Giorgia Meloni, inmortalizada como un ángel en una basílica de Roma: una restauración que desata la polémica en Italia

La Basílica de San Lorenzo in Lucina, ubicada en pleno centro de Roma, cuenta desde este mes de febrero con un ángel con el rostro de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Todo ello tras la restauración de uno de los frescos del templo -en la llamada capilla de las almas santas, sobre el busto funerario del rey Humberto II de Saboya- que ha desatado la polémica en Italia, dividiendo a visitantes y curiosos e incluso a las redes sociales en forma de memes y comentarios sarcásticos.

Para echar más leña al fuego, el encargado de esta restauración, sacristán y decorador de la basílica, ha defendido su trabajo ante las críticas comparándose con el mismísimo Caravaggio. "Yo retrato a quien quiero, como él. El parecido con Meloni lo veis vosotros, yo sólo he recalcado la figura que había antes", aseguró Bruno Valentinetti al diario La Republicca este domingo.

Valentinetti, autor de la pintura original, negó haber alterado la imagen: "Restauré lo que había antes... hace 25 años".

Sin embargo, poco o nada se parece la nueva figura alada con la faz de Meloni, uno de los dos ángeles del fresco, a la que había antes de la restauración.

Muchos críticos y la propia oposición interpretan que deliberadamente le dio rasgos muy parecidos a los de la primera ministra, lo que ha motivado una investigación oficial del Ministerio de Cultura sobre esta intervención.

La propia Meloni ha reaccionado con ironía, comentando en su perfil de Instagram, que no se reconoce en la imagen del ángel. "No, definitivamente no parezco un ángel", escirbió junto a un emoji de risa.

El opositor Movimiento Cinco Estrellas ha mostrado su malestar: "No podemos permitir que el arte y la cultura corran el riesgo de convertirse en una herramienta de propaganda o cualquier otra cosa, independientemente de si el rostro representado es el del primer ministro".

Foco de atención turística

La obra se ha convertido en un nuevo foco de atención turística al que visitantes y curiosos se acercaron este lunes para ver el polémico fresco.

"Sí, absolutamente es Meloni", manifestaron a la agencia Efe varios de los visitantes que acudieron a este templo y que aprovecharon para fotografiar la imagen, ubicada en la capilla lateral derecha del altar mayor, en el monumento funerario de Humberto II de Saboya.

Francesca Bellini, una visitante romana, considera que "es algo realmente muy feo, porque, aunque atraiga a muchos turistas, no es respetuoso para todos, para los italianos y también para la ciudad de Roma".

La curiosidad fue lo que empujó a Francesco Romano, arqueólogo, a acercarse hasta la basílica en su día libre: "Había oído la noticia y vine por curiosidad. Al verlo, hay que decir que sí, se parece a ella", reconoció también a la agencia Efe, antes de mostrarse crítico con la restauración.

"Se ha hecho sin propósito científico y es algo bastante grave", opina, porque dejando "al margen a los partidos políticos", que dice que no le interesan, cree que "no se puede transformar una obra de arte" con este tipo de alteraciones.

La inclusión de personajes contemporáneos en obras artísticas cuenta con precedentes históricos, pero las intervenciones actuales en bienes protegidos están sujetas a estrictos criterios de conservación y normativas científicas, por lo que este hecho ha generado una reacción política e institucional considerable en Italia.

Mientras, la basílica y algunas de sus capillas continúan en obras y con el fresco a la espera de que la inspección técnica ordenada por el Ministerio de Cultura italiano determine la naturaleza de la intervención y decrete las medidas que considere.

Una de las más antiguas de Roma

La basílica de San Lorenzo in Lucina es uno de los templos más antiguos de Roma, pues sus orígenes se remontan a los siglos IV‑V, cuando se levantó sobre la casa de una matrona llamada Lucina que habría ofrecido su domus como lugar de reunión para los primeros cristianos.

Consagrada como iglesia en el año 440 por el papa Sixto III, quedó así vinculada a las primeras etapas del cristianismo oficial en la ciudad.

Posteriormente, fue reconstruida en época medieval, y a lo largo de los siglos ha ido acumulando huellas de distintas épocas, desde el pórtico románico hasta las transformaciones barrocas de su interior. Ese carácter histórico la convierte en un verdadero palimpsesto de piedra, donde se superponen estilos y devociones.