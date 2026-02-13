La policía francesa abate en el Arco del Triunfo a un hombre que intentó atacar con un cuchillo a los gendarmes
El atacante, de 48 años, era de nacionalidad francesa y había sido condenado a una pena de 17 años en 2013 por tentativa de asesinato con fines terroristas.
Generado con IA
Un hombre armado con cuchillo y tijeras intentó atacar a gendarmes en el Arco del Triunfo de París y fue abatido por la policía.
La Fiscalía Antiterrorista de Francia investiga el suceso como un posible ataque terrorista y asociación criminal.
El atacante, francés nacido en 1978, había sido condenado en 2013 por tentativa de asesinato con fines terroristas y estaba bajo vigilancia tras salir de prisión en 2025.
Antes del ataque, el agresor llamó a la policía para avisar que iba a cometer un atentado en París contra soldados.
Un hombre armado ha sido abatido este viernes en el Arco del Triunfo de París tras intentar atacar con un cuchillo a gendarmes. El atacante ha muerto a causa de las heridas por el fuego de estos agentes, según ha anunciado la Fiscalía Antiterrorista de Francia.
Este organismo ha señalado que ha abierto una investigación por "los cargos de tentativa de asesinato de personas depositarias de la autoridad pública (PDAP) en relación con un objetivo terrorista, y participación en una asociación de malhechores terrorista criminal".
Las investigaciones han sido confiadas a la sección antiterrorista de la brigada criminal de París, a la Dirección de la Policía Judicial (DPJ-PP) y a la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI).
De acuerdo con los primeros elementos que maneja la Fiscalía, un hombre ha intentado atacar a un miembro de la Gendarmería Nacional con un cuchillo y unas tijeras poco después de las 18:00, hora local (17:00 GMT) en la plaza de l'Étoile, donde se yergue el Arco del Triunfo.
"Otro gendarme ha respondido haciendo uso de su arma reglamentaria para neutralizar al asaltante. El gendarme atacado no ha sufrido heridas, ya que el cuchillo ha chocado contra el cuello de su gabardina", han indicado las autoridades.
Según las autoridades, el atacante, nacido en 1978, era de nacionalidad francesa y había sido condenado a una pena de 17 años de reclusión criminal por el tribunal de primera instancia de Bruselas el 25 de junio de 2013 por tentativa de asesinato con fines terroristas contra tres funcionarios de policía en Molenbeek, el 8 de junio de 2012.
Tras haber estado encarcelado en Bélgica, fue trasladado a Francia el 27 de enero de 2015 "a raíz de una decisión de reconocimiento del carácter ejecutorio de la sentencia del tribunal de Bruselas".
La PNTA ha explicado que el hombre salió de prisión el 24 de diciembre de 2025 tras haber cumplido su condena.
"Desde entonces, era objeto de un seguimiento en el marco de una vigilancia judicial dictada por el tribunal de aplicación de penas el 17 de junio de 2025. Además, estaba sujeto a una medida individual de control administrativo y de vigilancia (MICAS)", ha informado la Fiscalía.
El ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, ha detallado que el ataque se dirigió a los agentes que estaban preparando la ceremonia diaria en la tumba del Soldado Desconocido, que se encuentra bajo el Arco del Triunfo.
El agresor había llamado esta tarde a la comisaría de Aulnay-sous-Bois, al noreste de París, para declarar que iba a "cometer un atentado en París contra soldados".
En un vídeo difundido por la televisión BFMTV, se puede ver al hombre rodeado de agentes de policía, antes de ser neutralizado por disparos y caer contra un furgón policial.
Al parecer, según los medios, antes de atacar al gendarme herido gritó: "No deberían haber matado a nuestras mujeres y niños, ya veremos quién triunfa bajo el Arco del Triunfo".