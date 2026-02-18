Rusia denuncia que Ucrania utiliza pilotos neerlandeses en sus cazas y amenaza: serán "objetivos legítimos"

Las claves nuevo Generado con IA Rusia denuncia que pilotos neerlandeses se han unido a la Fuerza Aérea Ucraniana y afirma que serán considerados "objetivos legítimos". Países Bajos ha entregado a Ucrania un total de 24 cazas F-16, como parte de la ayuda militar europea solicitada por el presidente Zelenski. Rusia advierte que cualquier especialista extranjero que participe en operaciones contra sus fuerzas será tratado como objetivo militar y fuera de la protección de los Convenios de Ginebra. El reclutamiento de soldados extranjeros se da en ambos bandos del conflicto; más de 1.400 africanos luchan para Rusia y existen denuncias sobre reclutamientos ilegales y muertes en el frente.

Las autoridades rusas han denunciado este miércoles que pilotos de caza neerlandeses se han unido a la Fuerza Aérea Ucraniana. Advierten que serán considerados "objetivos legítimos" del ejército.

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, aseguró en declaraciones recogidas por la agencia Europa Press que "no es la primera vez que se ha visto a mercenarios neerlandeses entre las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania".

El Ministerio de Defensa de los Países Bajos anunció el 26 de mayo de 2025 que los últimos F-16 partieron de la base de Volkel hacia Bélgica para su entrega final, completando el total de 24 aviones donados. El ministro de Defensa, Ruben Brekelmans, confirmó la información en declaraciones oficiales, destacando su importancia para la defensa ucraniana contra ataques rusos.

La entrega de los cazas neerlandeses formó parte de un contingente de aparatos de este modelo que el presidente Volodímir Zelenski reclamó repetidas veces a sus aliados europeos. Aunque no hay cifras oficiales, se estima que varios países habían prometido hasta un total de 85 unidades del avión de combate. Entre ellos, Países Bajos, Bélgica, Dinamarca y Noruega.

"Ahora, parece que los pilotos que quedaron 'fuera de servicio' tras la entrega de los aparatos se han añadido a la lista de equipos", afirmó la portavoz. "Cualquier especialista extranjero que participe en operaciones de combate contra las Fuerzas Armadas de Rusia será considerado un objetivo militar legítimo".

Zajárova advirtió de que Países Bajos está cada vez más implicado en el conflicto directo con Rusia y ha señalado que "los mercenarios están fuera del ámbito del Derecho Internacional". "No están protegidos por los Convenios de Ginebra", añadió.

El reclutamiento de soldados extranjeros en la guerra de Ucrania no es una novedad. Ya en noviembre pasado, el ministro de Asuntos Exteriores de este país, Andri Sibiga, cifró en más de 1.400 ciudadanos de hasta 36 nacionalidades africanas luchando al lado de los soldados rusos. Fuentes solventes denuncian que más de 300 africanos reclutados por Rusia han muerto en el frente en los últimos dos años.

Poco después, el presidente de Kenia, William Ruto, pidió ayuda a su homólogo ucraniano para repatriar a los soldados "reclutados ilegalmente por Rusia para combatir en la guerra".

Recientemente ha saltado a los medios el caso de Francis Ndung’u Ndarua, quien fue a Rusia con la promesa de un trabajo como ingeniero eléctrico. Apareció en un vídeo con uniforme ruso. Su familia no ha podido contactarlo desde octubre y no sabe si sigue vivo.

En diciembre, alguien le envió a su madre las imágenes de Fracis, advirtiendo a otros africanos que no viajaran a Rusia por ninguna oferta de trabajo. "Acabarás en el ejército, aunque nunca hayas servido, y te llevarán al frente de batalla. Y hay verdaderas matanzas”" afirmaba en el vídeo. "Muchos amigos han muerto por dinero".