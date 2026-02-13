Merz aborda con Macron un escudo nuclear europeo: "Hemos vuelto de unas vacaciones de la historia"
El canciller alemán Friedrich Merz lo ha anunciado durante su discurso de inauguración en la Conferencia de Seguridad de Múnich.
El canciller alemán Friedrich Merz inauguró la Conferencia de Seguridad de Múnich advirtiendo sobre el regreso de Europa a una etapa de rivalidad entre grandes potencias y el revisionismo ruso en Ucrania.
Merz reveló conversaciones con Emmanuel Macron sobre la posible creación de una fuerza de disuasión nuclear europea conjunta, sin detrimento de la OTAN, para fortalecer la autonomía estratégica del continente.
El discurso de Merz incluyó críticas a Estados Unidos por alejarse de la alianza transatlántica y a Europa por no avanzar lo suficiente en su autosuficiencia en defensa.
La cumbre busca recuperar la confianza entre Europa y EE.UU., en un contexto de creciente desintegración de la amistad occidental y cuestionamientos al liderazgo estadounidense en el orden internacional.
El canciller alemán Friedrich Merz ha sido el encargado de inaugurar este viernes la Conferencia de Seguridad de Múnich, la mayor reunión anual de mandatarios y responsables de seguridad de Europa, que este año parte con premisa de que el mundo se encuentra en un pulso entre "las fuerzas destructoras" del orden internacional —representadas por Donald Trump— y los socios europeos.