Merz aborda con Macron un escudo nuclear europeo: "Hemos vuelto de unas vacaciones de la historia"

En su intervención, el político alemán ha lanzado una advertencia sobre las crecientes tensiones que están redefiniendo el equilibrio global. "Europa acaba de regresar de unas vacaciones de la historia", ha afirmado, al describir una etapa marcada por la rivalidad entre grandes potencias y por el "violento revisionismo" de Rusia en Ucrania. También ha señalado que China aspira a liderar la configuración del nuevo orden mundial y que emplea las relaciones económicas en su propio beneficio. En ese contexto, ha señalado que la pretensión de liderazgo global de Estados Unidos "ha sido cuestionada y posiblemente perdida" y le ha

Merz ha revelado además que ha mantenido conversaciones con el presidente francés, Emmanuel Macron, sobre la posible creación de una fuerza de disuasión nuclear europea conjunta, aunque ha insistido en que no sería "en detrimento de la OTAN", sino como un pilar europeo más fuerte y autosuficiente dentro de la alianza. En general, su discurso ha articulado una doble crítica: a Washington, por alejarse de la alianza transatlántica, y a Europa, por no haber avanzado lo suficiente en su autonomía estratégica.

El objetivo de esta cumbre es, según ha recordado el organizador, Wolfgang Ischinger, recuperar la confianza entre ambos lados del Atlántico, dañada desde que Trump estrenó su segundo mandato. Fue en el mismo foro bávaro donde, hace un año, el vicepresidente estadounidense JD Vance avanzó lo que sería luego la nueva relación transatlántica.

En su discurso, Vance dijo que no eran los misiles rusos, sino los propios aliados europeos los que se estaban destruyendo a sí mismos con la inmigración y el veto a la extrema derecha. Ese fue solo el principio. Luego vinieron los aranceles, las amistosas negociaciones con Rusia sobre el fin de la guerra en Ucrania y las amenazas de arrebatar Groenlandia a Dinamarca.

La desintegración de la amistad que ha unido al mundo occidental desde la Segunda Guerra Mundial es ya evidente y los líderes europeos no parecen confiar en que puedan restablecerse los lazos. Así lo expuso a inicios de esta semana el tradicional informe previo que publican especialistas de la Conferencia y en el que se acusa a Estados Unidos de “demoler” el orden internacional y dejar "un mundo en ruinas".

Lo ha repetido Ischinger durante su discurso de bienvenida, en el que, tras dar una cálida acogida a la gran delegación estadounidense encabezada por el secretario de Estado Marco Rubio, ha lanzado una advertencia a Europa: “La asociación transatlántica necesita una Europa más fuerte, pero Europa solo se mantendrá en pie si las naciones europeas permanecen más unidas que en el pasado”.

Posteriormente, el presidente de la Conferencia se ha dirigido desafiante a Estados Unidos: "¿Cree realmente la Administración Trump que necesita aliados y socios? Y, de ser así —eso es lo que esperamos—, ¿está Washington realmente preparado para tratar a los aliados como socios?".

El gobierno alemán aspira a asumir un papel de liderazgo en la defensa europea. Muestra de ello es el levantamiento del freno constitucional a la deuda para permitir aumentos en su presupuesto de Defensa. Y no un incremento cualquiera.