Rutte justifica su sintonía con Trump: "Si Europa cree que puede defenderse sin EEUU, que siga soñando"

Rutte aclara que el acuerdo con Trump sobre la defensa del Ártico no afecta la soberanía de Dinamarca sobre Groenlandia y busca frenar la influencia de Rusia y China en la región.

Destaca que gracias a la presión de Trump, los aliados europeos han aceptado elevar el gasto militar al 2% en 2025 y al 5% posteriormente.

Rutte sostiene que Europa no puede defenderse sola y necesitaría aumentar su gasto militar hasta el 10% del PIB si quisiera prescindir del apoyo estadounidense.

Mark Rutte, secretario general de la OTAN, defiende la importancia de mantener el vínculo transatlántico y la protección de EEUU para Europa.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha justificado este lunes su estrategia de adulación hacia Donald Trump, que ha intensificado los últimos días pese a las amenazas del presidente de Estados Unidos contra otros aliados como Dinamarca, por la necesidad -sostiene- de preservar el vínculo transatlántico.

Rutte está convencido de que Europa no es capaz de defenderse por sí sola, sino que siempre va a necesitar la protección de Washington. Si los europeos quieren independizarse del paraguas de seguridad norteamericano, tendrían que subir el gasto militar no ya al 5% que se pactó en la cumbre de la Haya, sino al menos hasta el 10% del PIB.

"Cuando el presidente Trump hace cosas buenas, lo elogio, y no me importa que publique mis mensajes de texto", ha dicho Rutte en una comparecencia ante el Parlamento Europeo.

"Y si alguien aquí piensa que la Unión Europea, o Europa en su conjunto, puede defenderse sin Estados Unidos, que siga soñando. No puede. No podemos. Nos necesitamos mutuamente", ha insistido el ex primer ministro de Países Bajos.

"Si Europa quiere de verdad ir por su cuenta -y para quienes estén planeando hacerlo-, que se olvide: nunca llegará con un 5%, tendría que ser un 10%. Tendría que desarrollar su propia capacidad nuclear, que cuesta miles y miles de millones de euros, y aun así perdería", sostiene el secretario general de la OTAN.

"Y, en ese escenario, (Europa) perdería al garante de nuestra libertad, que es el paraguas nuclear de Estados Unidos. Así que, bueno, buena suerte", ha zanjado.

"El papel de EEUU en la OTAN sigue siendo clave, salvo que se quiera duplicar el gasto en defensa. Pero incluso en ese caso, yo no lo haría, porque la historia nos ha unido. Compartimos el mismo conjunto de valores. Somos inseparables. La relación transatlántica, creo, es fundamental", ha señalado.

Rutte alega que es gracias a Trump que la OTAN ha empezado a interesarse por la seguridad del Ártico para frenar a Rusia y a China. Sin la presión del presidente de EEUU, los aliados europeos nunca hubieran aceptado subir el gasto militar al 2% ya en 2025 y al 5% para 2025.

"Que todos los países de la OTAN alcanzaran el 2% a finales de 2025 nunca hubiera ocurrido sin Trump. ¿Piensan ustedes realmente que España, Italia, Bélgica o Canadá habrían decidido avanzar del 1,5% al 2% sin el presidente Trump? De ninguna manera, eso no habría ocurrido", ha insistido.

El jefe de la Alianza no ha querido dar muchos detalles sobre el acuerdo que alcanzó con Trump en Davos, que hizo que el presidente de EEUU diera un paso atrás en sus amenazas de hacerse con Groenlandia por la fuerza y de imponer aranceles extra a los aliados europeos que se interpongan en su camino.

Rutte ha explicado en la Eurocámara que pactó con el presidente de EEUU dos vías de trabajo. En primer lugar, que la OTAN "colectivamente" asuma más responsabilidad en la defensa del Ártico; y después un diálogo bilateral entre EEUU y Dinamarca para impedir que Rusia y China "tengan acceso militar o económico" a Groenlandia.

El secretario general de la OTAN asegura que su acuerdo con Trump no afecta en nada a la soberanía de Dinamarca sobre la gran isla del Ártico. "No tengo mandato para negociar en nombre de Dinamarca y no lo hice", ha destacado.