del Interior, lo que llevó a su posterior ilegalización.

La Jeune Garde, que fue disuelta en junio, ha negado cualquier vínculo con los "trágicos acontecimientos", mientras espera una resolución judicial que "les permita continuar su actividad antifascista".

Vínculos con LFI

A pesar de que existe un vínculo indirecto entre LFI, del radical de izquierdas, Jean-Luc Mélenchon y el colectivo juvenil La Jeune Garde Antifasciste, conviene matizar esta conexión.

Este nexo está marcado especialmente por la coincidencia ideológica. Según difundieron medios como Le Monde, Mélenchon, junto con otros dos diputados de la izquierda radical, Manuel Bompard y Sébastien Delogu, asistieron al campamento de verano de La Jeune Garde en 2023.

Un encuentro que la propia organización juvenil publicó en redes sociales, como muestra la publicación anterior en Instagram.

Esa relación entre LFI y La Jeune Garde se hizo más visible cuando Raphaël Arnault, uno de los fundadores de la organización radical, fue luego investido como candidato de LFI y elegido diputado en 2024.

En todo caso, el veterano dirigente, candidato a la presidencia de la República hasta en cuatro ocasiones, Jean-Luc Mélenchon, se desmarcó de cualquier actividad agresiva y señaló que su formación política es "hostil" a cualquier forma de violencia física.

Tras conocerse el asesinato, ha mostrado su pesar por el terrible asesinato y ha expresado sus condolencias a los familiares de Deranque. Esto no ha evitado que el resto de fuerzas parlamentarias hayan señalado a LFI por la ola de violencia que se vive en Francia.

Desde el ejecutivo, han calificado a la formación política de "extrema izquierda" y han avisado de que "no se combate a la extrema derecha, apoyando a la extrema izquierda".

En paralelo, voces autorizadas desde las filas socialistas, como la de François Hollande, quien fue presidente durante el periodo 2012-2017 y actual diputado, ha advertido de que "la coalición electoral está rota" de cara a las municipales de marzo.