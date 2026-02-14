La Unión Europea sopesa un paraguas nuclear propio ante la falta de fiabilidad de Trump

El francés Emmanuel Macron y el alemán Friedrich Merz conversan durante la cumbre en el castillo belga de Alden Biesen Unión Europea

Las claves nuevo Generado con IA La Unión Europea debate la posibilidad de establecer un paraguas nuclear propio ante la creciente desconfianza en el compromiso de defensa de Estados Unidos bajo Donald Trump. Líderes como Kaja Kallas y Friedrich Merz destacan la necesidad de una disuasión nuclear europea, considerando el cambio en la seguridad tras la invasión rusa de Ucrania. Francia, único país de la UE con arsenal nuclear tras el Brexit, ofrece abrir un debate sobre el uso de sus armas nucleares para proteger a Europa. España se autoexcluye del debate, defendiendo la reducción de armas nucleares, mientras algunos líderes europeos apoyan discutir el papel de la disuasión nuclear francesa.

La Unión Europea debe plantearse contar con un paraguas nuclear propio, dado que este tipo de armamento es el único que asegura una disuasión completa, en un momento en que los Estados Unidos de Donald Trump han dejado de ser un socio fiable y no se puede dar por sentado su compromiso con la protección de los socios europeos.

El debate lo ha reavivado esta semana la Alta Representante de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, que alerta de que la seguridad europea ha cambiado “radicalmente” desde la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, mientras Donald Trump se desentiende de Europa y amenaza con dejar un vacío de disuasión.

"Teniendo en cuenta la situación y el hecho de que esto (las armas nucleares) es lo único que realmente funciona como disuasión, podría ser un tema de debate en futuras discusiones", ha dicho Kallas en dos entrevistas a los diarios Helsingin Sanomat y Die Welt.

La jefa de la diplomacia comunitaria lamenta que la alianza transatlántica "ya no es lo que era", pero al mismo tiempo admite que "si tenemos más armas nucleares en todo el mundo, no viviremos en un mundo más pacífico ni menos peligroso".

En su discurso de apertura de la Conferencia de Seguridad de Múnich, el canciller alemán, Friedrich Merz, ha anunciado que ha mantenido "las primeras conversaciones" con el presidente francés, Emmanuel Macron, sobre "la disuasión nuclear europea".

"No estamos haciendo esto para descartar a la OTAN. Lo hacemos para construir un pilar europeo fuerte y autosuficiente dentro de la Alianza", sostiene.

"Hemos entablado un diálogo estratégico con el canciller Merz y con otros líderes europeos, que es importante para articular la disuasión nuclear en un enfoque integral de defensa y seguridad", ha dicho el propio Macron en Múnich, que asegura que dará todos los detallles en cuestión de semanas.

En la reciente cumbre del Partido Popular Europeo en Zagreb -en la que participaron el propio Merz y la presidenta Ursula von der Leyen, el líder de la formación, Manfred Weber, presionó también en defensa de un escudo nuclear europeo, precisamente a la luz de "los nuevos acontecimientos en EEUU". "Es necesario", subrayó.

A su juicio, los líderes de la UE deberían considerar con seriedad la oferta de Macron de poner a disposición de Europa el arsenal nuclear de Francia.

"Estoy totalmente a favor de que los jefes de Estado y de Gobierno acepten esta propuesta, se reúnan y estudien cómo las armas nucleares francesas pueden emplearse para garantizar la seguridad europea", afirmó Weber.

Tras la salida del Reino Unido, Francia es el único Estado miembro que dispone de este tipo de armamento, en concreto, alrededor de 290 ojivas nucleares, frente a más de 5.000 en Estados Unidos.

En un solemne discurso televisado en marzo de 2025, el presidente francés anunció la apertura de un "debate estratégico sobre la protección de nuestros aliados del continente europeo mediante nuestra disuasión".

Al mismo tiempo, Macron también dejó claro que "pase lo que pase, la decisión siempre ha estado y permanecerá en manos del Presidente de la República, jefe de las fuerzas armadas".

La oferta del presidente francés fue acogida con interés tanto por el canciller Merz como por el primer ministro polaco, Donald Tusk. "La propuesta de Francia de ampliar las capacidades de disuasión nuclear es algo que vale la pena considerar", dijo Tusk.

Sin embargo, en el año transcurrido no ha habido ningún avance concreto en la propuesta de Macron.

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha autoexcluido del debate. "Entendemos la solidaridad por parte de Francia, pero nosotros creemos que hay que reducir las armas y capacidades nucleares", dijo el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en una entrevista en la Ser.

Trump ha vuelto a demostrar su desprecio por la OTAN esta misma semana al enviar a un representante de bajo rango a la reunión de ministros de Defensa celebrada el jueves en Bruselas -el número dos del Departamento de Guerra, Elbridge Colby-, en una ruptura con la tradición seguida por todas las administraciones estadounidenses anteriores.

En la capital belga, Colby aseguró que la Casa Blanca de Trump continuará "proporcionando la disuasión nuclear extendida de Estados Unidos" a sus aliados, pero sí recortará sus fuerzas convencionales en el continente porque Europa debe asumir la responsabilidad principal en su defensa.

Unas declaraciones que solo parecen haber tranquilizado al secretario general, Mark Rutte, que sigue convencido del compromiso de Trump con la Alianza Atlántica.

"Lo que vemos hoy es una OTAN en la que EEUU está completamente anclado. Y al mismo tiempo una OTAN en la que Europa está asumiendo, con Canadá, un mayor papel de liderazgo. Lo que estamos viendo es por tanto una alianza transatlántica más fuerte", sostiene Rutte.