Un feroz incendio en el centro de Nápoles devora el histórico Teatro Sannazaro: hay cuatro personas heridas

Imagen de la zona del incendio compartida en redes por el diputado Francesco Borrelli.

Las claves nuevo Generado con IA Un incendio en el centro de Nápoles ha devastado el histórico Teatro Sannazaro, construido en 1847. El fuego, originado por un cortocircuito, destruyó la cúpula del teatro y afectó a varios apartamentos cercanos. Cuatro personas resultaron intoxicadas por el humo y varios vecinos tuvieron que abandonar sus casas debido al aire irrespirable. El teatro, ubicado en una de las zonas más turísticas de la ciudad, era un importante centro de producción teatral.

Un incendio desatado a primeras horas de la mañana del martes en el centro de Nápoles ha causado graves daños al edificio del histórico Teatro Sannazaro, construido en 1847. Las llamas también han afectado a varios apartamentos y han provocado la intoxicación de cuatro personas.

Según la primera reconstrucción de lo ocurrido, el fuego empezó a raíz de un cortocircuito en el interior del teatro y se propagó rápidamente, afectando a gran parte del edificio en la céntrica Via Chiaia. La cúpula del teatro ha quedado completamente destruida, según recoge la prensa italiana.

En algunas imágenes publicadas por residentes napolitanos en redes sociales se pueden ver las llamas devorando un apartamento en un condominio adyacente al histórico teatro, construido principalmente de madera.

Incendio al Teatro Sannazzaro di Napoli: locale in fiamme pic.twitter.com/QOLDoD79rE — Guido Olivares🇮🇹 (@Guidolino8) February 17, 2026

El edificio, centro de producción teatral con una importante historia, se encuentra en una de las zonas más turísticas de la ciudad.

Los vecinos denunciaron el aire irrespirable y muchos se vieron obligados a abandonar sus casas. Cuatro personas tuvieron que ser atendidas por intoxicación. "Hemos estado en casa con las ventanas cerradas y pañuelos tapándonos la nariz desde las 5 de la mañana", relató un vecino al Corriere del Mezzogiorno.

Lara Sansone, la propietaria del Sannazaro y nieta de la famosa actriz Luisa Conte, llegó inmediatamente al lugar junto a su esposo, Sasà Vanorio, y se le pudo ver muy afectada al contemplar el estado en el que ha quedado el teatro.