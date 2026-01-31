La imagen cutre del príncipe Andrés abalanzándose sobre una víctima en casa de Epstein desata la indignación británica

Las claves nuevo Generado con IA Nuevos archivos del Departamento de Justicia de EE.UU. revelan imágenes del príncipe Andrés junto a una mujer en la casa de Jeffrey Epstein, desatando polémica en Reino Unido. Las fotos muestran al príncipe Andrés, entonces de unos 40 años, en actitud cercana con una mujer anónima, además de otra persona en la escena en un ambiente informal. Un correo electrónico de 2010 compromete aún más al príncipe, ya que Epstein le ofrecía enviarle a una joven rusa a Londres y organizaban encuentros en sus residencias, incluso en el Palacio de Buckingham.

Los nuevos archivos desvelados por el Departamento de Justicia estadounidense del fallecido pederasta Jeffrey Epstein muestran unas "perturbadoras" imágenes del príncipe británico Andrés que son el primer tema de portada en numerosos diarios británicos como Daily Mail, The Sun o The Times provocando una "gran polémica" a nivel nacional.

En las fotografías, se ve a Andrés, que aparenta tener en ese momento unos cuarenta años, actualmente tiene 65, en el suelo junto a una mujer, de la que no se muestra el rostro, vestido de manera informal con unos pantalones y un polo blanco.

Cabe destacar que en una de las fotografías, el príncipe sale mirando de frente a la cámara, mientras en otra se ve como tiene su mano posada sobre el vientre de la mujer, donde muestra una actitud pasiva. Al fondo, se aprecia la presencia de otra persona con los pies encima de una mesa, en lo que parece un ambiente desenfadado.

Además de este contenido, también se muestra un correo electrónico perteneciente a agosto de 2010 que compromete aún más al hermano del rey Carlos III de Inglaterra, donde Epstein le prometió enviarle a Londres a una joven "rusa, de 26 años, inteligente y hermosa, de fiar", donde añadía que ya le había facilitado su correo electrónico. El destinatario del mensaje firmaba como "HRH (su Alteza Real) el Duque de York".

En los distintos emails también se muestran invitaciones cruzadas entre Epstein y Andrés para ir a sus respectivas residencias. La invitación del príncipe al Palacio de Buckingham se formalizó en septiembre de 2010, tan solo un mes después de que el fallecido pederasta dejara de estar en arresto domiciliario y cuando ya era público y conocido su perfil de depredador sexual.

"Encantado de que vengas aquí al Palacio de Buckingham. Ven con quien tú quieras, yo voy a estar libre de 4 a 8", escribe el que parece ser el príncipe, a lo que Epstein respondió: "Nos vemos a las 4".

